https://tr.sputniknews.com/20220422/rusya-savunma-bakanligi-ukrayna-abdyi-yalnizca-rusyaya-karsi-mucadele-baglaminda-ilgilendiriyor-1055783892.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna, ABD'yi yalnızca Rusya'ya karşı mücadele bağlamında ilgilendiriyor
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna, ABD'yi yalnızca Rusya'ya karşı mücadele bağlamında ilgilendiriyor
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Konaşenkov, "Ukrayna’nın Mariupol ve diğer bölgelerdeki vatandaşları Washington’u yalnızca silah tedarikinden elde edilen... 22.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-22T21:27+0300
2022-04-22T21:27+0300
2022-04-22T22:07+0300
ukrayna krizi
konaşenkov
igor konaşenkov
rusya
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Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün Mariupol'ün neo-Nazi çetelerinin kontrolünde olduğuna ilişkin iddialarının gerçeği yansıtmadığı ve bunun devletin üst düzeyinde teröristlerle doğrudan suç ortaklığı olduğunu söyledi. Konaşenkov, Azov Nazileri ve yabancı paralı askerlerin ellerinde ‘sivil rehinelerin olduğu’ iddiası doğruysa, bunun onların ‘savunucu’ değil terörist olduklarının kanıtı olduğunu belirterek, “Bu bağlamda, ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün Mariupol'ün neo-Nazi çetelerinin kontrolünde olduğuna ilişkin zorlama iddiaları yalan ve devletin üst düzeyinde terörislerle suç ortaklığıdır. ABD Dışişleri Bakanlığı, her zamanki gibi kendi vatandaşlarını ve diğer herkesi yanlış bilgilendiriyor” dedi. 'Washington’u yalnızca silah tedarikinden elde edilen kazanç bağlamında da ilgilendiriyor'Konaşenkov, Ukrayna ve vatandaşlarının ABD ve müttefiklerini yalnızca silah tedarikinden elde edilen kazanç ve son Ukraynalıya kadar Rusya'ya karşı mücadelede bağlamında ilgilendirdiğini kaydetti.Rus komutan, “Ukrayna’nın Mariupol ve diğer bölgelerdeki vatandaşları Washington’u yalnızca silah tedarikinden elde edilen kazanç ve son Ukraynalıya kadar Rusya'ya karşı mücadelede bağlamında ilgilendiriyor. ABD Dışişlerinin tutumu diğer tüm uyduları tarafından tekrarlanıyor” diye konuştu. ‘Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri Ukrayna'nın 13 askeri unsuru ve 2 neo-Nazi bölüğünü imha etti’Konaşenkov, “Gün içinde Rus Hava-Uzay Kuvvetleri tarafından havadan fırlatılan yüksek hassasiyetli füzelerle Ukrayna’ya ait 13 askeri unsur imha edildi. Bunlar arasında 2 komuta merkezi ile insan gücü ve askeri teçhizatın yığıldığı 11 tutunma noktası ve saha bulunuyor" dedi.Konaşenkov ayrıca, saldırılar sonucunda 2 neo-Nazi bölüğünün yok edildiği, 27 adet zırhlı ve özel askeri aracın yanı sıra Çervonnoye yerleşiminde Osa-AKM uçaksavar füze sistemleri roketlerinin bulunduğu bir deponun imha edildiğini kaydetti. ‘Mi-8 helikopteri, Buk-M1 hava savunma sistemi ve radar istasyonunu imha edildi’Konaşenkov, Rus Silahlı Kuvvetleri füze birliklerinin Barvenkovo yakınlarındaki havaalanında Ukrayna’ya ait bir Mi-8 helikopteri, bir Buk-M1 uçaksavar füze sistemi ve bir elektronik harp istasyonununu imha ettiğini belirtti.Rus komutan, “Füze birlikleri gün içinde 1 komuta merkezi, 5 insan gücü ve askeri teçhizatın yığıldığı alan ve 1 topçu bataryasınının yanı sıra, Barvenkovo yakınlarındaki havaalanında bir Mi-8 helikopteri, bir Buk-M1 uçaksavar füze sistemi ve bir elektronik harp istasyonunu imha etti” dedi ‘Rus ordusu Ukrayna’da 523 İHA ve 2 bin 500’e yakın tank ve savaş aracı imha etti’Konaşenkov, “Operasyonun başından bu yana Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait toplam 140 uçak, 107 helikopter, 523 insansız hava aracı, 258 uçaksavar füze sistemi, 2 bin 458 tank ve diğer zırhlı muharebe aracı, 272 çok namlulu roketatar sistemi, bin 69 sahra ve havan topu ile 2 bin 305 adet özel askeri araç imha edildiği” bilgisini verdi.
