Rus uzman: Batı, insani yükü Türkiye’nin omuzuna yıkarak Suriye’deki siyasi sorunlarını çözüyor

“Maalesef günümüz Batı’sında siyaset insani meselelerin üzerinde yer alıyor. Bu onlar için normal bir uygulama. Askeri harcamaları, insani desteğin ve sığınmacılara yardım için tahsis edilen miktarın çok çok üzerinde. Çünkü sığınmacılar ve diğer insani boyutlar, büyük siyasetin rehini durumundalar ve siyaset için kullanılıyorlar, aksi değil. Bu eğilim daha ne kadar sürecek belli değil. Net olan şu ki, bu eğilim devam ettiği sürece çeşitli kuruluşlara askeri desteğe, insani projelerden ve sığınmacılara yardımdan daha fazla para harcanacak. Dolayısıyla bu logaritma devam ettiği sürece Türkiye’nin Batı’da herhangi bir destek ve yardım alma umudu da yok. Yani Batı, insani yükü Türkiye’nin omuzlarına yıkarak Suriye’deki siyasi sorunlarını çözüyor.”