https://tr.sputniknews.com/20220422/savunma-sanayii-baskani-demir-yerli-uretim-ilk-coklu-bombaatarin-teslimatinin-yapildigini-bildirdi-1055780205.html
Savunma Sanayii Başkanı Demir, yerli üretim ilk çoklu bombaatarın teslimatının yapıldığını bildirdi
Savunma Sanayii Başkanı Demir, yerli üretim ilk çoklu bombaatarın teslimatının yapıldığını bildirdi
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı (SSB) İsmail Demir, "Yerli olarak ürettiğimiz ve birden fazla çeşit mühimmat atabilen ilk çoklu bombaatarımız... 22.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-22T17:45+0300
2022-04-22T17:45+0300
2022-04-22T17:45+0300
savunma
savunma sanayii başkanlığı
ismail demir
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Demir, sosyal medya hesabından konuya ilişkin şu paylaşımda bulundu:"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettiği gibi bölgemizin en güçlü ordusu olana kadar çalışmaya devam edeceğiz. Bu vizyondan hareketle yerli olarak ürettiğimiz ve birden fazla çeşit mühimmat atabilen ilk çoklu bombaatarımız TG40-BA’nın ilk teslimatlarını gerçekleştirdik."
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savunma sanayii başkanlığı, ismail demir
Savunma Sanayii Başkanı Demir, yerli üretim ilk çoklu bombaatarın teslimatının yapıldığını bildirdi
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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı (SSB) İsmail Demir, "Yerli olarak ürettiğimiz ve birden fazla çeşit mühimmat atabilen ilk çoklu bombaatarımız TG40-BA’nın ilk teslimatlarını gerçekleştirdik." ifadesini kullandı.
Demir, sosyal medya hesabından konuya ilişkin şu paylaşımda bulundu:
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettiği gibi bölgemizin en güçlü ordusu olana kadar çalışmaya devam edeceğiz. Bu vizyondan hareketle yerli olarak ürettiğimiz ve birden fazla çeşit mühimmat atabilen ilk çoklu bombaatarımız TG40-BA’nın ilk teslimatlarını gerçekleştirdik."