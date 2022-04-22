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https://tr.sputniknews.com/20220422/seyhan-belediye-baskani-akaya-yumurtali-saldiri-1055760721.html
Seyhan Belediye Başkanı Akay'a yumurtalı saldırı
Seyhan Belediye Başkanı Akay'a yumurtalı saldırı
Seyhan Belediye Başkanı CHP'li Akif Kemal Akay, belediyenin düzenlediği iftar programında bir grubun yumurtalı saldırısına uğradı. Akay, saldırganlardan... 22.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-22T07:29+0300
2022-04-22T07:29+0300
türkiye
akif kemal akay
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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinin belediye başkanı Akif Kemal Akay'a katıldığı bir iftar programında yumurtalı saldırı düzenlendi.Dağlıoğlu Mahallesi'nde belediye tarafından düzenlenen iftara katılan Akay'a 4-5 kişi oldukları belirlenen grup tarafından tepki gösterilerek yumurta atıldı.Yumurta Akay'ın burnuna geldi. Akay, saldırganlar hakkında şikayetçi oldu."YAPANLAR KAÇMAK ZORUNDA KALDI"Akay, yaptığı açıklamada, günaşırı yaptıkları iftar programlarından birinde bugün tatsız olay yaşandığını belirtti.Kendisine atılan yumurtanın burnuna isabet ettiğini dile getiren Akay, şunları söyledi:"Saldırı demeyelim buna bir yumurta attılar. Olayın tamamı bu. Ondan sonra zaten yemeğimize devam ettik, mahalle halkıyla birlikte. Bin kişiyi aşan bir topluluk içerisinde zaten herkes bu olayı fazlasıyla protesto etti. Yapanlar da bu sırada kaçmak zorunda kaldılar." dedi.AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK'TEN "GEÇMİŞ OLSUN" MESAJIÖte yandan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından Akay'a geçmiş olsun dileğinde bulundu.Çelik mesajında, "Adana Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay’a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Taciz ve kaba kuvvet bir çözüm yöntemi değildir. Kaba kuvveti asla mazur görmeyiz. " ifadesini paylaştı.
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Seyhan Belediye Başkanı Akay'a yumurtalı saldırı

07:29 22.04.2022
© DHASeyhan Belediye Başkanı Akay'a yumurtalı saldırı
Seyhan Belediye Başkanı Akay'a yumurtalı saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.04.2022
© DHA
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Seyhan Belediye Başkanı CHP'li Akif Kemal Akay, belediyenin düzenlediği iftar programında bir grubun yumurtalı saldırısına uğradı. Akay, saldırganlardan şikayetçi oldu. Akay'a geçmiş olsun dileğinde bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Kaba kuvveti asla mazur görmeyiz" dedi.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinin belediye başkanı Akif Kemal Akay'a katıldığı bir iftar programında yumurtalı saldırı düzenlendi.

Dağlıoğlu Mahallesi'nde belediye tarafından düzenlenen iftara katılan Akay'a 4-5 kişi oldukları belirlenen grup tarafından tepki gösterilerek yumurta atıldı.
Yumurta Akay'ın burnuna geldi. Akay, saldırganlar hakkında şikayetçi oldu.
"YAPANLAR KAÇMAK ZORUNDA KALDI"
Akay, yaptığı açıklamada, günaşırı yaptıkları iftar programlarından birinde bugün tatsız olay yaşandığını belirtti.
Kendisine atılan yumurtanın burnuna isabet ettiğini dile getiren Akay, şunları söyledi:

"Saldırı demeyelim buna bir yumurta attılar. Olayın tamamı bu. Ondan sonra zaten yemeğimize devam ettik, mahalle halkıyla birlikte. Bin kişiyi aşan bir topluluk içerisinde zaten herkes bu olayı fazlasıyla protesto etti. Yapanlar da bu sırada kaçmak zorunda kaldılar." dedi.
AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK'TEN "GEÇMİŞ OLSUN" MESAJI

Öte yandan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından Akay'a geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Çelik mesajında, "Adana Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay’a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Taciz ve kaba kuvvet bir çözüm yöntemi değildir. Kaba kuvveti asla mazur görmeyiz. " ifadesini paylaştı.
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