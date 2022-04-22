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Trabzon'da kadın cinayeti: Tartıştığı eşi tarafından vurulan kadın öldü
Trabzon'da kadın cinayeti: Tartıştığı eşi tarafından vurulan kadın öldü
Trabzon'da tartıştığı eşi tarafından tabancayla vurulan Azerbaycan uyruklu kadın hayatını kaybetti. 22.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-22T00:22+0300
2022-04-22T00:22+0300
2022-04-22T00:22+0300
türkiye
trabzon
kadın cinayeti
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15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda bir çay bahçesinde oturan Azerbaycan uyruklu T.U. ve E.U. çifti arasında belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.Tartışmanın büyümesi üzerine E.U. tabancayla karısı T.U'yu başından vurdu.Silah sesleri üzerine zanlı E.U. bölgede bulunan çevik kuvvet polisleri ve bekçiler tarafından gözaltına alındı.T.U. olay yerinde hayatını kaybetti.Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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trabzon, kadın cinayeti
Trabzon'da kadın cinayeti: Tartıştığı eşi tarafından vurulan kadın öldü
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Trabzon'da tartıştığı eşi tarafından tabancayla vurulan Azerbaycan uyruklu kadın hayatını kaybetti.
15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda bir çay bahçesinde oturan Azerbaycan uyruklu T.U. ve E.U. çifti arasında belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine E.U. tabancayla karısı T.U'yu başından vurdu.
Silah sesleri üzerine zanlı E.U. bölgede bulunan çevik kuvvet polisleri ve bekçiler tarafından gözaltına alındı.
T.U. olay yerinde hayatını kaybetti.
Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.