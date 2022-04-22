Türkiye
Dünyanın en etkili savaş uçağı olarak kabul edilen Rus yapımı Su-34 - Sputnik Türkiye, 1920
SAVUNMA
Savunma sanayii, askeri teknoloji yatırımları ve güvenlik politikalarına dair her şey.
https://tr.sputniknews.com/20220422/savunma-sanayii-baskani-demir-yerli-uretim-ilk-coklu-bombaatarin-teslimatinin-yapildigini-bildirdi-1055780205.html
Savunma Sanayii Başkanı Demir, yerli üretim ilk çoklu bombaatarın teslimatının yapıldığını bildirdi
Savunma Sanayii Başkanı Demir, yerli üretim ilk çoklu bombaatarın teslimatının yapıldığını bildirdi
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı (SSB) İsmail Demir, "Yerli olarak ürettiğimiz ve birden fazla çeşit mühimmat atabilen ilk çoklu bombaatarımız... 22.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-22T17:45+0300
2022-04-22T17:45+0300
savunma
savunma sanayii başkanlığı
ismail demir
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/16/1055780270_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_a848739a85b394d760ad68c6598a272b.jpg
Demir, sosyal medya hesabından konuya ilişkin şu paylaşımda bulundu:"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettiği gibi bölgemizin en güçlü ordusu olana kadar çalışmaya devam edeceğiz. Bu vizyondan hareketle yerli olarak ürettiğimiz ve birden fazla çeşit mühimmat atabilen ilk çoklu bombaatarımız TG40-BA’nın ilk teslimatlarını gerçekleştirdik."
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/16/1055780270_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_52bb83f4a5e63c14417f573174e550d5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
savunma sanayii başkanlığı, ismail demir

Savunma Sanayii Başkanı Demir, yerli üretim ilk çoklu bombaatarın teslimatının yapıldığını bildirdi

17:45 22.04.2022
© Fotoğraf : Savunma Sanayii Başkanlığıbombaatar
bombaatar - Sputnik Türkiye, 1920, 22.04.2022
© Fotoğraf : Savunma Sanayii Başkanlığı
Abone olTelegram
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı (SSB) İsmail Demir, "Yerli olarak ürettiğimiz ve birden fazla çeşit mühimmat atabilen ilk çoklu bombaatarımız TG40-BA’nın ilk teslimatlarını gerçekleştirdik." ifadesini kullandı.
Demir, sosyal medya hesabından konuya ilişkin şu paylaşımda bulundu:
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettiği gibi bölgemizin en güçlü ordusu olana kadar çalışmaya devam edeceğiz. Bu vizyondan hareketle yerli olarak ürettiğimiz ve birden fazla çeşit mühimmat atabilen ilk çoklu bombaatarımız TG40-BA’nın ilk teslimatlarını gerçekleştirdik."
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала