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https://tr.sputniknews.com/20220422/msb-pence-kilit-operasyonunda-etkisiz-hale-getirilen-terorist-sayisi-42ye-yukseldi-1055764786.html
MSB: Pençe Kilit Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 42'ye yükseldi
MSB: Pençe Kilit Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 42'ye yükseldi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Kilit Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 42'ye yükseldiğini açıkladı. 22.04.2022, Sputnik Türkiye
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milli savunma bakanlığı (msb)
pençe kilit operasyonu
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Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kilit Operasyonu ile ilgili yeni bilgiler paylaştı. Bakanlık, açıklamasında "Pençe Kilit Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 42'ye yükseldi" ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220422/msb-pence-kilit-operasyonunda-etkisiz-hale-getirilen-terorist-sayisi-42ye-yukseldi-1055764786.html
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milli savunma bakanlığı (msb), pençe kilit operasyonu, türkiye

MSB: Pençe Kilit Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 42'ye yükseldi

11:15 22.04.2022 (güncellendi: 11:19 22.04.2022)
© AAterörle mücadele
terörle mücadele - Sputnik Türkiye, 1920, 22.04.2022
© AA
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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Kilit Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 42'ye yükseldiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kilit Operasyonu ile ilgili yeni bilgiler paylaştı. Bakanlık, açıklamasında "Pençe Kilit Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 42'ye yükseldi" ifadelerini kullandı.
terörle mücadele - Sputnik Türkiye, 1920, 22.04.2022
TÜRKİYE
MSB: Pençe Kilit Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 42'ye yükseldi
11:15
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