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‘Rusya ve Hindistan merkez bankaları ödemelerde ulusal para birimlerinin kullanımını görüştü’
‘Rusya ve Hindistan merkez bankaları ödemelerde ulusal para birimlerinin kullanımını görüştü’
Economic Times gazetesi, Rusya Merkez Bankası ve Hindistan Rezerv Bankası temsilcilerinin geçen Çarşamba günü Mumbai’de iki ülke arasındaki ödemelerin ulusal... 22.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-22T18:00+0300
2022-04-22T18:00+0300
ekonomi
rusya
hindistan
the economic times
merkez bankası
rusya merkez bankası
hindistan merkez bankası
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Haberde, “Yetkililer, iki ülkede ihracatçıların ve ithalatçıların karşılaştıkları teknik engelleri değerlendirdi. Merkez bankası yetkilileri, farklı ödeme seçeneklerinin uygulanabilirliğini belirlemek için kendi ülkelerindeki yetkileriyle parametreleri görüşecek” ifadesine yer verildi.Bunun, Rusya’nın Ukrayna’daki özel askeri operasyonu başlamadan önce yapılan ilk görüşme olduğu kaydedildi.Gazeteye konuşan kaynaklar, merkez bankaları temsilcilerinin, “bir plana varmadan önce olası boşlukları azaltmak için” en az bir kez daha görüşeceğini söyledi.
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rusya, hindistan, the economic times, merkez bankası, rusya merkez bankası, hindistan merkez bankası

‘Rusya ve Hindistan merkez bankaları ödemelerde ulusal para birimlerinin kullanımını görüştü’

18:00 22.04.2022
© REUTERS / Dado RuvicRuble - değer kaybı
Ruble - değer kaybı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.04.2022
© REUTERS / Dado Ruvic
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Economic Times gazetesi, Rusya Merkez Bankası ve Hindistan Rezerv Bankası temsilcilerinin geçen Çarşamba günü Mumbai’de iki ülke arasındaki ödemelerin ulusal para birimleriyle yapma seçeneklerini değerlendirdiği belirtildi.
Haberde, “Yetkililer, iki ülkede ihracatçıların ve ithalatçıların karşılaştıkları teknik engelleri değerlendirdi. Merkez bankası yetkilileri, farklı ödeme seçeneklerinin uygulanabilirliğini belirlemek için kendi ülkelerindeki yetkileriyle parametreleri görüşecek” ifadesine yer verildi.
Bunun, Rusya’nın Ukrayna’daki özel askeri operasyonu başlamadan önce yapılan ilk görüşme olduğu kaydedildi.
Gazeteye konuşan kaynaklar, merkez bankaları temsilcilerinin, “bir plana varmadan önce olası boşlukları azaltmak için” en az bir kez daha görüşeceğini söyledi.
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