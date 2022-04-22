https://tr.sputniknews.com/20220422/nukleer-savas-olmasin-diye-kieve-tank-vermiyorum-diyen-scholz-rus-gazi-ambargosuna-da-isyan-etti-1055773141.html

'Nükleer savaş olmasın diye Kiev'e tank vermiyorum' diyen Scholz, Rus gazı ambargosuna da isyan etti

'Nükleer savaş olmasın diye Kiev'e tank vermiyorum' diyen Scholz, Rus gazı ambargosuna da isyan etti

Der Spiegel'e konuşan Sosyal Demokrat Partili (SPD) Şansölye, ABD ile diğer müttefiklerinin silah yağdırdığı Ukrayna'ya Alman tankı tedarik etmemesinin... 22.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-22T14:33+0300

2022-04-22T14:33+0300

2022-04-22T15:07+0300

ukrayna krizi

almanya

olaf scholz

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Ukrayna'ya yüksek teknoloji ürünü Alman tankları vermediği için dört koldan eleştiri altındaki Başbakan Olaf Scholz'un Doğu Avrupa ülkelerinin Sovyet dönemi silahlarını Kiev'e gönderme 'numarası', baskıları savuşturmaya yetmemiş gözüküyor. Slovenya'nın Kiev'e Ukrayna ordusunun envanterinde bulunan Sovyet modeli T-72 tankları vermesi, bunun karşılığında Berlin'in Slovenya'nın açığını Alman ordusunun zırhlılarıyla kapaması (dairesel takas sistemi) anlaşması sonrası, Scholz, Alman medyasının amiral gemisi Der Spiegel'e konuştu.Sosyal Demokrat Partili (SPD) Şansölye, "Alman ordusunun kendi stoklarından silah tedarik etme imkanları tükenmiş bulunmaktadır. Ama halihazırda sunabileceğimiz bir şey kaldıysa her halükarda teslim edeceğiz" derken tanksavarlar, tanksavar mayınları ve topçu mühimmatından söz etti, ama tankları anmadı. Ukrayna'ya tank ve diğer ağır silahların tedarikinden geri durmasını 'nükleer savaş tehlikesiyle' açıklayan Scholz, "Üçüncü Dünya Savaşına yol açacak bir gerilimi önlemek için her şeyi yapıyorum. Nükleer savaş çıkmamalı" dedi. 'NATO'nun Üçüncü Dünya Savaşına yol açabilecek şekilde Rusya ile doğrudan askeri çatışamadan kaçınması gerektiğini' belirten Şansölye "NATO yönünde bir tırmanıştan kaçınmak benim en büyük önceliğim. Bu yüzden anket sonuçlarının beni yönlendirmesine, tiz bağırışların beni sinirlendirmesine izin vermiyorum. Bir hatanın sonuçları dramatik olur" vurgusunu yaptı. Almanya'nın Ukrayna'ya ağır silah tedarik etmemesinin bir başarısızlık olarak sunulmasını reddeden Scholz, bu konuda 'korkakça değil, siyasi sorumluluğunu ön plana koyarak hareket ettiğini' dile getirdi. 'Alman Sosyal Demokratların tarihsel olarak Rusya'ya karşı çok yumuşak davrandığı' suçlamalarını da reddeden Scholz, SPD karşıtlarının İkinci Dünya Savaşından beri partinin Rusya politikasının 'çarpık ve karalayıcı bir tasvirini' sunduğunu söyleyerek "Bu beni rahatsız ediyor... SPD, barışçıdır, ama pasifist değildir; Batı ve transatlantik ittifakına sıkı sıkıya bağlıdır" dedi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron gibi Scholz da Rusya'ya derhal petrol-gaz ambargosu uygulanması baskısına karşı isyan etti.Şansölye, Almanya'nın Rusya'dan gaz ithalatını sona erdirmeme kararını şu sözlerle savundu:"Gaz ambargosunun savaşı nasıl bitireceğini kesinlikle anlamıyorum. Eğer [Rusya Devlet Başkanı Vladimir] Putin ekonomik tartışmalara açık olsaydı, zaten bu çılgın savaşı asla başlatmazdı."Scholz, 'burada meselenin para olmadığını, dramatik bir ekonomik krizden ve kapılarını bir daha asla açamayacak fabrikalarla milyonlarca istihdamın kaybından kaçınmak olduğunu' söyledi.

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almanya, olaf scholz