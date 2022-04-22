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SpaceX, 53 Starlink uydusunu daha uzaya fırlattı
SpaceX, 53 Starlink uydusunu daha uzaya fırlattı
Amerikan uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX, Starlink internet ağı projesi kapsamında 53 uyduyu daha uzaya yolladı. 22.04.2022, Sputnik Türkiye
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'Spaceflightinsider.com' adlı internet sitesinde yer alan habere göre, Starlink internet uydu ağının parçası olacak 53 uydu, SpaceX üretimi Falcon-9 roketiyle ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay İstasyonu'ndan fırlatıldı.Falcon-9 roketi, Atlantik Okyanusu'ndaki 'Just Read The Instructions' adlı insansız gemiye indi.Tesla ve SpaceX'in üst yöneticisi Elon Musk, uyduların fırlatılmasından yaklaşık 1 saat sonra Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 53 uydunun tamamının yörüngesine yerleştiğini duyurdu.
https://tr.sputniknews.com/20220417/spacex-abdye-ait-istihbarat-uydusunu-uzaya-firlatti-1055630425.html
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spacex, starlink, uydu, uzay

SpaceX, 53 Starlink uydusunu daha uzaya fırlattı

15:55 22.04.2022 (güncellendi: 15:59 22.04.2022)
© AASpaceX, uydu fırlatma
SpaceX, uydu fırlatma - Sputnik Türkiye, 1920, 22.04.2022
© AA
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Amerikan uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX, Starlink internet ağı projesi kapsamında 53 uyduyu daha uzaya yolladı.
'Spaceflightinsider.com' adlı internet sitesinde yer alan habere göre, Starlink internet uydu ağının parçası olacak 53 uydu, SpaceX üretimi Falcon-9 roketiyle ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay İstasyonu'ndan fırlatıldı.
Falcon-9 roketi, Atlantik Okyanusu'ndaki 'Just Read The Instructions' adlı insansız gemiye indi.
Tesla ve SpaceX'in üst yöneticisi Elon Musk, uyduların fırlatılmasından yaklaşık 1 saat sonra Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 53 uydunun tamamının yörüngesine yerleştiğini duyurdu.
SpaceX - Sputnik Türkiye, 1920, 17.04.2022
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SpaceX, ABD’ye ait istihbarat uydusunu uzaya fırlattı
17 Nisan, 20:24
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