https://tr.sputniknews.com/20220422/tacizciye-atilan-olum-yumruguna-16-yil-hapis-1055767970.html

Tacizciye atılan ölüm yumruğuna 16 yıl hapis

Tacizciye atılan ölüm yumruğuna 16 yıl hapis

İstanbul'da kızını taciz ettiğini iddia ettiği adamı esnaf kameralarından takip eden Ferhat A., lokantada yemek yediği sırada söz konusu şahsı buldu. Babanın... 22.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-22T13:02+0300

2022-04-22T13:02+0300

2022-04-22T13:02+0300

türkiye

taciz

cinsel taciz

kağıthane

yumruk

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İstanbul Kağıthane'de ikamet eden Ferhat A.'nın kız çocuğu, geçtiğimiz günlerde parkta oyun oynarken bir şahıs tarafından taciz edildiğini iddia etti.Kızının istismar edildiğini öğrenen baba, yaşadığı mahalledeki esnaflardan yardım istedi ve market, lokanta dükkan gibi işletmelerin kamera kayıtlarından kızını taciz eden şahsı tespit etmeye çalıştı.Sabah Gazetesi'nden Dilek Yaman Demir'in haberine göre Ferhat A., geçtiğimiz 10 Mart günü kızını taciz eden adamın profiline uyan bir şahıs gördü. Şahıs, mahalledeki lokantada tek başına yemek yiyordu. Ferhat A., yemek yiyen adamın yanına giderek, 'Sizi bir arkadaşıma benzettim fotoğrafınızı çekebilir miyim?' diyerek yaşlı adamın rızasıyla fotoğrafını çekti.Kaldırımda yatar halde bulunduGenç adam çektiği fotoğrafı eşine gönderdi ve eşi de fotoğraftaki şahsın kızını taciz eden şahıs olduğunu onayladı. Bunun üzerine Ferhat A. lokantadaki adamı yanına yeniden giderek yumruklarla darp etmeye başladı. Bu sırada lokanta sahibi, Ferhat A. ve yaşlı adamın arasına girerken kavgayı önlemeye çalıştı.Darp edilen şahıs ise, olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Birkaç gün sonra darp edilen yaşlı adam, bir kaldırımda yatar halde bulundu. Kimliği tespit edilen 59 yaşındaki Reşit Çağlar'ın kafa travmasına bağlı olarak beyin kanaması geçirdiği ve fark edilmeyen bu durum nedeniyle hayatını kaybettiği belirlendi.'Haksız tahrik hükümleri uygulanması talep edildi'Polisler tarafından yapılan incelemede Reşit Çağlar'ı darp eden Ferhat A.'ya ulaşıldı. Genç adam, gözaltına alındı. Ferhat A., şahsın kızını taciz ettiği için bir anlık öfkeyle darp ettiğini yüzüne iki kez yumruk attığını olay yerinden kaçıp gittikten sonra şahsı bir daha görmediğini beyan etti. Ferhat A. 'Kasten Yaralama Neticesinde Ölüme Neden Olma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Reşit Çağlar'ın kesin ölüm nedeninin belirtilebilmesi için cenazesi Adli tıp Kurumu'na gönderildi.Adli Tıp Kurumu yaşlı adamın aldığı yumruk darbesi nedeniyle öldüğünün ve yaşanan kavga ile yaşlı adamın ölümü arasında bir illiyet bağı bulunduğuna dair rapor sundu. Rapor sonrası savcılık tutuklu bulunan Ferhat A., hakkında iddianame düzenledi. İddianamede Ferhat A.'nın kızını taciz eden Reşit Çağlar'a yönelik uyguladığı darp nedeniyle ölmesi neticesinde cezalandırılması gerektiği fakat genç adamın haksız tahrik sonucu bu suçu işlediğine dair indirim yapılması istendi. Hakkında on iki yıldan on altı yıla kadar hapis cezası istenen Ferhat A., ilerleyen günlerde Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.

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taciz, cinsel taciz, kağıthane, yumruk