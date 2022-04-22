https://tr.sputniknews.com/20220422/saglik-bakani-koca-bilim-kurulu-toplantisi-daha-kapsamli-yapilmak-istendigi-icin-ertelendi-1055768166.html

Sağlık Bakanı Koca: Bilim Kurulu toplantısı daha kapsamlı yapılmak istendiği için ertelendi

Sağlık Bakanı Koca: Bilim Kurulu toplantısı daha kapsamlı yapılmak istendiği için ertelendi

Sağlık Bakanı Koca, "Bilim Kurulu toplantısı geniş katılımlı ve daha kapsamlı yapılmak istendiği için ertelendi" açıklaması yaptı. 22.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-22T12:26+0300

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koronavirüs

fahrettin koca

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, il durum değerlendirme ve ziyaretler için Adıyaman'da açıklamalarda bulundu. Koca, 20 Nisan'da yapılması planlanan ve 'en önemli toplantı' olarak nitelendirdiği Bilim Kurulu Toplantısı'nın 27 Nisan'a ertelenmesinin nedenini açıkladı. Koca, "Geniş katılımlı ve daha kapsamlı ve yüz yüze yapılmak istendiği için ertelendi" dedi. Bakan Koca, bu toplantıda Bilim Kurulu'nun 'okullarda maske başta olmak üzere birçok konuyu değerlendireceğini' belirtti. Vakaların ve ölümlerin azaldığını vurgulayan Koca, yine de salgının henüz bitmediğini ifade ederek "Aşıya ihtiyaç yok' gibi düşünmemeliyiz" dedi. Koca, bugün itibariyle yoğun bakımında hasta bulunmayan il sayısının 21'e çıktığını ifade etti.

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fahrettin koca