Şanghay’da ofisler hastaneye dönüştürüldü

© AFP 2022 / LIU JIN Şanghay Sağlık Komisyonu’nda yapılan açıklamaya göre kentte son 24 saatte bin 931 vaka tespit edilirken, 15 bin 698 asemptomatik vakaya rastlandı. Son 24 saatte 11 kişi ise salgın nedeniyle hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden hastaların ortalama yaşının 84.2 ve en yaşlı iki hastanın 94 yaşında olduğu aktarıldı.