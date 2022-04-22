Rus uzman: Batı, insani yükü Türkiye’nin omuzuna yıkarak Suriye’deki siyasi sorunlarını çözüyor
20:42 22.04.2022 (güncellendi: 20:57 22.04.2022)
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, 3.7 milyondan fazla sığınmacıya ev sahipliği yaptıkları yönündeki açıklamasını değerlendiren Semenov, silahlı çatışmaların diğer tüm insani boyutları gibi sığınmacıların, Batı politikasının rehini olduğunu ve siyasi amaçlarla kullanıldığını belirtti.
Türkiye, Avrupa’daki göç sorununun çözümünde oynamaya devam ettiği role rağmen, ülkede bulunan 3 milyondan fazla Suriyeli göçmenin yükünü neredeyse tek başına taşıyor. Aynı zamanda Batı, Suriye’de IŞİD karşıtı koalisyonunun giderlerini karşılamak ve DSG/YPG’ye askeri ve maddi yardım sağlamak için on milyarlarca dolar harcıyor. Batı ülkelerinin bu davranışı nasıl açıklanabilir?
Rus siyaset bilimcisi, Rusya Uluslararası İlişkiler Konseyi üyesi Kirill Semenov, Sputnik’e açıklamasında, bu konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:
“Günümüzde gerçekten de Suriyeli sığınmacıların tüm ihtiyaçları neredeyse tamamen Türkiye tarafından sağlanıyor. Türkiye hem ülkedeki sığınmacıların durumunu iyileştirmek hem de ülkeye daha fazla sığınmacı akınını önlemek amacıyla neredeyse tamamen kendi gücüyle İdlib’in yanı sıra, Zeytin Dalı, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı harekat bölgelerinde sığınmacı kampları kurmak zorunda kaldı. Batı’nın eylemleri, bence, tamamen yavan ve açık. Zira temel amacı, insani değil siyasi. Batılı ülkeler için siyaset her zaman insani hedeflerin önünde oldu. Üstelik insani hedefleri de öncelikle belirli siyasi adımları bir şekilde haklı çıkarmak için kullanıyorlar.”
Semenov’un görüşüne göre, siyasetin insani meselelerin üzerinde olduğu bir durumda, Türkiye, insani meselelerin çözümünde Batılı ülkelerden herhangi bir destek beklememeli.
“Maalesef günümüz Batı’sında siyaset insani meselelerin üzerinde yer alıyor. Bu onlar için normal bir uygulama. Askeri harcamaları, insani desteğin ve sığınmacılara yardım için tahsis edilen miktarın çok çok üzerinde. Çünkü sığınmacılar ve diğer insani boyutlar, büyük siyasetin rehini durumundalar ve siyaset için kullanılıyorlar, aksi değil. Bu eğilim daha ne kadar sürecek belli değil. Net olan şu ki, bu eğilim devam ettiği sürece çeşitli kuruluşlara askeri desteğe, insani projelerden ve sığınmacılara yardımdan daha fazla para harcanacak. Dolayısıyla bu logaritma devam ettiği sürece Türkiye’nin Batı’da herhangi bir destek ve yardım alma umudu da yok. Yani Batı, insani yükü Türkiye’nin omuzlarına yıkarak Suriye’deki siyasi sorunlarını çözüyor.”