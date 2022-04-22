https://tr.sputniknews.com/20220422/savunma-sanayii-baskani-demir-yerli-uretim-ilk-coklu-bombaatarin-teslimatinin-yapildigini-bildirdi-1055780205.html

Savunma Sanayii Başkanı Demir, yerli üretim ilk çoklu bombaatarın teslimatının yapıldığını bildirdi

Savunma Sanayii Başkanı Demir, yerli üretim ilk çoklu bombaatarın teslimatının yapıldığını bildirdi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı (SSB) İsmail Demir, "Yerli olarak ürettiğimiz ve birden fazla çeşit mühimmat atabilen ilk çoklu bombaatarımız... 22.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-22T17:45+0300

2022-04-22T17:45+0300

2022-04-22T17:45+0300

savunma

savunma sanayii başkanlığı

ismail demir

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Demir, sosyal medya hesabından konuya ilişkin şu paylaşımda bulundu:"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettiği gibi bölgemizin en güçlü ordusu olana kadar çalışmaya devam edeceğiz. Bu vizyondan hareketle yerli olarak ürettiğimiz ve birden fazla çeşit mühimmat atabilen ilk çoklu bombaatarımız TG40-BA’nın ilk teslimatlarını gerçekleştirdik."

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2022

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savunma sanayii başkanlığı, ismail demir