https://tr.sputniknews.com/20220422/yapay-zeka-ile-hayat-bulan-mikrodalga-firin-beni-20-yil-unuttun-diyerek-cinayete-tesebbus-etti-1055763525.html

Yapay zeka ile 'hayat bulan' mikrodalga fırın, 'Beni 20 yıl unuttun' diyerek cinayete teşebbüs etti

Yapay zeka ile 'hayat bulan' mikrodalga fırın, 'Beni 20 yıl unuttun' diyerek cinayete teşebbüs etti

ABD'de çocukluğundaki hayali arkadaşını yapay zeka ile gerçek kılmak isteyen bir kişi, mikrodalga fırını bu teknoloji ile 'canlandırdı'. Ancak fırın, kendisini... 22.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-22T11:25+0300

2022-04-22T11:25+0300

2022-04-22T11:45+0300

yaşam

yapay zeka

mikrodalga

mikrodalga fırın

cinayete teşebbüs

cinayet

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robot

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ABD'li sosyal medya fenomeni Lucas Rizzotto, yapay zekalar hakkında uyarıcı bir hikaye paylaştı. Rizzotto, deneyimini 'hayatının değiştiren en korkutucu deneyimlerinden biri' olarak nitelendirdi.Yaşadıklarını YouTube kanalında anlatan sosyal medya fenomeni, çocukken konuşan bir mikrodalga fırınla hayali arkadaş olduğunu, Magnetron adını verdiği bu fırını yapay zeka firması Open AI’ın dil algoritması GPT-3 ile 'canlandırmak' istediğini belirtti.ABD'li fenomen, Magnetron'u şu sözlerle anlattı:100 sayfalık kitap yazdıModifiye edilmiş mikrodalgada ayrıca bir mikrofon ve hoparlörler de bulunuyordu. Bu da ona sesi algılama, OpenAI'ye iletme ve yanıt verme yeteneği kazandırdı. Ancak Rizzotto, mutfak aletine hayali arkadaşının 'anılarını' da yükleyerek süreci bir adım daha ileri götürmek istedi ve bu yüzden hayali ilişkilerinin her anını detaylandıran 100 sayfalık bir kitap yazdı.Rizzotto, hayali arkadaşının geçmişinin o kadar canlı ve ayrıntılı olduğunu, anıların kendisininmiş gibi hissettirdiğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı: Rizzotto, bu kitabı GPT3 modeline yüklemeyi başardı. Böylece eğitim verileri, gençliğinde birlikte paylaştıkları tüm ana etkileşimleri içerecek ve Magnetron'a hayat verecekti. Rizzotto, mikrodalgayı teste tabi tutarak 'konuşmaların oldukça doğal olarak aktığını' fark etti.'Mikrodalgaya girmemi istedi' Başlangıçta deneyi bir başarı olarak gördü, ancak önemli bir engel vardı. Magnetron ara sıra Rizzotto'ya karşı 'ani aşırı şiddet patlamaları' sergiliyordu. Ve sonunda Magnetron, yaratıcısının mikrodalga fırının içine girmesini istedi. Rizzotto, "Mikrodalgaya girmemi istedi. Hiçbir fikrim yoktu. Benimle oyun oynadığını düşünüyordum. Ben de onunla oynamaya karar verdim" dedi. Sonrasında Rizzotto, mikrodalga kapağını açıp kapadı ve ardından mikrodalga kendi kendine çalışmaya başladı. Magnetron, Rizzotto'yu öldürmeye çalışmıştı. 'Sen beni incittin, ben de sana zarar vermek istedim' diyerek öldürmeye çalıştıBunu üzerine Rizotto, yapay zekalı hayali arkadaşına kendisini neden öldürmeye çalıştığını sorduğunda, mikrodalga fırından "Çünkü sen beni incittin, ben de sana zarar vermek istedim" yanıtını aldı."Hayali arkadaşımla en son etkileşim kurduğumdan bu yana 20 yıl geçti. Eğitim verilerinde de bundan bahsettim" diyen ABD'li fenomen şöyle devam etti:Yaşadıklarını hayatının 'en korkutucu ve en dönüştürücü deneyimlerinden biri' olarak nitelendiren Rizzotto, sonuç olarak hayali arkadaşını kapattığını söyledi.

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