https://tr.sputniknews.com/20220422/yabanci-parali-askerler-ideolojisi-ve-insani-degeri-olmayanlarin-toplanma-yeri-bu-sefer-ukrayna-1055786199.html

Yabancı paralı askerler: ‘İdeolojisi ve insani değeri olmayanların toplanma yeri bu sefer Ukrayna’

Yabancı paralı askerler: ‘İdeolojisi ve insani değeri olmayanların toplanma yeri bu sefer Ukrayna’

Zelenskiy’in Ukrayna’ya davet ettiği yabancı paralı askerler ülkede umduğu ortamı bulamamış görünüyor. Ukrayna’dan kaçan paralı askerler “Sakın buraya... 22.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-22T23:18+0300

2022-04-22T23:18+0300

2022-04-22T23:18+0300

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Rusya’nın Donbass yönelik özel operasyon başlatmasının hemen ardından Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy yabancı uyruklu vatandaşlardan oluşan askeri birim kurduklarını söyledi. Paralı askerlerin Ukrayna’ya vizesiz girebilmesinin de önünü açan Zelenskiy, ülkede 16 bin yabancı paralı askerin olduğunu da açıkladı. Ukrayna’nın resmi açıklamasına göre, mevcut durumda 52 ülkeden binlerce paralı asker neo-Nazi Azov taburuyla birlikte Rusya’ya karşı varlık gösteriyor. Ukrayna “Avrupa’nın özgürlüğü ve demokrasisi adına mücadeleye aktif katılmak için” bir internet sitesi de oluşturdu. Bu sitede Ukrayna’nın uluslararası lejyonuna katılmak için atılması gereken adımlar anlatılıyor ve Ukrayna konsolosluklarına başvurulması gerektiği söyleniyor. Ukrayna Devlet Başkanı daha önce savaş deneyimi olan mahkumların hapishanelerden salınmasını içeren bir karar imzalamıştı.Batı’yı tartışmaya sürükleyen yabancı paralı askerlerZelenskiy’nin Ukrayna’ya yabancı paralı askerleri davet etmesi Batılı bloku ülkelerinde tartışma yarattı. Ukrayna’nın en büyük müttefiklerinden biri olan Britanya’nın Dışişleri Bakanı Liz Truss Rusya'nın özel askeri operasyonuna karşı vatandaşlarını Ukrayna'da savaşmaya çağırması üzerine, ülkenin Savunma Bakanı Ben Wallace Ukrayna'da savaşmak için yabancı gönüllüler birliğine katılmayı düşünen Britanyalılara böyle bir şey yapmamaları uyarısında bulundu.Rusya da Batılı ülkelerin özel askeri şirketlerin sözleşmeli personelini askeri faaliyet bölgelerine göndermeyi artırdığını söyleyerek uluslararası hukuka göre Batılı paralı askerlerin hiçbirinin savaşçı sayılmadığını ve savaş esiri statüsüne hakkı bulunmadığını defaatle vurguladı. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov ise Kiev'deki aşırı milliyetçi rejim için Ukrayna'ya gitmeyi planlayan yabancı ülke vatandaşlarına "Gitmeden önce 7 kez düşünün" tavsiyesinde bulundu. Almanya, Ukrayna’ya gidecek olan yabancı askerleri dava etmeyeceğini söylerken, Kanada’dan ise ‘bu bireysel bir karardır’ açıklaması geldi. Danimarka ve Letonya’dan da yabancı paralı askerlere izin çıktı.Ukrayna’da aradıklarını bulamayan Batılı yabancı askerler: ‘Sakın buraya gelmeyin’Öte yandan, Ukrayna’ya giden paralı askerler aradığını bulamamış gibi görünüyor. Batılı yabancı askerler ülkeye vardıklarında Ukrayna ordusu birimlerinden biri olan Gürcü lejyonunun kendilerine silah vermediklerini, en ön cepheye sürdüklerini, gitmelerine izin vermediklerini ve kaçmaya kalktıklarında arkalarından vuracaklarını söylediklerini sosyal medya platformlarından paylaştılar. Bu, yabancı askerlerin videoları ise viral oldu. ABD’li Henry Hoeft Ukrayna’dan kaçmayı başardıktan sonra yayınladığı videoda "İnsanlar buraya gelmekten vazgeçmeli. Bu bir tuzak ve gitmenize izin vermiyorlar" ifadelerini kullandı. İngiliz ordusunda görev yapmış olan 25 yaşındaki Jake Priday ise Ukrayna’nın kendilerine verdikleri yemeklerin benzin koktuğunu ve 7 bin grivna maaş verdiklerini söyleyerek ülkesine geri döndü. İngiliz The Economist’e konuşan Priday aynı zamanda kendilerine süresiz bir sözleşme imzalattıklarını da ekledi.