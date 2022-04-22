https://tr.sputniknews.com/20220422/vedat-milordan-ayasofya-itirafi-henuz-tadina-bakmadigim-lezzetlerden-biri-de-ayasofyanin-kapisi-1055770115.html

Vedat Milor'dan Ayasofya 'itirafı': Henüz tadına bakmadığım lezzetlerden biri de Ayasofya'nın kapısı

Vedat Milor'dan Ayasofya 'itirafı': Henüz tadına bakmadığım lezzetlerden biri de Ayasofya'nın kapısı

Vedat Milor, sosyal medya hesabından Ayasofya’da İmparatorluk Kapısı'nda meydana gelen tahribatla ilgili bir paylaşım yaptı: 'Henüz tadına bakmadığım... 22.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-22T13:14+0300

2022-04-22T13:14+0300

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vedat milor

yaşam

ayasofya camii

kapı

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AyasofyaSanat Tarihi Derneği Başkanı Şerif Yaşar'ın Ayasofya’da meydana gelen tahribatla ilgili “İnsanlar oradan geçerken ellerini sürtüyorlar. Bazıları hatta oradan parça koparıp ağızlarına atıyorlar” demesinin ardından gastronomi yazarı Vedat Milor’dan esprili bir yorum geldi. Milor, “Utandıran itiraf" diyerek yaptığı paylaşımda, "Henüz tadına bakmadığım lezzetlerden biri de Ayasofya’nın kapısı” diye yazdı.Twitter’ı aktif şekilde kullanan yemek eleştirmeni Vedat Milor da gündemdeki konuyla ilgili ironik bir paylaşım yaptı. Milor, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Utandıran itiraf: Henüz tadına bakmadığım lezzetlerden biri de Ayasofya’nın kapısı” ifadelerini kullandı.Milor bir sonraki paylaşımında da, “Pantheon’un ya da Santiago de Compostela Katedrali’nin kapısıyla karşılaştırmak isterdim” notunu düştü.

https://tr.sputniknews.com/20220420/ayasofyadaki-tahribata-iliskin-aciklama-nedeni-ufak-bir-dokunma-1055717603.html

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vedat milor, ayasofya camii, kapı