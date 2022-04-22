https://tr.sputniknews.com/20220422/senegalde-hamile-kadinin-hastanede-olmesi-kriz-yaratti-saglik-calisanlari-greve-gitti-1055759443.html

Senegal'de hamile kadının hastanede ölmesi kriz yarattı: Sağlık çalışanları greve gitti

Senegal'de hamile kadının hastanede ölmesi kriz yarattı: Sağlık çalışanları greve gitti

Senegal'in Louga kentinde normal doğuma zorlanan hamile bir kadının yaşamını yitirmesi sonrası sağlık sistemi ve personeline eleştiriler artarken, sağlık... 22.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-22T04:20+0300

2022-04-22T04:20+0300

2022-04-22T04:20+0300

dünya

senegal

doktor

hastane

doğum

hamile

hamile kadın

sağlık çalışanı

grev

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/02/1050401811_3:0:1196:671_1920x0_80_0_0_6fd0f0770a6e630e853924648afb184a.jpg

Senegal'deki sağlık sendikalarının çağrısıyla ülke genelinde düzenlenen grevde, ebeler, doktorlar da dahil tüm sağlık çalışanları 24 saatliğine iş bıraktı.Yerel basına açıklamalarda bulunan sağlık çalışanları, normal doğuma zorlandığı için hayatını kaybeden Astou Sokhna'nın durumuyla ilgili gerçeklerin yakın zamanda açığa çıkacağını söyleyerek, kendilerine yapılan eleştirilerin haksız olduğunu belirtti.Sağlık personeli, Sokhna'nın ölümü konusunda tüm sağlık çalışanlarının kamuoyunda linç edilmesine tepki gösterdi.Astou Sokhna'nın ölümüBaşkent Dakar'a yaklaşık 200 kilometre mesafedeki Louga kentinde yaşayan 9 aylık gebe 34 yaşındaki Sokhna, doğum sancıları artınca 5 Nisan'da Amadou Sakhir Mbaye Devlet Hastanesine gitmiş ve sancılarına rağmen doğumu başlamayınca sezaryen olmak istemişti.Sağlık personeli, Sokhna'nın doğumunun o gün planlanmadığı gerekçesiyle sezaryen yapmayı reddetmiş ve hamile kadın 20 saat sancı çektikten sonra bebeğiyle yaşamını yitirmişti.Sokhna'nın ölümü ülkede sağlık sistemi ve personeline karşı ciddi eleştirilere neden olmuş ve hastane yönetimi hakkında soruşturma açılmıştı.Hamile kadının ölümünün "önlenebilir" olduğu ortaya çıkmış ve söz konusu hastanede çalışan 6 ebe hakkında adli takip süreci başlatılmıştı."Astou Sokhna için Adalet Kolektifi" isimli hareket de 23 Nisan'da Dakar'da büyük bir eylem düzenleyeceklerini duyurmuş bunun üzerine sağlık sendikaları da grev kararı almıştı.Ultraviyole ışınları altında unutulan bebek yanarak can vermiştiSenegal'de anne ve bebek ölümleri konusunda geçen sene de ciddi tartışmalar çıkmıştı.Ekim 2021'de, Dakar'da bir özel hastanede sarılık teşhisi konulan bebeğin ultraviyole ışınları altında unutulması sonucu ölmesi ülkede şok etkisi yaratmıştı.Bebeğin 10 dakika alması gereken ışınlara en az 5 saat maruz kaldığı ve hemşirelerin ihmali sonucu yanarak can verdiği ortaya çıkmıştı.Senegal Bağımsız Doktorlar Sendikası (SAMES) rakamlarına göre, ülkede 2021'de 717 gebe yaşamını yitirdi.

https://tr.sputniknews.com/20220308/hamile-esini-ucurumdan-iterek-oldurdugu-one-surulen-saniga-verilen-cezanin-gerekcesi-aciklandi-1054525560.html

senegal

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

senegal, doktor, hastane, doğum, hamile, hamile kadın, sağlık çalışanı, grev