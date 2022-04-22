https://tr.sputniknews.com/20220422/mit-operasyonu-ust-duzey-2-pkkypgli-suriyenin-kuzeyinde-operasyonla-etkisiz-hale-getirildi-1055765404.html
MİT operasyonu: 'Üst düzey 2 PKK/YPG'li Suriye'nin kuzeyinde operasyonla etkisiz hale getirildi'
MİT operasyonu: 'Üst düzey 2 PKK/YPG'li Suriye'nin kuzeyinde operasyonla etkisiz hale getirildi'
MİT, üst düzey 2 PKK/YPG'liyi Suriye'nin kuzeyinde operasyonla etkisiz hale getirdi. 22.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-22T11:26+0300
2022-04-22T11:26+0300
2022-04-22T11:26+0300
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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK/YPG'nin Suriye'nin Aynularab (Kobani) bölgesinde faaliyet gösteren sözde üst düzey yöneticileri Rodin Abdulkadir Muhammed ve Ranya Henan'ı operasyonla etkisiz hale getirdi.Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, "Türkiye-Suriye sınır hattında Türk güvenlik güçlerine yönelik yapılan eylemleri organize eden, verdikleri talimatlarla sınır hattında görev yapan güvenlik güçlerinin şehit olmasından sorumlu olan" 2 PKK/YPG'liye, MİT tarafından 20 Şubat'ta operasyon yapıldı.PKK/YPG'nin Aynularab Savunma Komitesi Eş Başkanı olduğu belirtilen "Ronahi Kobani" kod adlı Rodin Abdulkadir Muhammed ile YPJ Kobani Yürütme Komitesinden olduğu belirtilen "Dilar Halep" kod adlı Ranya Henan etkisiz hale getirildi.
https://tr.sputniknews.com/20220225/mit-ve-emniyetten-isidin-turkiyedeki-finans-ve-lojistik-sebekesine-operasyon-1054243595.html
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terör, mit, milli istihbarat teşkilatı, operasyon, suriye
MİT operasyonu: 'Üst düzey 2 PKK/YPG'li Suriye'nin kuzeyinde operasyonla etkisiz hale getirildi'
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MİT, üst düzey 2 PKK/YPG'liyi Suriye'nin kuzeyinde operasyonla etkisiz hale getirdi.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK/YPG'nin Suriye'nin Aynularab (Kobani) bölgesinde faaliyet gösteren sözde üst düzey yöneticileri Rodin Abdulkadir Muhammed ve Ranya Henan'ı operasyonla etkisiz hale getirdi.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, "Türkiye-Suriye sınır hattında Türk güvenlik güçlerine yönelik yapılan eylemleri organize eden, verdikleri talimatlarla sınır hattında görev yapan güvenlik güçlerinin şehit olmasından sorumlu olan" 2 PKK/YPG'liye, MİT tarafından 20 Şubat'ta operasyon yapıldı.
PKK/YPG'nin Aynularab Savunma Komitesi Eş Başkanı olduğu belirtilen "Ronahi Kobani" kod adlı Rodin Abdulkadir Muhammed ile YPJ Kobani Yürütme Komitesinden olduğu belirtilen "Dilar Halep" kod adlı Ranya Henan etkisiz hale getirildi.