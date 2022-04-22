https://tr.sputniknews.com/20220422/spacex-53-starlink-uydusunu-daha-uzaya-firlatti-1055776710.html
SpaceX, 53 Starlink uydusunu daha uzaya fırlattı
SpaceX, 53 Starlink uydusunu daha uzaya fırlattı
Amerikan uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX, Starlink internet ağı projesi kapsamında 53 uyduyu daha uzaya yolladı. 22.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-22T15:55+0300
2022-04-22T15:55+0300
2022-04-22T15:59+0300
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'Spaceflightinsider.com' adlı internet sitesinde yer alan habere göre, Starlink internet uydu ağının parçası olacak 53 uydu, SpaceX üretimi Falcon-9 roketiyle ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay İstasyonu'ndan fırlatıldı.Falcon-9 roketi, Atlantik Okyanusu'ndaki 'Just Read The Instructions' adlı insansız gemiye indi.Tesla ve SpaceX'in üst yöneticisi Elon Musk, uyduların fırlatılmasından yaklaşık 1 saat sonra Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 53 uydunun tamamının yörüngesine yerleştiğini duyurdu.
https://tr.sputniknews.com/20220417/spacex-abdye-ait-istihbarat-uydusunu-uzaya-firlatti-1055630425.html
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spacex, starlink, uydu, uzay
SpaceX, 53 Starlink uydusunu daha uzaya fırlattı
15:55 22.04.2022 (güncellendi: 15:59 22.04.2022) Abone ol
Amerikan uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX, Starlink internet ağı projesi kapsamında 53 uyduyu daha uzaya yolladı.
'Spaceflightinsider.com' adlı internet sitesinde yer alan habere göre, Starlink internet uydu ağının parçası olacak 53 uydu, SpaceX üretimi Falcon-9 roketiyle ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay İstasyonu'ndan fırlatıldı.
Falcon-9 roketi, Atlantik Okyanusu'ndaki 'Just Read The Instructions' adlı insansız gemiye indi.
Tesla ve SpaceX'in üst yöneticisi Elon Musk, uyduların fırlatılmasından yaklaşık 1 saat sonra Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 53 uydunun tamamının yörüngesine yerleştiğini duyurdu.