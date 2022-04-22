https://tr.sputniknews.com/20220422/vatan-partisi-genel-sekreteri-bursali-macron-50den-fazla-fransiz-subayini-olume-terk-etti-1055774958.html
Vatan Partisi Genel Sekreteri Bursalı: Macron 50'den fazla Fransız subayını ölüme terk etti
Vatan Partisi Genel Sekreteri Bursalı: Macron 50'den fazla Fransız subayını ölüme terk etti
Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, partisinin genel merkezinde yaptığı açıklamada 'Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 50'den fazla Fransız... 22.04.2022, Sputnik Türkiye
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Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, parti genel merkezinde bir açıklama yaptı. "Fransa Cumhurbaşkanı Macron, 50’den fazla yüksek rütbeli Fransız subayını Ukrayna’da ölüme terk etti" diyerek başladığı konuşmasında Bursalı şu başlıkları öne çıkardı:'Macron'dan teslim olmayın emri'Macron'un yaşananları Fransa halkından gizlediğine dikkat çeken Bursalı, "Rus Silahlı Kuvvetleri, sığınakta bulunan askerlere güvenli koridor açmayı önermiştir. Putin bizzat “silah bırakanlara can güvenliğinizi garanti ediyorum” demiştir. Fabrika tamamen kuşatılmıştır ve Putin’in sözleriyle “bir sinek dahi” uçamayacak durumdadır. Ancak Fransız subaylarına doğrudan Macron’dan gelen emir, “asla teslim olmayacaksınız” şeklindedir. Macron günlerdir, Ukrayna kuvvetlerinin bulunduğu bölge yönünde bir koridor açması için Putin’le görüşmeler yapıyordu. Bunun da nedeni artık anlaşılmıştır. Macron Fransa’da infial yaratacak bu büyük olayı gizleme telaşındadır dedi.'İki Fransız istihbaratçısı hayatını kaybetti'Bursalı, açıklamasında ayrıca 2 Fransız istihbaratçının da hayatını kaybettiğini belirtti:'Macron Fransız halkından gizleyemez'Fransız askerlerinin NATO uğruna ölüme gönderildiğini' ifade eden Bursalı, sözlerine şunları da ekledi:'Macron seçimden önce açıklama yapmalı'Fransa seçimlerinin yaklaştığına dikkat çekilen açıklamada ayrıca Macron'un konuyu seçimlerin yapılacağı 24 Nisan öncesinde açıklaması gerektiği vurgulandı ve şunlar ifade edildi:
https://tr.sputniknews.com/20220422/peskov-mariupolun-ukrayna-kontrolunde-oldugu-yonundeki-abd-aciklamasi-gercegi-yansitmiyor-1055770321.html
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türkiye, rusya, ukrayna, fransa, vatan partisi, özgür bursalı, emmanuel macron
Vatan Partisi Genel Sekreteri Bursalı: Macron 50'den fazla Fransız subayını ölüme terk etti
15:09 22.04.2022 (güncellendi: 15:10 22.04.2022) Abone ol
Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, partisinin genel merkezinde yaptığı açıklamada 'Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 50'den fazla Fransız subayını Mariupol'de ölüme terk ettiğini' duyurdu.
Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, parti genel merkezinde bir açıklama yaptı. "Fransa Cumhurbaşkanı Macron, 50’den fazla yüksek rütbeli Fransız subayını Ukrayna’da ölüme terk etti" diyerek başladığı konuşmasında Bursalı şu başlıkları öne çıkardı:
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Ukrayna’da Mariupol kentinde, elliden fazla yüksek rütbeli Fransız subayını, bir fabrikanın sığınaklarında ölüme terk etmiş bulunuyor.
Rusya Devlet Başkanı Sayın Putin, dün sabah Mariupol’un tamamının ele geçirildiği bilgisini dünya kamuoyuna ilan etmişti. 2000 kadar askerin Mariupol’de bulunan Azovstal Demir Çelik Fabrikası’nın sığınaklarında sıkıştığı bilgisi de paylaşılmıştı. İşte bu askerlerin içinde 50’den fazla yüksek rütbeli Fransız askerinin de bulunduğu bilgisini dünya kamuoyuna ilan ediyoruz.
'Macron'dan teslim olmayın emri'
Macron'un yaşananları Fransa halkından gizlediğine dikkat çeken Bursalı, "Rus Silahlı Kuvvetleri, sığınakta bulunan askerlere güvenli koridor açmayı önermiştir. Putin bizzat “silah bırakanlara can güvenliğinizi garanti ediyorum” demiştir. Fabrika tamamen kuşatılmıştır ve Putin’in sözleriyle “bir sinek dahi” uçamayacak durumdadır. Ancak Fransız subaylarına doğrudan Macron’dan gelen emir, “asla teslim olmayacaksınız” şeklindedir. Macron günlerdir, Ukrayna kuvvetlerinin bulunduğu bölge yönünde bir koridor açması için Putin’le görüşmeler yapıyordu. Bunun da nedeni artık anlaşılmıştır. Macron Fransa’da infial yaratacak bu büyük olayı gizleme telaşındadır dedi.
