https://tr.sputniknews.com/20220422/rus-askeri-uzman-kostikin-turkiye-bati-dunyasinin-kamikazesi-ukrayna-icin-garantor-olmayacaktir-1055781838.html
Rus askeri uzman Kostikin: Türkiye, Batı dünyasının kamikazesi Ukrayna için garantör olmayacaktır
Rus askeri uzman Kostikin: Türkiye, Batı dünyasının kamikazesi Ukrayna için garantör olmayacaktır
NATO üyesi olmayan Ukrayna, NATO’nun 5'inci maddesine uygun güvenlik garantisi sistemini kurmaya çalışıyor. Fakat bu girişimlerin başarısız olacağını kaydeden... 22.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-22T19:30+0300
2022-04-22T19:30+0300
2022-04-22T19:40+0300
ukrayna krizi
ukrayna krizi
türkiye
batı
rusya
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Ukrayna’ya güvenlik garantileri etrafındaki tartışmalar sürerken ne Batı ülkeleri ne de Türkiye, Kiev’in talep ettiği garantileri vermeye hazır değil. NATO üyesi olmayan Ukrayna, NATO’nun 5'inci maddesine uygun güvenlik garantisi sistemini kurmaya çalışıyor. Bu madde, herhangi bir NATO üyesine saldırıldığı takdirde, tüm NATO üyelerine saldırılmış gibi tepki verilmesini sağlıyor. Peki, Ukrayna’nın ileri sürdüğü taleplerinin temelinde neler yatıyor? Rusya Askeri ve Politik Analiz Bürosu’nun askeri uzmanı Nikolay Kostikin, Sputnik’e açıklamasında, bu konuyla ilgili değerlendirmeleri şöyle: Batı’dan farklı olarak Türkiye’nin, Ukrayna politikasını farklı temel üzerinde inşa ettiğini, çünkü gerçekten Ukrayna’daki çatışmanın en kısa zamanda bitmesini umduğunu dile getiren Kostikin, sözlerini şöyle sürdürdü:
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Amur Gadjiev
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104210/00/1042100001_182:0:2230:2048_100x100_80_0_0_2d95a4a93cc6fcc5effec7b26c51ca7f.jpg
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Sputnik Türkiye
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Amur Gadjiev
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104210/00/1042100001_182:0:2230:2048_100x100_80_0_0_2d95a4a93cc6fcc5effec7b26c51ca7f.jpg
ukrayna krizi, türkiye, batı, rusya
Rus askeri uzman Kostikin: Türkiye, Batı dünyasının kamikazesi Ukrayna için garantör olmayacaktır
19:30 22.04.2022 (güncellendi: 19:40 22.04.2022) Abone ol
NATO üyesi olmayan Ukrayna, NATO’nun 5'inci maddesine uygun güvenlik garantisi sistemini kurmaya çalışıyor. Fakat bu girişimlerin başarısız olacağını kaydeden askeri uzman Kostikin, Ukrayna’nın Batı dünyası için zehirli bir varlık olduğunun da altını çiziyor.
Ukrayna’ya güvenlik garantileri etrafındaki tartışmalar sürerken ne Batı ülkeleri ne de Türkiye, Kiev’in talep ettiği garantileri vermeye hazır değil. NATO üyesi olmayan Ukrayna, NATO’nun 5'inci maddesine uygun güvenlik garantisi sistemini kurmaya çalışıyor. Bu madde, herhangi bir NATO üyesine saldırıldığı takdirde, tüm NATO üyelerine saldırılmış gibi tepki verilmesini sağlıyor.
Peki, Ukrayna’nın ileri sürdüğü taleplerinin temelinde neler yatıyor?
Rusya Askeri ve Politik Analiz Bürosu’nun askeri uzmanı Nikolay Kostikin, Sputnik’e açıklamasında, bu konuyla ilgili değerlendirmeleri şöyle:
“Ukrayna’nın kendi etrafında, Kuzey Atlantik Antlaşması’nın (NATO) 5. maddesinde öngörülene benzer bir garantiler sistemini oluşturmaya çalıştığı açık. Hemen şunu belirtmek gerekir ki, bu, başarısızlığa mahkum umutsuz bir arayış. Zira Ukrayna, Batı dünyası için zehirli bir varlık ve hiç kimse sorumluluğunu üzerine almak istemez. ABD ve İngiltere planlarını, Rusya’nın başının Ukrayna’ya karışacağı temeli üzerine inşa ediyor. Ukrayna’yı son 30 küsur yıldır Rusya’ya karşı 'tertip ediyordu'. Aslında Ukrayna adeta intiharcı ülke durumunda, bir nevi Batı dünyasının kamikazesi. Kolektif Batı’nın amacı, Ukrayna’yı Rusya ile sonsuz savaşa mahkum etmek. Fakat öte yandan bakacak olursak elbette, Batı ülkeleri bir nükleer güçle karşı karşıya gelmeye cesaret edemeyecek.”
Batı’dan farklı olarak Türkiye’nin, Ukrayna politikasını farklı temel üzerinde inşa ettiğini, çünkü gerçekten Ukrayna’daki çatışmanın en kısa zamanda bitmesini umduğunu dile getiren Kostikin, sözlerini şöyle sürdürdü:
“İntiharcıyı savunmak Türkiye’nin de çıkarına değil. Şimdi Ukrayna’daki barışı koruma operasyonunun mümkün olan en kısa sürede sona ermesi için çaba sarf ediyor. Çünkü misal Karadeniz’de yüzen mayınlar turizm için büyük tehdit oluşturuyor. Türkiye’nin çıkarına olan, bölgedeki güvenliği güçlendirmek. Lakin Ukrayna’nın güvenlik garantileri sistemleriyle ilgili yorumu sadece mevcut durumu daha da kötüleştiriyor. Ukrayna yönetiminin bu tür eylemleri ıstırabı uzatıyor.”