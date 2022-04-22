Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220422/senegalde-hamile-kadinin-hastanede-olmesi-kriz-yaratti-saglik-calisanlari-greve-gitti-1055759443.html
Senegal'de hamile kadının hastanede ölmesi kriz yarattı: Sağlık çalışanları greve gitti
Senegal'de hamile kadının hastanede ölmesi kriz yarattı: Sağlık çalışanları greve gitti
Senegal'in Louga kentinde normal doğuma zorlanan hamile bir kadının yaşamını yitirmesi sonrası sağlık sistemi ve personeline eleştiriler artarken, sağlık... 22.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-22T04:20+0300
2022-04-22T04:20+0300
dünya
senegal
doktor
hastane
doğum
hamile
hamile kadın
sağlık çalışanı
grev
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/02/1050401811_3:0:1196:671_1920x0_80_0_0_6fd0f0770a6e630e853924648afb184a.jpg
Senegal'deki sağlık sendikalarının çağrısıyla ülke genelinde düzenlenen grevde, ebeler, doktorlar da dahil tüm sağlık çalışanları 24 saatliğine iş bıraktı.Yerel basına açıklamalarda bulunan sağlık çalışanları, normal doğuma zorlandığı için hayatını kaybeden Astou Sokhna'nın durumuyla ilgili gerçeklerin yakın zamanda açığa çıkacağını söyleyerek, kendilerine yapılan eleştirilerin haksız olduğunu belirtti.Sağlık personeli, Sokhna'nın ölümü konusunda tüm sağlık çalışanlarının kamuoyunda linç edilmesine tepki gösterdi.Astou Sokhna'nın ölümüBaşkent Dakar'a yaklaşık 200 kilometre mesafedeki Louga kentinde yaşayan 9 aylık gebe 34 yaşındaki Sokhna, doğum sancıları artınca 5 Nisan'da Amadou Sakhir Mbaye Devlet Hastanesine gitmiş ve sancılarına rağmen doğumu başlamayınca sezaryen olmak istemişti.Sağlık personeli, Sokhna'nın doğumunun o gün planlanmadığı gerekçesiyle sezaryen yapmayı reddetmiş ve hamile kadın 20 saat sancı çektikten sonra bebeğiyle yaşamını yitirmişti.Sokhna'nın ölümü ülkede sağlık sistemi ve personeline karşı ciddi eleştirilere neden olmuş ve hastane yönetimi hakkında soruşturma açılmıştı.Hamile kadının ölümünün "önlenebilir" olduğu ortaya çıkmış ve söz konusu hastanede çalışan 6 ebe hakkında adli takip süreci başlatılmıştı."Astou Sokhna için Adalet Kolektifi" isimli hareket de 23 Nisan'da Dakar'da büyük bir eylem düzenleyeceklerini duyurmuş bunun üzerine sağlık sendikaları da grev kararı almıştı.Ultraviyole ışınları altında unutulan bebek yanarak can vermiştiSenegal'de anne ve bebek ölümleri konusunda geçen sene de ciddi tartışmalar çıkmıştı.Ekim 2021'de, Dakar'da bir özel hastanede sarılık teşhisi konulan bebeğin ultraviyole ışınları altında unutulması sonucu ölmesi ülkede şok etkisi yaratmıştı.Bebeğin 10 dakika alması gereken ışınlara en az 5 saat maruz kaldığı ve hemşirelerin ihmali sonucu yanarak can verdiği ortaya çıkmıştı.Senegal Bağımsız Doktorlar Sendikası (SAMES) rakamlarına göre, ülkede 2021'de 717 gebe yaşamını yitirdi.
https://tr.sputniknews.com/20220308/hamile-esini-ucurumdan-iterek-oldurdugu-one-surulen-saniga-verilen-cezanin-gerekcesi-aciklandi-1054525560.html
senegal
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/02/1050401811_152:0:1047:671_1920x0_80_0_0_83f6a2d7906902ca5b8e535b4bdd1840.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
senegal, doktor, hastane, doğum, hamile, hamile kadın, sağlık çalışanı, grev

Senegal'de hamile kadının hastanede ölmesi kriz yarattı: Sağlık çalışanları greve gitti

04:20 22.04.2022
© Flickrkoma - hastane
koma - hastane - Sputnik Türkiye, 1920, 22.04.2022
© Flickr
Abone olTelegram
Senegal'in Louga kentinde normal doğuma zorlanan hamile bir kadının yaşamını yitirmesi sonrası sağlık sistemi ve personeline eleştiriler artarken, sağlık çalışanları 24 saatlik greve gitti.
Senegal'deki sağlık sendikalarının çağrısıyla ülke genelinde düzenlenen grevde, ebeler, doktorlar da dahil tüm sağlık çalışanları 24 saatliğine iş bıraktı.
Yerel basına açıklamalarda bulunan sağlık çalışanları, normal doğuma zorlandığı için hayatını kaybeden Astou Sokhna'nın durumuyla ilgili gerçeklerin yakın zamanda açığa çıkacağını söyleyerek, kendilerine yapılan eleştirilerin haksız olduğunu belirtti.
Sağlık personeli, Sokhna'nın ölümü konusunda tüm sağlık çalışanlarının kamuoyunda linç edilmesine tepki gösterdi.

Astou Sokhna'nın ölümü

Başkent Dakar'a yaklaşık 200 kilometre mesafedeki Louga kentinde yaşayan 9 aylık gebe 34 yaşındaki Sokhna, doğum sancıları artınca 5 Nisan'da Amadou Sakhir Mbaye Devlet Hastanesine gitmiş ve sancılarına rağmen doğumu başlamayınca sezaryen olmak istemişti.
Sağlık personeli, Sokhna'nın doğumunun o gün planlanmadığı gerekçesiyle sezaryen yapmayı reddetmiş ve hamile kadın 20 saat sancı çektikten sonra bebeğiyle yaşamını yitirmişti.
Sokhna'nın ölümü ülkede sağlık sistemi ve personeline karşı ciddi eleştirilere neden olmuş ve hastane yönetimi hakkında soruşturma açılmıştı.
Hamile kadının ölümünün "önlenebilir" olduğu ortaya çıkmış ve söz konusu hastanede çalışan 6 ebe hakkında adli takip süreci başlatılmıştı.
"Astou Sokhna için Adalet Kolektifi" isimli hareket de 23 Nisan'da Dakar'da büyük bir eylem düzenleyeceklerini duyurmuş bunun üzerine sağlık sendikaları da grev kararı almıştı.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde 2.5 yıl önce kayalıklardan düşerek hayatını kaybeden 7 aylık hamile Semra Aysal - Sputnik Türkiye, 1920, 08.03.2022
TÜRKİYE
Hamile eşini uçurumdan iterek öldürdüğü öne sürülen sanığa verilen cezanın gerekçesi açıklandı
8 Mart, 13:30

Ultraviyole ışınları altında unutulan bebek yanarak can vermişti

Senegal'de anne ve bebek ölümleri konusunda geçen sene de ciddi tartışmalar çıkmıştı.
Ekim 2021'de, Dakar'da bir özel hastanede sarılık teşhisi konulan bebeğin ultraviyole ışınları altında unutulması sonucu ölmesi ülkede şok etkisi yaratmıştı.
Bebeğin 10 dakika alması gereken ışınlara en az 5 saat maruz kaldığı ve hemşirelerin ihmali sonucu yanarak can verdiği ortaya çıkmıştı.
Senegal Bağımsız Doktorlar Sendikası (SAMES) rakamlarına göre, ülkede 2021'de 717 gebe yaşamını yitirdi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала