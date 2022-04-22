https://tr.sputniknews.com/20220422/peskov-mariupolun-ukrayna-kontrolunde-oldugu-yonundeki-abd-aciklamasi-gercegi-yansitmiyor-1055770321.html

Peskov: Mariupol'ün Ukrayna kontrolünde olduğu yönündeki ABD açıklaması gerçeği yansıtmıyor

Peskov: Mariupol'ün Ukrayna kontrolünde olduğu yönündeki ABD açıklaması gerçeği yansıtmıyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Ukrayna ordusunun Mariupol'ü kontrolü altında tutmaya devam ettiği yönündeki iddiasını yalanladı. 22.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-22T13:23+0300

2022-04-22T13:23+0300

2022-04-22T13:23+0300

ukrayna krizi

kremlin

japonya

dmitriy peskov

mariupol

abd

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/16/1054129928_0:178:3007:1869_1920x0_80_0_0_633606768d509f20e8738ea13cfef302.jpg

Gazeteciler, günlük basın toplantısı düzenleyen Peskov'a ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price'ın Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun Devlet Başkanı Vladimir Putin'e sunduğu Mariupol'ün kontrol altına alınmasıyla ilgili raporunu 'dezenformasyon' olarak nitelemesi soruldu. Peskov, "Bu açıklamalarda doğruluk payı bulunmuyor. Herkese dün Savunma Bakanlığı tarafından sunulan ve Savunma Bakanı'nın Devlet Başkanı Putin'e rapor ettiği bilgileri esas almasını öneriyoruz" dedi.'Japonya'yla barış görüşmelerine devam edileceğini söylemek çok zor' Japonya'nın Mavi Kitap olarak adlandırılan yıllık diplomasi raporunda Güney Kuril Adaları'nı hukuka aykırı şekilde işgal edilmiş topraklar olarak nitelemesi de gazeteciler tarafından gündeme getirildi. Japonya'nın Rusya'ya yaptırım uygulayan hasım ülkeler listesinde yer aldığını anımsatan Peskov, bu koşullar altında barış görüşmelerinin süreceğini söylemenin çok ama çok zor olduğunu vurguladı. Peskov, Tokyo'nun 'kuzey bölgeler' olarak hak iddia ettiği Güney Kuril Adaları'nı oluşturan dört adanın tamamının Rusya'nın ayrılmaz parçası olduğunun altını çizdi. 2. Dünya Savaşı'ndan sonra barış anlaşması imzalanmamıştı Sovyetler Birliği, Kuril Adaları'nın en güneyindeki 4 adayı 2. Dünya Savaşı'nın son günlerinde topraklarına dahil etmişti. Japonya, Rusya'nın 2. Dünya Savaşı'nın sonunda kontrolü altına aldığı Kuril Adaları'nın kendilerine geri verilmesini, barış anlaşmasının imzalanması için şart koşuyor. Japonya'nın hak iddiası nedeniyle iki ülke arasında 2. Dünya Savaşı'nın bitiminde barış anlaşması imzalanmamıştı.

https://tr.sputniknews.com/20220421/soygu-mariupol-rusya-ile-donetsk-ve-lugansk-halk-cumhuriyetlerinin-kontrolunde-1055731750.html

japonya

mariupol

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kremlin, japonya, dmitriy peskov, mariupol, abd