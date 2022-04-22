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https://tr.sputniknews.com/20220422/vedat-milordan-ayasofya-itirafi-henuz-tadina-bakmadigim-lezzetlerden-biri-de-ayasofyanin-kapisi-1055770115.html
Vedat Milor'dan Ayasofya 'itirafı': Henüz tadına bakmadığım lezzetlerden biri de Ayasofya'nın kapısı
Vedat Milor'dan Ayasofya 'itirafı': Henüz tadına bakmadığım lezzetlerden biri de Ayasofya'nın kapısı
Vedat Milor, sosyal medya hesabından Ayasofya’da İmparatorluk Kapısı'nda meydana gelen tahribatla ilgili bir paylaşım yaptı: 'Henüz tadına bakmadığım... 22.04.2022, Sputnik Türkiye
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AyasofyaSanat Tarihi Derneği Başkanı Şerif Yaşar'ın Ayasofya’da meydana gelen tahribatla ilgili “İnsanlar oradan geçerken ellerini sürtüyorlar. Bazıları hatta oradan parça koparıp ağızlarına atıyorlar” demesinin ardından gastronomi yazarı Vedat Milor’dan esprili bir yorum geldi. Milor, “Utandıran itiraf" diyerek yaptığı paylaşımda, "Henüz tadına bakmadığım lezzetlerden biri de Ayasofya’nın kapısı” diye yazdı.Twitter’ı aktif şekilde kullanan yemek eleştirmeni Vedat Milor da gündemdeki konuyla ilgili ironik bir paylaşım yaptı. Milor, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Utandıran itiraf: Henüz tadına bakmadığım lezzetlerden biri de Ayasofya’nın kapısı” ifadelerini kullandı.Milor bir sonraki paylaşımında da, “Pantheon’un ya da Santiago de Compostela Katedrali’nin kapısıyla karşılaştırmak isterdim” notunu düştü.
https://tr.sputniknews.com/20220420/ayasofyadaki-tahribata-iliskin-aciklama-nedeni-ufak-bir-dokunma-1055717603.html
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vedat milor, ayasofya camii, kapı

Vedat Milor'dan Ayasofya 'itirafı': Henüz tadına bakmadığım lezzetlerden biri de Ayasofya'nın kapısı

13:14 22.04.2022 (güncellendi: 13:19 22.04.2022)
© Fotoğraf : TwitterVedat Milor
Vedat Milor - Sputnik Türkiye, 1920, 22.04.2022
© Fotoğraf : Twitter
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Vedat Milor, sosyal medya hesabından Ayasofya’da İmparatorluk Kapısı'nda meydana gelen tahribatla ilgili bir paylaşım yaptı: 'Henüz tadına bakmadığım lezzetlerden biri de Ayasofya’nın kapısı'.
AyasofyaSanat Tarihi Derneği Başkanı Şerif Yaşar'ın Ayasofya’da meydana gelen tahribatla ilgili “İnsanlar oradan geçerken ellerini sürtüyorlar. Bazıları hatta oradan parça koparıp ağızlarına atıyorlar” demesinin ardından gastronomi yazarı Vedat Milor’dan esprili bir yorum geldi. Milor, “Utandıran itiraf" diyerek yaptığı paylaşımda, "Henüz tadına bakmadığım lezzetlerden biri de Ayasofya’nın kapısı” diye yazdı.
Twitter’ı aktif şekilde kullanan yemek eleştirmeni Vedat Milor da gündemdeki konuyla ilgili ironik bir paylaşım yaptı. Milor, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Utandıran itiraf: Henüz tadına bakmadığım lezzetlerden biri de Ayasofya’nın kapısı” ifadelerini kullandı.
Milor bir sonraki paylaşımında da, “Pantheon’un ya da Santiago de Compostela Katedrali’nin kapısıyla karşılaştırmak isterdim” notunu düştü.
Ayasofya'nın tarihi İmparatorluk Kapısı tahrip edildi - Sputnik Türkiye, 1920, 20.04.2022
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