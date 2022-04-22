Vatan Partisi Genel Sekreteri Bursalı: Macron 50'den fazla Fransız subayını ölüme terk etti

"Rusya Savunma Bakanı Sayın Şoygu, 50’den fazla yüksek rütbeli subayın sığınaklarında sıkıştığı fabrikanın 3-4 gün içinde ele geçirileceğini ilan etti. Önceki gün sığınaktan bir video kaydı gönderen Ukrayna ordusu mensubu bir binbaşı da “dünyaya son kez sesleniyoruz. Sadece günlerimiz veya saatlerimiz kalmış olabilir.” açıklamasını yapmıştır. Bu durumda Fransız subayları ya ölecekler ya da esir olarak Rus Silahlı Kuvvetleri’ne teslim olacaklardır. Şu ana kadar Macron’un bu durumu Fransa halkından özellikle gizlediğini görüyoruz. Sayın Macron, bunun hesabını Fransız halkına vermek zorundadır. Birkaç gün içinde bütün dünyanın gözü önünde yaşanacak süreci daha fazla gizleyemez. Macron’a sesleniyoruz. 24 Nisan Pazar günü yapılacak seçimden önce Fransız halkına bu durumu açıklayınız. Bu bilgiyi Fransız halkından neden gizliyorsunuz? Fransız askerleri hangi hukukla, hangi yasal süreçle, hangi kararla Ukrayna’ya gönderildi? Fransız askerlerini neyin uğruna ölüme sürüklediniz? Bizim açımızdan yanıtlar açıktır. ABD emperyalizminin adamı, NATO’nun adamı, Fransız büyük tekellerinin diktatörü Macron, Fransız askerlerini bağlandığı merkezler uğruna ölüme göndermiştir. ABD ve NATO Ukrayna’yı ateşe sürerken, Fransa’yı ve Fransız askerlerini de Macron marifetiyle ateşe ve ölüme sürüklemiştir. Biz Vatan Partisi olarak bu bilginin gizlenmesine izin vermiyoruz. Fransız halkı, 24 Nisan Pazar günü yapılacak seçimde buna göre oy kullanacaktır."