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konaşenkov, igor konaşenkov, rusya
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna, ABD'yi yalnızca Rusya'ya karşı mücadele bağlamında ilgilendiriyor
21:27 22.04.2022 (güncellendi: 22:07 22.04.2022) Abone ol
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Konaşenkov, "Ukrayna’nın Mariupol ve diğer bölgelerdeki vatandaşları Washington’u yalnızca silah tedarikinden elde edilen kazanç ve son Ukraynalıya kadar Rusya'ya karşı mücadelede bağlamında ilgilendiriyor" ifadelerini kullandı.
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün Mariupol'ün neo-Nazi çetelerinin kontrolünde olduğuna ilişkin iddialarının gerçeği yansıtmadığı ve bunun devletin üst düzeyinde teröristlerle doğrudan suç ortaklığı olduğunu söyledi.
Konaşenkov, Azov Nazileri ve yabancı paralı askerlerin ellerinde ‘sivil rehinelerin olduğu’ iddiası doğruysa, bunun onların ‘savunucu’ değil terörist olduklarının kanıtı olduğunu belirterek, “Bu bağlamda, ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün Mariupol'ün neo-Nazi çetelerinin kontrolünde olduğuna ilişkin zorlama iddiaları yalan ve devletin üst düzeyinde terörislerle suç ortaklığıdır. ABD Dışişleri Bakanlığı, her zamanki gibi kendi vatandaşlarını ve diğer herkesi yanlış bilgilendiriyor” dedi.
'Washington’u yalnızca silah tedarikinden elde edilen kazanç bağlamında da ilgilendiriyor'
Konaşenkov, Ukrayna ve vatandaşlarının ABD ve müttefiklerini yalnızca silah tedarikinden elde edilen kazanç ve son Ukraynalıya kadar Rusya'ya karşı mücadelede bağlamında ilgilendirdiğini kaydetti.
Rus komutan, “Ukrayna’nın Mariupol ve diğer bölgelerdeki vatandaşları Washington’u yalnızca silah tedarikinden elde edilen kazanç ve son Ukraynalıya kadar Rusya'ya karşı mücadelede bağlamında ilgilendiriyor. ABD Dışişlerinin tutumu diğer tüm uyduları tarafından tekrarlanıyor” diye konuştu.
‘Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri Ukrayna'nın 13 askeri unsuru ve 2 neo-Nazi bölüğünü imha etti’
Konaşenkov, “Gün içinde Rus Hava-Uzay Kuvvetleri tarafından havadan fırlatılan yüksek hassasiyetli füzelerle Ukrayna’ya ait 13 askeri unsur imha edildi. Bunlar arasında 2 komuta merkezi ile insan gücü ve askeri teçhizatın yığıldığı 11 tutunma noktası ve saha bulunuyor" dedi.
Konaşenkov ayrıca, saldırılar sonucunda 2 neo-Nazi bölüğünün yok edildiği, 27 adet zırhlı ve özel askeri aracın yanı sıra Çervonnoye yerleşiminde Osa-AKM uçaksavar füze sistemleri roketlerinin bulunduğu bir deponun imha edildiğini kaydetti.
‘Mi-8 helikopteri, Buk-M1 hava savunma sistemi ve radar istasyonunu imha edildi’
Konaşenkov, Rus Silahlı Kuvvetleri füze birliklerinin Barvenkovo yakınlarındaki havaalanında Ukrayna’ya ait bir Mi-8 helikopteri, bir Buk-M1 uçaksavar füze sistemi ve bir elektronik harp istasyonununu imha ettiğini belirtti.
Rus komutan, “Füze birlikleri gün içinde 1 komuta merkezi, 5 insan gücü ve askeri teçhizatın yığıldığı alan ve 1 topçu bataryasınının yanı sıra, Barvenkovo yakınlarındaki havaalanında bir Mi-8 helikopteri, bir Buk-M1 uçaksavar füze sistemi ve bir elektronik harp istasyonunu imha etti” dedi
‘Rus ordusu Ukrayna’da 523 İHA ve 2 bin 500’e yakın tank ve savaş aracı imha etti’
Konaşenkov, “Operasyonun başından bu yana Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait toplam 140 uçak, 107 helikopter, 523 insansız hava aracı, 258 uçaksavar füze sistemi, 2 bin 458 tank ve diğer zırhlı muharebe aracı, 272 çok namlulu roketatar sistemi, bin 69 sahra ve havan topu ile 2 bin 305 adet özel askeri araç imha edildiği” bilgisini verdi.