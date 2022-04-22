https://tr.sputniknews.com/20220422/rusya-mariupoldeki-militanlarin-tahliyesi-icin-yeniden-sessizlik-rejimi-ilan-etmeye-haziriz---1055771059.html

Rusya: Mariupol'deki militanların tahliyesi için yeniden sessizlik rejimi ilan etmeye hazırız

Rusya: Mariupol'deki militanların tahliyesi için yeniden sessizlik rejimi ilan etmeye hazırız

Rusya ordusunu ve Donetsk güçlerinin sivillerin Mariupol'den çıkmalarına engel olduğunu öne süren Ukrayna ve Batılı ülkelerin suçlamalarını dayanaksız olduğunu... 22.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-22T13:43+0300

2022-04-22T13:43+0300

2022-04-22T14:12+0300

ukrayna krizi

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ukrayna

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mariupol

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Düzenlediği basın toplantısında suçlamalara yanıt veren Rusya Savunma Bakanlığı Savunma Yönetimi Ulusal Merkezi Başkanı Tümgeneral Mihail Mizintsev şunları söyledi: "İstatistikler, Ukrayna hükümetinin ve sözde medeni Batı ülkelerinin Rusya Silahlı Kuvvetleri'ne ve Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin oluşumlarına attığı, sivillerin çıkışına engel olunduğu ve Ukraynalı askerlerin esir alınması için koşulların sağlanmadığı yönündeki suçlamaların dayanaksız olduğunu kanıtlıyor. Rusya ordusunun eylemlerini itibarsızlaştırmak için Batı tarafından yalan ve sahtecilik yayılıyor. Gerçeklerin görülmesi için Rusya Savunma Bakanlığı'nın sitesinde yayınlanan materyallere bakılması yeterlidir. Bunları Ukrayna ve Batı'daki herkes inceleyebilir."Rusya'nın Ukraynalı askerlerin ve eğer gerçekten varsa sivillerin Azovstal bölgesinden çıkışı için yeniden sessizlik rejimi ilan etmeye hazır olduğunun altını çizen Mizintsev şöyle devam etti: "Ukraynalı silahlı oluşumların Azovstal'in tüm çevresi boyunca veya bazı yerlerinde beyaz bayrak sallaması, insani molanın fiilen başlamasını sağlayacak. Azovstal fabrikasının herhangi bir yerinde bu tür işaretler görülmesi halinde Rusya Silahlı Kuvvetleri ve DHC oluşumları, askeri faaliyetleri derhal askıya alacak ve insani konvoyların toplandığı yerlere güvenli çıkışı sağlayacak."Mariupol'de silahlı faaliyetlerin başlamasından bu yana 1844 Ukrayna askerinin teslim olduğu, 341'i yabancı 143 binden fazla sivilin kentten tahliye edildiği bilgisini paylaşan Mizintsev, tüm bu kişilerin canlarının korunduğunu, güvenliğinin sağlandığını ve kalifiye tıbbi yardım sunulduğunu, tüm bunların Kiev'in dahli olmadan Ukrayna vatandaşları için yapıldığını vurguladı.

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rusya, ukrayna, donetsk, mariupol