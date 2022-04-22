https://tr.sputniknews.com/20220422/trabzonda-kadin-cinayeti-tartistigi-esi-tarafindan-vurulan-kadin-oldu-1055757381.html

Trabzon'da kadın cinayeti: Tartıştığı eşi tarafından vurulan kadın öldü

Trabzon'da kadın cinayeti: Tartıştığı eşi tarafından vurulan kadın öldü

Trabzon'da tartıştığı eşi tarafından tabancayla vurulan Azerbaycan uyruklu kadın hayatını kaybetti. 22.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-22T00:22+0300

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türkiye

trabzon

kadın cinayeti

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15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda bir çay bahçesinde oturan Azerbaycan uyruklu T.U. ve E.U. çifti arasında belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.Tartışmanın büyümesi üzerine E.U. tabancayla karısı T.U'yu başından vurdu.Silah sesleri üzerine zanlı E.U. bölgede bulunan çevik kuvvet polisleri ve bekçiler tarafından gözaltına alındı.T.U. olay yerinde hayatını kaybetti.Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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trabzon, kadın cinayeti