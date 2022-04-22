Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://tr.sputniknews.com/20220422/sosyal-medya-duzenlemesinde-sona-gelindi-60-maddelik-taslak-hazir-1055762963.html
Sosyal medya düzenlemesinde sona gelindi: 60 maddelik taslak hazır
Sosyal medya düzenlemesinde sona gelindi: 60 maddelik taslak hazır
AK Parti’nin uzun zamandır üzerinde çalıştığı sosyal medya düzenlemesinde sona gelindi. 60 maddeden oluşması beklenen taslak metnin kısa süre içerisinde... 22.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-22T10:04+0300
2022-04-22T10:04+0300
politika
ak parti
sosyal medya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/06/1044436097_0:0:2807:1578_1920x0_80_0_0_665e1543769c01be5032b2bcaf2abcff.jpg
AK Parti'nin yaklaşık sekiz aydır üzerinde çalıştığı, dezenformasyon düzenlemesinde sona gelindi. Yasa teklifinin taslak metni tamamlandı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlık ettiği AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısında yaklaşık 60 maddeden ve üç bölümden oluşması öngörülen taslak metnin sunumu yapıldı.Düzenlemenin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldiği iftarda da gündeme geldiği belirtiliyor.Önümüzdeki hafta salı günü ise AK Parti ve MHP'li kurmayların düzenlemeyi değerlendirmeleri bekleniyor.Taslak metnin ana unsuru "yalan haber" ve "dezenformasyonla" mücadele. Düzenlemeyle özel hayatın dokunulmazlığına ve kişisel verilerin korunmasına yönelik maddelerin hayata geçirilmesi planlanıyor.Yalan haber tanımlamasının da yapıldığı düzenlemeyle, sosyal medyada yalan ve yanıltıcı haberleri yayanlara cezai yaptırım uygulanması söz konusu olabilecek.Sosyal medya şirketlerinin temsilcilerinin 'gerçek' kişi olması sağlanacak.Düzenlemeyle internet medyasının da yasal altyapıya kavuşturulması öngörülüyor.Kanun teklifinin kısa süre içerisinde Meclis Başkanlığına sunulması planlanıyor.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/06/1044436097_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_c60bdb43e65cad51fa1a8fadfadef9db.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ak parti, sosyal medya

Sosyal medya düzenlemesinde sona gelindi: 60 maddelik taslak hazır

10:04 22.04.2022
© AP Photo / Mark LennihanSosyal medya
Sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 22.04.2022
© AP Photo / Mark Lennihan
Abone olTelegram
AK Parti’nin uzun zamandır üzerinde çalıştığı sosyal medya düzenlemesinde sona gelindi. 60 maddeden oluşması beklenen taslak metnin kısa süre içerisinde teklife dönüşmesi ve Meclis'e sevk edilmesi planlanıyor.
AK Parti'nin yaklaşık sekiz aydır üzerinde çalıştığı, dezenformasyon düzenlemesinde sona gelindi. Yasa teklifinin taslak metni tamamlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlık ettiği AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısında yaklaşık 60 maddeden ve üç bölümden oluşması öngörülen taslak metnin sunumu yapıldı.

Düzenlemenin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldiği iftarda da gündeme geldiği belirtiliyor.

Önümüzdeki hafta salı günü ise AK Parti ve MHP'li kurmayların düzenlemeyi değerlendirmeleri bekleniyor.
Taslak metnin ana unsuru "yalan haber" ve "dezenformasyonla" mücadele. Düzenlemeyle özel hayatın dokunulmazlığına ve kişisel verilerin korunmasına yönelik maddelerin hayata geçirilmesi planlanıyor.
Yalan haber tanımlamasının da yapıldığı düzenlemeyle, sosyal medyada yalan ve yanıltıcı haberleri yayanlara cezai yaptırım uygulanması söz konusu olabilecek.

Sosyal medya şirketlerinin temsilcilerinin 'gerçek' kişi olması sağlanacak.

Düzenlemeyle internet medyasının da yasal altyapıya kavuşturulması öngörülüyor.

Kanun teklifinin kısa süre içerisinde Meclis Başkanlığına sunulması planlanıyor.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала