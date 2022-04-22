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Metropoll: Seçmenlerin beşte biri elektrik ve doğalgaz faturalarını ödeyemiyor
Metropoll: Seçmenlerin beşte biri elektrik ve doğalgaz faturalarını ödeyemiyor
Metropoll Araştırma'nın Mart 2022 anketinden sonuçlara göre, seçmenlerin yaklaşık beşte biri elektrik ve doğalgaz faturalarını ödeyemiyor. 22.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-22T22:44+0300
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ekonomi
metropoll araştırma şirketi
elektrik kesintisi
fatura
seçim
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MetroPoll Başkanı Özer Sencar’ın sosyal medya hesabından paylaştığı 'Türkiye’nin Nabzı Mart 2022' anketinden sonuçlara göre, seçmenlerin yaklaşık beşte biri elektrik ve doğalgaz faturalarını ödeyemiyor. Ödeyebilenlerin de büyük kısmı çok zorlandığını söylüyor.Elektrik faturalarına yılbaşında gece yarısından sonra yüzde 127 zam yapılmıştı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, zam karşısında tepki olarak elektrik faturasını ödemeyeceğini açıklamış, ardından elektriklerinin kesilmesiyle mevcut sıkıntıları yaşayan, elektriği kesilen 4 milyon haneyi temsilen bir haftalık elektriksiz kalma eylemi başlatmıştı.
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metropoll araştırma şirketi, elektrik kesintisi, fatura, seçim

Metropoll: Seçmenlerin beşte biri elektrik ve doğalgaz faturalarını ödeyemiyor

22:44 22.04.2022 (güncellendi: 22:45 22.04.2022)
© AAfatura - elektrik faturası
fatura - elektrik faturası - Sputnik Türkiye, 1920, 22.04.2022
© AA
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Metropoll Araştırma'nın Mart 2022 anketinden sonuçlara göre, seçmenlerin yaklaşık beşte biri elektrik ve doğalgaz faturalarını ödeyemiyor.
MetroPoll Başkanı Özer Sencar’ın sosyal medya hesabından paylaştığı 'Türkiye’nin Nabzı Mart 2022' anketinden sonuçlara göre, seçmenlerin yaklaşık beşte biri elektrik ve doğalgaz faturalarını ödeyemiyor. Ödeyebilenlerin de büyük kısmı çok zorlandığını söylüyor.

Elektrik faturalarına yılbaşında gece yarısından sonra yüzde 127 zam yapılmıştı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, zam karşısında tepki olarak elektrik faturasını ödemeyeceğini açıklamış, ardından elektriklerinin kesilmesiyle mevcut sıkıntıları yaşayan, elektriği kesilen 4 milyon haneyi temsilen bir haftalık elektriksiz kalma eylemi başlatmıştı.
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