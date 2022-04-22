Şanghay’da ofisler hastaneye dönüştürüldü
Çin’in en büyük kenti Şanghay’da iki haftayı aşkın bir süredir uygulanan karantina devam ediyor. Çin ana karasında en çok vaka görülen kentte hastanelerde yer kalmayınca ofisler hastaneye dönüştürüldü.
Çin ana karasında en çok vaka görülen Şanghay’da ofisler hastaneye dönüştürüldü.
© AFP 2022 / HECTOR RETAMALSosyal medya platformu Weibo’da hızla yayılan ve hastalarla dolu olduğu görülen ofislerin fotoğrafları kısa sürede ülke gündemine oturdu. Putuo semtinde çekildiği belirtilen fotoğraflarda ofislere hasta yatakları ve tıbbi cihazlar konulduğu dikkat çekti.
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© AFP 2022 / HECTOR RETAMAL
Sosyal medya platformu Weibo’da hızla yayılan ve hastalarla dolu olduğu görülen ofislerin fotoğrafları kısa sürede ülke gündemine oturdu. Putuo semtinde çekildiği belirtilen fotoğraflarda ofislere hasta yatakları ve tıbbi cihazlar konulduğu dikkat çekti.
© AFP 2022 / LIU JINŞanghay Sağlık Komisyonu’nda yapılan açıklamaya göre kentte son 24 saatte bin 931 vaka tespit edilirken, 15 bin 698 asemptomatik vakaya rastlandı. Son 24 saatte 11 kişi ise salgın nedeniyle hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden hastaların ortalama yaşının 84.2 ve en yaşlı iki hastanın 94 yaşında olduğu aktarıldı.
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© AFP 2022 / LIU JIN
Şanghay Sağlık Komisyonu’nda yapılan açıklamaya göre kentte son 24 saatte bin 931 vaka tespit edilirken, 15 bin 698 asemptomatik vakaya rastlandı. Son 24 saatte 11 kişi ise salgın nedeniyle hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden hastaların ortalama yaşının 84.2 ve en yaşlı iki hastanın 94 yaşında olduğu aktarıldı.
© İHAHızla yayılan fotoğrafları gören sosyal medya kullanıcıları da şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bir kullanıcı, "Aman Tanrım. Burası sanki fazla mesaiye kalmış insanlarla dolu" ifadelerini kullanırken, diğer bir kullanıcı ise "Eğer sağlıklıysanız bu fotoğraflara bakınca sağlığınızı kaydedebilirsiniz" yorumunu yaptı.
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© İHA
Hızla yayılan fotoğrafları gören sosyal medya kullanıcıları da şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bir kullanıcı, "Aman Tanrım. Burası sanki fazla mesaiye kalmış insanlarla dolu" ifadelerini kullanırken, diğer bir kullanıcı ise "Eğer sağlıklıysanız bu fotoğraflara bakınca sağlığınızı kaydedebilirsiniz" yorumunu yaptı.
© İHAŞanghay’da 28 Mart’tan bu yana uygulanan tam kapanma, 20 Nisan’da belli bölgelerde esnetilerek, 4 milyon kişinin evlerinden çıkmasına izin verilmişti.
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© İHA
Şanghay’da 28 Mart’tan bu yana uygulanan tam kapanma, 20 Nisan’da belli bölgelerde esnetilerek, 4 milyon kişinin evlerinden çıkmasına izin verilmişti.
© İHAKentte 26 Şubat - 21 Nisan tarihleri arasında tespit edilen yerel kaynaklı toplam Kovid-19 vaka sayısının 34 bin 672, tedavilerinden sonra taburcu olanların sayısının 10 bin 475, salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 36 olarak kayda geçtiği belirtildi.
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© İHA
Kentte 26 Şubat - 21 Nisan tarihleri arasında tespit edilen yerel kaynaklı toplam Kovid-19 vaka sayısının 34 bin 672, tedavilerinden sonra taburcu olanların sayısının 10 bin 475, salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 36 olarak kayda geçtiği belirtildi.