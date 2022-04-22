https://tr.sputniknews.com/20220422/peskov-mariupolun-ukrayna-kontrolunde-oldugu-yonundeki-abd-aciklamasi-gercegi-yansitmiyor-1055770321.html
Peskov: Mariupol'ün Ukrayna kontrolünde olduğu yönündeki ABD açıklaması gerçeği yansıtmıyor
Peskov: Mariupol'ün Ukrayna kontrolünde olduğu yönündeki ABD açıklaması gerçeği yansıtmıyor
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Ukrayna ordusunun Mariupol'ü kontrolü altında tutmaya devam ettiği yönündeki iddiasını yalanladı. 22.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-22T13:23+0300
2022-04-22T13:23+0300
2022-04-22T13:23+0300
ukrayna krizi
kremlin
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dmitriy peskov
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Gazeteciler, günlük basın toplantısı düzenleyen Peskov'a ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price'ın Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun Devlet Başkanı Vladimir Putin'e sunduğu Mariupol'ün kontrol altına alınmasıyla ilgili raporunu 'dezenformasyon' olarak nitelemesi soruldu. Peskov, "Bu açıklamalarda doğruluk payı bulunmuyor. Herkese dün Savunma Bakanlığı tarafından sunulan ve Savunma Bakanı'nın Devlet Başkanı Putin'e rapor ettiği bilgileri esas almasını öneriyoruz" dedi.'Japonya'yla barış görüşmelerine devam edileceğini söylemek çok zor' Japonya'nın Mavi Kitap olarak adlandırılan yıllık diplomasi raporunda Güney Kuril Adaları'nı hukuka aykırı şekilde işgal edilmiş topraklar olarak nitelemesi de gazeteciler tarafından gündeme getirildi. Japonya'nın Rusya'ya yaptırım uygulayan hasım ülkeler listesinde yer aldığını anımsatan Peskov, bu koşullar altında barış görüşmelerinin süreceğini söylemenin çok ama çok zor olduğunu vurguladı. Peskov, Tokyo'nun 'kuzey bölgeler' olarak hak iddia ettiği Güney Kuril Adaları'nı oluşturan dört adanın tamamının Rusya'nın ayrılmaz parçası olduğunun altını çizdi. 2. Dünya Savaşı'ndan sonra barış anlaşması imzalanmamıştı Sovyetler Birliği, Kuril Adaları'nın en güneyindeki 4 adayı 2. Dünya Savaşı'nın son günlerinde topraklarına dahil etmişti. Japonya, Rusya'nın 2. Dünya Savaşı'nın sonunda kontrolü altına aldığı Kuril Adaları'nın kendilerine geri verilmesini, barış anlaşmasının imzalanması için şart koşuyor. Japonya'nın hak iddiası nedeniyle iki ülke arasında 2. Dünya Savaşı'nın bitiminde barış anlaşması imzalanmamıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220421/soygu-mariupol-rusya-ile-donetsk-ve-lugansk-halk-cumhuriyetlerinin-kontrolunde-1055731750.html
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Peskov: Mariupol'ün Ukrayna kontrolünde olduğu yönündeki ABD açıklaması gerçeği yansıtmıyor
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Ukrayna ordusunun Mariupol'ü kontrolü altında tutmaya devam ettiği yönündeki iddiasını yalanladı.
Gazeteciler, günlük basın toplantısı düzenleyen Peskov'a ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price'ın Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun Devlet Başkanı Vladimir Putin'e sunduğu Mariupol'ün kontrol altına alınmasıyla ilgili raporunu 'dezenformasyon' olarak nitelemesi soruldu.
Peskov, "Bu açıklamalarda doğruluk payı bulunmuyor. Herkese dün Savunma Bakanlığı tarafından sunulan ve Savunma Bakanı'nın Devlet Başkanı Putin'e rapor ettiği bilgileri esas almasını öneriyoruz" dedi.
'Japonya'yla barış görüşmelerine devam edileceğini söylemek çok zor'
Japonya'nın Mavi Kitap olarak adlandırılan yıllık diplomasi raporunda Güney Kuril Adaları'nı hukuka aykırı şekilde işgal edilmiş topraklar olarak nitelemesi de gazeteciler tarafından gündeme getirildi.
Japonya'nın Rusya'ya yaptırım uygulayan hasım ülkeler listesinde yer aldığını anımsatan Peskov, bu koşullar altında barış görüşmelerinin süreceğini söylemenin çok ama çok zor olduğunu vurguladı.
Peskov, Tokyo'nun 'kuzey bölgeler' olarak hak iddia ettiği Güney Kuril Adaları'nı oluşturan dört adanın tamamının Rusya'nın ayrılmaz parçası olduğunun altını çizdi.
2. Dünya Savaşı'ndan sonra barış anlaşması imzalanmamıştı
Sovyetler Birliği, Kuril Adaları'nın en güneyindeki 4 adayı 2. Dünya Savaşı'nın son günlerinde topraklarına dahil etmişti.
Japonya, Rusya'nın 2. Dünya Savaşı'nın sonunda kontrolü altına aldığı Kuril Adaları'nın kendilerine geri verilmesini, barış anlaşmasının imzalanması için şart koşuyor. Japonya'nın hak iddiası nedeniyle iki ülke arasında 2. Dünya Savaşı'nın bitiminde barış anlaşması imzalanmamıştı.