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UEFA'dan Barcelona maçındaki olaylar nedeniyle Galatasaray'a ceza
UEFA'dan Barcelona maçındaki olaylar nedeniyle Galatasaray'a ceza
UEFA, Barcelona maçındaki olaylar nedeniyle Galatasaray'a bir sonraki Avrupa maçında 3000 koltuk boş bırakma ve 20 bin euro para cezası verdi. 22.04.2022, Sputnik Türkiye
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spor
galatasaray
barcelona
uefa
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UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Komitesi, Barcelona maçında yaşanan olaylardan ötürü Galatasaray'a ceza verdiğini açıkladı.UEFA'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:"Galatasaray A.Ş.'ye bir sonraki iç saha maçı için kısmi saha kapatma cezası verilmiştir.Galatasaray A.Ş.'nin bir sonraki UEFA müsabakasında (Yeni, ev sahibi olacağı ilk maçta Doğu Tribünü'ndeki en az 3 bin bitişik koltuk boş bırakılacak)Sahaya atılan nesneler nedeniyle de 20 bin euro para cezası verilmiştir.Söz konusu kısmi stadyum kapama cezası, bu kararın alındığı tarihten itibaren 2 yıl içerisinde deneme süresine tabidir."
https://tr.sputniknews.com/20220317/galatasarayli-taraftarlar-barcelonanin-konakladigi-otelinin-onunde-havai-fisek-patlatti-1054815214.html
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galatasaray, barcelona, uefa

UEFA'dan Barcelona maçındaki olaylar nedeniyle Galatasaray'a ceza

15:08 22.04.2022 (güncellendi: 15:11 22.04.2022)
© AFP 2022Galatasaray Barcelona maçı
Galatasaray Barcelona maçı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.04.2022
© AFP 2022
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UEFA, Barcelona maçındaki olaylar nedeniyle Galatasaray'a bir sonraki Avrupa maçında 3000 koltuk boş bırakma ve 20 bin euro para cezası verdi.
UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Komitesi, Barcelona maçında yaşanan olaylardan ötürü Galatasaray'a ceza verdiğini açıkladı.
UEFA'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Galatasaray A.Ş.'ye bir sonraki iç saha maçı için kısmi saha kapatma cezası verilmiştir.
Galatasaray A.Ş.'nin bir sonraki UEFA müsabakasında (Yeni, ev sahibi olacağı ilk maçta Doğu Tribünü'ndeki en az 3 bin bitişik koltuk boş bırakılacak)
Sahaya atılan nesneler nedeniyle de 20 bin euro para cezası verilmiştir.
Söz konusu kısmi stadyum kapama cezası, bu kararın alındığı tarihten itibaren 2 yıl içerisinde deneme süresine tabidir."
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