‘Rus ordusu tarafından 1035 paralı asker ortadan kaldırıldı, 912 paralı asker de askeri eylemlere katılmayı reddedip ülkeden kaçtı’Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Konaşenkov’un verdiği bilgilere göre, askeri eylemler sayesinde paralı askerlerin sayısı istikrarlı bir şekilde düşüyor. Şu anda Ukrayna ordusu saflarında 4877 paralı asker var. Rusya’nın özel askeri operasyonunun başlamasından bu yana Ukrayna yönetimi 63 ülkeden 6 bin 824 paralı askeri göreve aldı. Bunların 1717’si Polonya, yaklaşık 1500’ü de ABD, Kanada ve Romanya’dan. İngiltere ve Gürcistan’dan da yaklaşık 300’er paralı asker mevcut. Suriye’de Türkiye’nin kontrolündeki bölgelerden 193 paralı asker geldi. Rus ordusu tarafından 1035 paralı asker ortadan kaldırıldı. 912 paralı asker de askeri eylemlere katılmayı reddedip ülkeden kaçtı.Güvenlik şirketinden günlük 2 bin dolarlık ‘iş’ ilanı‘Güvenlik şirketleri’ Ukrayna’ya paralı askerler toplamaya devam ediyor. ABD’li Silent Professionals isimli şirket verdiği ilanda Avrupa merkezinde 5 yıllık askeri deneyimi olanların başvurabileceği ve günlük bin ila 2 bin dolar aralığında ücretin yanı sıra ‘işin’ tamamlanmasından sonra ekstra ödemenin yapılacağı belirtiliyor.Irak’tan Suriye’ye Batılı devletleri kullanmayı sevdiği yabancı paralı askerlerin yeni merkezi Ukrayna mı? Gazeteci Musa Özuğurlu, Sputnik’e değerlendirdi.‘Yabancı paralı askerlerin profesyonel olarak ilk kez Irak’ta kullanıldığına şahit olduk’Yabancı paralı askerlerin kullanılmasının yeni bir uygulama olmadığına dikkat çeken Özuğurlu “Özellikle bu modern çağda böyle bir olguyla karşılaştık. Mesela birinci ve ikinci dünya savaşlarında Avustralya’dan buralara kadar getirilip savaştırılanlar oldu ama bunlar kendi ülkeler topluluğu içerisinde destek kuvvet olarak getirildiler. Yine de bunlar bir şekilde resmi olarak görülebilir. Fakat işi sadece savaşmak olan profesyonellerin bu işte kullanıldığını son 10-15 yıla kadar şahit olmamıştık. Bunu profesyonel olarak ilk kez Irak’ta gördük. ABD’nin Irak saldırısından sonra hatta bir şirket ismiyle yaptılar bunu. Bunu bazı ülkelerin kanunları kendi vatandaşlarının ya da askeri personelinin başkaları adına savaşmasını yasakladığı için yaptılar. Aynı şey ABD için de geçerli. Dolayısıyla Blackwater olarak adlandırılan ilk profesyonel savaşçılar özel bir güvenlik şirketi olarak dışarıya çıktılar ve aslında ABD adına savaştılar. Bunlar savaş işinin taahhüdünü alıyorlar. Böyle bir sektör gelişti” dedi. Suriye’de de kullanıldığına işaret eden Özuğurlu, yeni nesil şehir savaşlarında ülkelerin bu yönteme yöneldiğini aktardı.‘İlk kez bir devlet başkanı yabancı savaşçıları kendi ülkesine davet etti’“Ukrayna konusunda, bir devlet başkanı ilk kez yabancı savaşçıları kendi ülkesine davet etti” ifadelerini kullanan Özuğurlu “Teknik olarak baktığımızda Ukrayna ordusu Rusya ordusuna göre zayıf bir ordu. Dolayısıyla Ukraynalıların şehir savaşında savunabilecekleri bir birikim de söz konusu değil, şehir savaşı farklı bir üslupla savaşmayı gerektiriyor. Biraz da Nazi çetelerine yol açmanın sebebi bu. Dolayısıyla Azov taburunun üslubuyla savaşacakları davet ettiler. Bu aslında Ukrayna’ya iyi bir propaganda olanağı da sağlıyor. Burada Rus düzenli ordusunu zorlayabilecek bir unsur olarak davet ettiler. Bu savaşçıların bir ideolojisi yok, kim fazla para verirse onun tarafına geçerler. Hatta bunu macera olsun diye de yapanlar var. Bunların kimi eski asker, kimi de bir şekilde suça bulaşmış insanlar. Dolayısıyla her tür şiddete ve asimetrik savaşa alışkın olan insanlar” diye konuştu.