https://tr.sputniknews.com/20220422/tarim-ve-orman-bakani-kirisci-belirli-tarihlerde-ormanlara-girisleri-yasaklayacagiz-1055759084.html

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci: Belirli tarihlerde ormanlara girişleri yasaklayacağız

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci: Belirli tarihlerde ormanlara girişleri yasaklayacağız

Bir dizi ziyaret gerçekleştirmek üzere Bitlis'te bulunan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, geçtiğimiz sene meydana gelen orman yangınlarını anımsatarak, "Bu... 22.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-22T03:25+0300

2022-04-22T03:25+0300

2022-04-22T03:25+0300

türkiye

tarım ve orman bakanlığı

vahit kirişçi

orman

orman yangını

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/10/1055612091_1:0:1999:1124_1920x0_80_0_0_8e26d17dd93bd051316329ecfb677ed9.jpg

Bitlis’te bulunan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, ilk olarak valiliği ziyaret etti. Valilik toplantı salonunda sektör temsilcileri ile toplantı yaptı. Burada konuşan Bakan Kirişci, geçtiğimiz yıl meydana gelen orman yangınlarını hatırlatarak, yangınlarda sadece ağaçların değil, canlıların da bunların bedelini ödediğini belirterek şöyle konuştu:‘Sulama konusunda ciddi bir seferberlik başlatacağız'Devlet Su İşleri'nin (DSİ), geçtiğimiz aylardaki düzenlemeyle Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlandığını belirten Bakan Kirişci, "DSİ Türkiye’de suyun patronu konumundadır. Türkiye su zengini bir ülke değil. 574 milimetrelik ortalama bir yağışımız var. Bitlis gibi her ilimiz de şanslı değil. Bitlis’te yağış miktarı 1100 milimetrenin üzerinde olduğunu biliyoruz. Bu da Türkiye ortalamasının iki katı neredeyse. Dolayısıyla da su zengini bir ülke değiliz. Suyu doğru ve idareli kullanmak zorundayız. Su doğru kullanılmazsa tıpkı bilinçsiz gübre kullanımı gibi bilinçsiz su kullanımı da toprağa zarar veriyor. Sulama konusunda ciddi bir seferberlik başlatacağız. Toprağın verimi için suyu da idareli kullanacağız" diye konuştu.Tarım konusunda AK Parti hükümetleri döneminde ciddi çıkan kanun ve mevzuatların önemli olduğunun altını çizen Bakan Kirişci, "Hukuk ve mevzuat, sektörü de geliştirir. Mesela lisanslı depolar tamamıyla mevzuat ile çıkarılmış bir uygulama. Şunu açık yüreklilikle söylüyorum. Bizim tipik Türkiye olarak aslında görmek istediğimiz Bitlis, bizim için tarımsal bir fotoğrafıdır. Nedir bizim görmek istediğimiz fotoğraf? Stratejik ürünlerde biz kendi kendimize yetmeliyiz. Diğer ürünler konusunda üretimimizi yapmalıyız. Bu ürünlerin de fazlasını gerek ülke için ya da ülke dışına satmalıyız. Bitlis tam da bunu yapıyor. Kuru fasulyede Türkiye 3’üncüsü. Sertifikalı tohum üretimi sıralamasında 1’inci sırada. Sadece ürünü üretmekle kalmıyor. O ürünün çoğaltılması ihtiyaç duyulan sertifikalı tohumu da üretiyor. Ben bu ülke için üreten, hep eli öpülesi diyorum. Üreticilerimizin, üretimin çok kıymetli ve değerli olduğunu bir kez daha Bitlis’te söylemek istiyorum" değerlendirmesinde bulundu.Bakan Kirişci'nin yaptığı açıklamaların ardından toplantı basına kapalı olarak devam etti. Toplantının sonunda Vali Oktay Çağatay, Bakan Kirişci’ye Ahlat bastonu hediye etti. Buradan Bitlis Belediyesi'ne geçen Bakan Kirişci, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay’dan çalışmaları hakkında bilgi aldı. Bakan Kirişci ardından AK Parti Bitlis İl Teşkilatı’na geçerek burada partililerle bir araya geldi.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

tarım ve orman bakanlığı, vahit kirişçi, orman, orman yangını