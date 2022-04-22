https://tr.sputniknews.com/20220422/msb-pence-kilit-operasyonunda-etkisiz-hale-getirilen-terorist-sayisi-42ye-yukseldi-1055764786.html
MSB: Pençe Kilit Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 42'ye yükseldi
MSB: Pençe Kilit Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 42'ye yükseldi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Kilit Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 42'ye yükseldiğini açıkladı. 22.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-22T11:15+0300
2022-04-22T11:15+0300
2022-04-22T11:19+0300
türkiye
milli savunma bakanlığı (msb)
pençe kilit operasyonu
türkiye
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Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kilit Operasyonu ile ilgili yeni bilgiler paylaştı. Bakanlık, açıklamasında "Pençe Kilit Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 42'ye yükseldi" ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220422/msb-pence-kilit-operasyonunda-etkisiz-hale-getirilen-terorist-sayisi-42ye-yukseldi-1055764786.html
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milli savunma bakanlığı (msb), pençe kilit operasyonu, türkiye
MSB: Pençe Kilit Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 42'ye yükseldi
11:15 22.04.2022 (güncellendi: 11:19 22.04.2022) Abone ol
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Kilit Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 42'ye yükseldiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kilit Operasyonu ile ilgili yeni bilgiler paylaştı. Bakanlık, açıklamasında "Pençe Kilit Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 42'ye yükseldi" ifadelerini kullandı.