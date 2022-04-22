https://tr.sputniknews.com/20220422/rus-askeri-uzman-kostikin-turkiye-bati-dunyasinin-kamikazesi-ukrayna-icin-garantor-olmayacaktir-1055781838.html

Rus askeri uzman Kostikin: Türkiye, Batı dünyasının kamikazesi Ukrayna için garantör olmayacaktır

Rus askeri uzman Kostikin: Türkiye, Batı dünyasının kamikazesi Ukrayna için garantör olmayacaktır

NATO üyesi olmayan Ukrayna, NATO’nun 5'inci maddesine uygun güvenlik garantisi sistemini kurmaya çalışıyor. Fakat bu girişimlerin başarısız olacağını kaydeden... 22.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-22T19:30+0300

2022-04-22T19:30+0300

2022-04-22T19:40+0300

ukrayna krizi

ukrayna krizi

türkiye

batı

rusya

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Ukrayna’ya güvenlik garantileri etrafındaki tartışmalar sürerken ne Batı ülkeleri ne de Türkiye, Kiev’in talep ettiği garantileri vermeye hazır değil. NATO üyesi olmayan Ukrayna, NATO’nun 5'inci maddesine uygun güvenlik garantisi sistemini kurmaya çalışıyor. Bu madde, herhangi bir NATO üyesine saldırıldığı takdirde, tüm NATO üyelerine saldırılmış gibi tepki verilmesini sağlıyor. Peki, Ukrayna’nın ileri sürdüğü taleplerinin temelinde neler yatıyor? Rusya Askeri ve Politik Analiz Bürosu’nun askeri uzmanı Nikolay Kostikin, Sputnik’e açıklamasında, bu konuyla ilgili değerlendirmeleri şöyle: Batı’dan farklı olarak Türkiye’nin, Ukrayna politikasını farklı temel üzerinde inşa ettiğini, çünkü gerçekten Ukrayna’daki çatışmanın en kısa zamanda bitmesini umduğunu dile getiren Kostikin, sözlerini şöyle sürdürdü:

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2022

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Amur Gadjiev https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104210/00/1042100001_182:0:2230:2048_100x100_80_0_0_2d95a4a93cc6fcc5effec7b26c51ca7f.jpg

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ukrayna krizi, türkiye, batı, rusya