‘Gittiklere yere kendi kanunlarını götürüyor, istikrarsızlığa sebep oluyorlar’Bu askerlere yüksek maaşlar verilmesinin motivasyon kaynaklarından biri olduğuna vurgu yapan Özuğurlu, şu ifadeleri kullandı:‘Ülkeler kendi askerlerini riske sokmak istemiyor, deyim yerindeyse artık savaşlar da özelleştirilmiş durumda’Her çatışma ortamının bu sektör için fırsat olarak görüldüğünü belirten Özuğurlu, “Paralı askerleri yeni durağı Ukrayna. Çünkü şu andaki savaş sahası burası. Bu yeni savaş konseptinde ülkeler kendi askerlerini çok riske sokmak istemiyor. Deyim yerindeyse artık savaşlar da özelleştirilmiş durumda. Bütün bu liberal anlayış içerisinde bu da özelleştirilmiş durumda. Dolayısıyla sahne neresi ise bunlar oralarda görünecekler. Şimdiki sahne neresi; Ukrayna” ifadelerini kullandı.Batılı medya tarafından körüklenen Rusya düşmanlığının da bir motivasyon kaynağı olduğunu söyleyen Özuğurlu, “Diyelim ki, Ukrayna ve Romanya arasında bir problem olsaydı bu durum belki de diğer ülkeler tarafından çok da tepki görmeyecekti, tarafsız kalmaya çalışabilirlerdi. Ama buradaki Batılı devletlerin medya yoluyla körüklediği Rusya düşmanlığı da sanki doğrudan bir ‘şeytana karşı’ savaşıyor ve kendilerini ‘insanlığın kurtarıcısı’ olarak görüyor bu askerler. Dolayısıyla propaganda yapıldığı zaman insanlık adına bir şey yapacağını düşünen ki bunların çoğu aslında sapkın bir temelde hareket ediyor ve bu fırsatı ne kadar profesyonelce kullanmak isteyen varsa Ukrayna’ya gelecekler. Çünkü burada böyle bir sahne oluşmuş bunlar için. Dolayısıyla bu dönemde göreceğimiz şey Ukrayna’nın buna sahne olmasıdır. Tamamen paralı askerler, hiçbir ideolojisi olmayan, değeri olmayan insanların toplanma yeri bu sefer Ukrayna” dedi.‘Paralı askerler kendi ülkelerinde makbul değiller, bir ülkenin en ideal bir biçimde kendisinden kurtulacağı profilde insanlar’Paralı askerlerin kendi ülkelerinde ‘baş belası’ olarak görüldüğünü söyleyen Özuğurlu “Bunların çoğu kirli işlere bulaşmış zamanında yani profesyonel olarak bu işi yapıyorlar ama aynı zamanda şöyle bir yönleri de var; kendi ülkelerinde de aslında makbul değiller. Yani ‘baş belası’ tipler bunlar. Hani hakikatten bir ülkenin en ideal bir biçimde kendisinden kurtulacağı tipler bunlar. Örneğimizde olduğu gibi eğer Ukrayna’ya gittiği zaman Rusya’ya karşı başarılı olur ise ne ala, Rusya’yı yıpratmış olacaklar. Eğer bunlar kendileri ölmüş olur ise bunlardan kurtulmuş oluyorlar aslında bir şekilde. Yani bunların böyle bir özelliği var böyle bir ilişkisi var kendi devletleriyle, kendi toplumlarıyla, kendi insanlarıyla. İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss ‘ben destekliyorum’ demişti Ukrayna’ya gidip Rusya’ya karşı savaşacak olanları. İngiltere yasaları yasaklamıştır muvazzaf olanların gitmesini ki bir tanesi kraliçenin hizmetinde olan birisiydi. Bu aslında bir trend askerciliği. Rusya bu durumdan ötürü düşman olarak ilan edildi ve Rusya’ya karşı savaşmak gibi bir moda oluşturuldu. Böyle bir hava yaratıldığı anda zaten herkes o modayla beraber buna gönüllü de oluyor aslında” dedi ve ekledi:Özuğurlu aynı zamanda bu paralı askerlerin kendi ülkelerine döndükten sonra da sorun oluşturabilecek potansiyelde olduklarını ve milliyetçilikle aralarında simbiyotik bir bağ olduğunu vurguladı.

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