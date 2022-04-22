https://tr.sputniknews.com/20220422/spacex-53-starlink-uydusunu-daha-uzaya-firlatti-1055776710.html

SpaceX, 53 Starlink uydusunu daha uzaya fırlattı

SpaceX, 53 Starlink uydusunu daha uzaya fırlattı

Amerikan uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX, Starlink internet ağı projesi kapsamında 53 uyduyu daha uzaya yolladı. 22.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-22T15:55+0300

2022-04-22T15:55+0300

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'Spaceflightinsider.com' adlı internet sitesinde yer alan habere göre, Starlink internet uydu ağının parçası olacak 53 uydu, SpaceX üretimi Falcon-9 roketiyle ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay İstasyonu'ndan fırlatıldı.Falcon-9 roketi, Atlantik Okyanusu'ndaki 'Just Read The Instructions' adlı insansız gemiye indi.Tesla ve SpaceX'in üst yöneticisi Elon Musk, uyduların fırlatılmasından yaklaşık 1 saat sonra Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 53 uydunun tamamının yörüngesine yerleştiğini duyurdu.

https://tr.sputniknews.com/20220417/spacex-abdye-ait-istihbarat-uydusunu-uzaya-firlatti-1055630425.html

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