'İki Fransız istihbaratçısı hayatını kaybetti'
Bursalı, açıklamasında ayrıca 2 Fransız istihbaratçının da hayatını kaybettiğini belirtti:
"Bir diğer bilgi, Fransa, kuşatılan fabrikadaki askerlerini kurtarmak için birden fazla helikopter gönderdi. İki helikopter düşürüldü. Bir tanesi denize, bir tanesi de Azovstal Demir Çelik Fabrikasının yakınlarına düşmüştür. Fabrika yakınına düşen helikopterde, elektronik istihbarat işleriyle görevli 2 Fransız dış istihbarat görevlisinin öldüğü anlaşılmıştır. Ayrıca gayri resmî olarak Ukrayna’da bulunan Fransız yüksek rütbeli subayların, sürecin başından beri Fransa’nın Neonazi gruplara verdiği silahların eğitimi için orada bulunduklarını ve yalnız bir eğitmen olarak değil, bizzat savaşa katıldıklarını da Fransa ve dünya kamuoyuna ilan ediyoruz. Bu önemli bilgiler kesin ve güvenilirdir, Rus Devleti tarafından Vatan Partisi’ne bildirilmiştir. Biz bu bilgiyi başta Fransız halkına ve dünya kamuoyuna açıklamayı zorunlu buluyoruz.
'Macron Fransız halkından gizleyemez'
Fransız askerlerinin NATO uğruna ölüme gönderildiğini' ifade eden Bursalı, sözlerine şunları da ekledi:
"Rusya Savunma Bakanı Sayın Şoygu, 50’den fazla yüksek rütbeli subayın sığınaklarında sıkıştığı fabrikanın 3-4 gün içinde ele geçirileceğini ilan etti. Önceki gün sığınaktan bir video kaydı gönderen Ukrayna ordusu mensubu bir binbaşı da “dünyaya son kez sesleniyoruz. Sadece günlerimiz veya saatlerimiz kalmış olabilir.” açıklamasını yapmıştır. Bu durumda Fransız subayları ya ölecekler ya da esir olarak Rus Silahlı Kuvvetleri’ne teslim olacaklardır. Şu ana kadar Macron’un bu durumu Fransa halkından özellikle gizlediğini görüyoruz. Sayın Macron, bunun hesabını Fransız halkına vermek zorundadır. Birkaç gün içinde bütün dünyanın gözü önünde yaşanacak süreci daha fazla gizleyemez. Macron’a sesleniyoruz. 24 Nisan Pazar günü yapılacak seçimden önce Fransız halkına bu durumu açıklayınız. Bu bilgiyi Fransız halkından neden gizliyorsunuz? Fransız askerleri hangi hukukla, hangi yasal süreçle, hangi kararla Ukrayna’ya gönderildi? Fransız askerlerini neyin uğruna ölüme sürüklediniz? Bizim açımızdan yanıtlar açıktır. ABD emperyalizminin adamı, NATO’nun adamı, Fransız büyük tekellerinin diktatörü Macron, Fransız askerlerini bağlandığı merkezler uğruna ölüme göndermiştir. ABD ve NATO Ukrayna’yı ateşe sürerken, Fransa’yı ve Fransız askerlerini de Macron marifetiyle ateşe ve ölüme sürüklemiştir. Biz Vatan Partisi olarak bu bilginin gizlenmesine izin vermiyoruz. Fransız halkı, 24 Nisan Pazar günü yapılacak seçimde buna göre oy kullanacaktır."
'Macron seçimden önce açıklama yapmalı'
Fransa seçimlerinin yaklaştığına dikkat çekilen açıklamada ayrıca Macron'un konuyu seçimlerin yapılacağı 24 Nisan öncesinde açıklaması gerektiği vurgulandı ve şunlar ifade edildi:
"Bir kez daha Atlantik Sistemi’nin, ABD emperyalizminin, Batı merkezlerinin seçim telaşı da anlaşılmış oluyor. Bir yanda NATO uğruna 50’den fazla yüksek rütbeli Fransız subayını ölüme terk eden Macron, bir yanda NATO’dan ayrılacağını ilan eden Le Pen. Bir yanda Rusya düşmanlığında boğulan, yenilen, ezilen ve Fransa’ya askeri ve ekonomik anlamda büyük zararlar veren Macron, diğer yanda Rusya dostu, Filistin dostu, Suriye dostu, Türkiye dostu Le Pen. Macron, bu olayda da görüldüğü üzere Fransa halkının tarihten gelen bütün bağımsızlık değerlerini ve onurunu ayaklar altına alarak ülkenin subaylarını ölüme terk etmiştir. Yapılacak seçim, Fransa halkının bağımsızlığını onurunu ve gurunu kurtaracak seçimdir. Son olarak Macron’a yeniden sesleniyoruz. Ölüme terk ettiğiniz Fransız yüksek rütbeli subaylarını, Fransız halkından gizleyemezsiniz! Sayın Macron bir an önce, özellikle Pazar günü yapılacak olan seçimden önce Fransız kamuoyunu bu konuda bilgilendirmelidir. Vatan Partisi olarak bu açıklamayı, bilgileri ve soruları Türkiye kamuoyuna, Fransa kamuoyuna ve dünya kamuoyuna bildiriyoruz. Fransız basınını da bu bilgiyi cesaretle Fransa kamuoyunda yayınlamaya çağırıyoruz."