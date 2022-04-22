https://tr.sputniknews.com/20220422/tartistigi-karisini-vurdu-yakalanacagini-anlayinca-kendi-kafasina-sikti-1055759661.html

Tartıştığı karısını vurdu, yakalanacağını anlayınca kendi kafasına sıktı

Tartıştığı karısını vurdu, yakalanacağını anlayınca kendi kafasına sıktı

Konya’da tartıştığı eşini yanında bulunan tabancayla kafasından yaralayan kişi, otomobil ile olay yerinden kaçtı. Polis ekiplerini fark ederek aracıyla kaçan... 22.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-22T04:56+0300

2022-04-22T04:56+0300

2022-04-22T04:56+0300

türkiye

konya

kadına yönelik şiddet

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/16/1055759636_0:72:923:591_1920x0_80_0_0_eac3091f014cb69c0e150f6a7e1c43a6.jpg

Olay, saat 01.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Hasandedemescid Mahallesi Sedirler Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tahsin E., eşi Hatice E. ile birlikte 70 AAZ 315 plakalı otomobil ile cadde üzerinde seyir halinde olduğu sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Tahsin E., yanında bulunan tabancayla eşinin kafasına ve vücudunun çeşitli yerlerine ateş ederek ağır yaraladı. Yaralı kadın çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, Tahsin E. olay yerinden kaçtı.Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çevrede çalışma başlattı. Şüpheli kocanın aracı ile Karatay ilçesi Saraçoğlu Caddesi üzerinde olduğu belirlendi. Polis ekiplerini fark eden şüpheli Adana Çevre Yolu Caddesi istikametine oradan Antalya Çevre Yolu Caddesine geçerek kaçmaya devam etti. Şüphelinin aracı daha sonra merkez Meram ilçesi Kaş Caddesinden kaçarken, cadde ile Karatepe Sokağın kesiştiği kavşakta B.A. idaresindeki 06 SB 244 plakalı otomobile çarparak durdu. Yakalanacağını anlayan şüpheli Tahsin E., yanında bulunan tabancayla kafasına ateş etti. Araç içerisinde ağır yaralanan Tahsin E. olay yerine sevk edilen ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan şüphelinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

türkiye

konya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

konya, kadına yönelik şiddet