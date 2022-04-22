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https://tr.sputniknews.com/20220422/rusya-savunma-bakanligi-batan-moskova-kruvazorunun-1-askeri-oldu-27-kisi-kayip-1055785428.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Batan Moskva kruvazörünün 1 askeri öldü, 27 kişi kayıp
Rusya Savunma Bakanlığı: Batan Moskva kruvazörünün 1 askeri öldü, 27 kişi kayıp
Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz Filosu’nun amiral gemisi olan Moskva kruvazöründe çıkan yangını söndürme çalışmaları sırasında 1 askerin öldüğünü, 27... 22.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-22T22:42+0300
2022-04-22T22:43+0300
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ukrayna krizi
rusya
karadeniz filosu
moskva füze kruvazörü
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Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “13 Nisan günü çıkan yangın sonucu Moskva kruvazöründe, mühimmatın infilak etmesi sonucu büyük hasar meydana geldi. Mürettebatın yangını söndürme çabaları sonuç vermedi. Gemiyi hayatta tutma mücadelesi sırasında, 1 asker öldü, 27 mürettebat üyesi daha kayboldu. Mürettebatın diğer 396 üyesi kruvazörden, bölgede bulunan Karadeniz Filosu gemilerine tahliye edilerek Sivastopol’e ulaştırıldı” ifadesine yer verildi.Rusya Savunma Bakanlığı’nın, ölen ve kayıp askerlerin ailelerine gereken tüm destek ve yardımın sağladığı kaydedildi.Denizcilerin büyük kısmı göreve devam etmek istiyorMoskva kruvazörünün hayatta kalan askerleriyle yapılan mülakat sonucu, subay kadrosunun ve anlaşmalı askerlerin mutlak çoğunluğunun görevlerine Karadeniz Filosu’nun diğer gemilerinde devam etme arzusunu dile getirdiği aktarıldı.Açıklamada, bazı askerlerin diğer filolara ait gemilere transfer edileceği belirtilirken, “Zorunlu askerlik yapan askerler, görev süreleri tamamlandıktan sonra yedeğe alınacak” dendi.
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rusya savunma bakanlığı, ukrayna, ukrayna krizi, rusya, karadeniz filosu, moskva füze kruvazörü

Rusya Savunma Bakanlığı: Batan Moskva kruvazörünün 1 askeri öldü, 27 kişi kayıp

22:42 22.04.2022 (güncellendi: 22:43 22.04.2022)
© SputnikMoskva füze kruvazörü
Moskva füze kruvazörü - Sputnik Türkiye, 1920, 22.04.2022
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Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz Filosu’nun amiral gemisi olan Moskva kruvazöründe çıkan yangını söndürme çalışmaları sırasında 1 askerin öldüğünü, 27 kişinin daha kayıp olduğunu bildirdi. 396 mürettebat üyesinin tahliye edildiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “13 Nisan günü çıkan yangın sonucu Moskva kruvazöründe, mühimmatın infilak etmesi sonucu büyük hasar meydana geldi. Mürettebatın yangını söndürme çabaları sonuç vermedi. Gemiyi hayatta tutma mücadelesi sırasında, 1 asker öldü, 27 mürettebat üyesi daha kayboldu. Mürettebatın diğer 396 üyesi kruvazörden, bölgede bulunan Karadeniz Filosu gemilerine tahliye edilerek Sivastopol’e ulaştırıldı” ifadesine yer verildi.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın, ölen ve kayıp askerlerin ailelerine gereken tüm destek ve yardımın sağladığı kaydedildi.

Denizcilerin büyük kısmı göreve devam etmek istiyor

Moskva kruvazörünün hayatta kalan askerleriyle yapılan mülakat sonucu, subay kadrosunun ve anlaşmalı askerlerin mutlak çoğunluğunun görevlerine Karadeniz Filosu’nun diğer gemilerinde devam etme arzusunu dile getirdiği aktarıldı.
Açıklamada, bazı askerlerin diğer filolara ait gemilere transfer edileceği belirtilirken, “Zorunlu askerlik yapan askerler, görev süreleri tamamlandıktan sonra yedeğe alınacak” dendi.
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