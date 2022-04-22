https://tr.sputniknews.com/20220422/uefadan-barcelona-macindaki-olaylar-nedeniyle-galatasaraya-ceza-1055775202.html

UEFA'dan Barcelona maçındaki olaylar nedeniyle Galatasaray'a ceza

UEFA'dan Barcelona maçındaki olaylar nedeniyle Galatasaray'a ceza

UEFA, Barcelona maçındaki olaylar nedeniyle Galatasaray'a bir sonraki Avrupa maçında 3000 koltuk boş bırakma ve 20 bin euro para cezası verdi. 22.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-22T15:08+0300

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spor

galatasaray

barcelona

uefa

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UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Komitesi, Barcelona maçında yaşanan olaylardan ötürü Galatasaray'a ceza verdiğini açıkladı.UEFA'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:"Galatasaray A.Ş.'ye bir sonraki iç saha maçı için kısmi saha kapatma cezası verilmiştir.Galatasaray A.Ş.'nin bir sonraki UEFA müsabakasında (Yeni, ev sahibi olacağı ilk maçta Doğu Tribünü'ndeki en az 3 bin bitişik koltuk boş bırakılacak)Sahaya atılan nesneler nedeniyle de 20 bin euro para cezası verilmiştir.Söz konusu kısmi stadyum kapama cezası, bu kararın alındığı tarihten itibaren 2 yıl içerisinde deneme süresine tabidir."

https://tr.sputniknews.com/20220317/galatasarayli-taraftarlar-barcelonanin-konakladigi-otelinin-onunde-havai-fisek-patlatti-1054815214.html

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galatasaray, barcelona, uefa