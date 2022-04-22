Türkiye
SON DAKİKA| Başak Cengiz'i kılıçla öldüren Can Göktuğ Boz'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20220422/yeni-dogan-ev-hayvanlarinin-kimliklendirilmesi-icin-basvuru-suresi-6-aya-cikarildi-1055772000.html
Yeni doğan ev hayvanlarının kimliklendirilmesi için başvuru süresi 6 aya çıkarıldı
Yeni doğan ev hayvanlarının kimliklendirilmesi için başvuru süresi 6 aya çıkarıldı
Yeni doğan ev hayvanları sahiplerinin, doğum tarihinden itibaren en geç 3 ay içerisinde kimliklendirme için yapması gereken başvuru süresi, 6 aya çıkarıldı. 22.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-22T14:01+0300
2022-04-22T14:01+0300
yaşam
kedi
köpek
evcil hayvan
türkiye
çip
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/16/1055771876_0:282:2049:1434_1920x0_80_0_0_655a6d2d4c4b8baccd17ba0f1d664333.jpg
Tarım ve Orman Bakanlığının "Kedi, Köpek ve Gelinciklerin Kimliklendirilmesi ve Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Buna göre, kimliklendirilme işlemi için yeni doğan ev hayvanının sahibi, doğum tarihinden itibaren en geç 6 ay içinde Tarım ve Orman Bakanlığı il, ilçe müdürlüklerine başvuru yapmakla yükümlü olacak. Daha önce bu süre 3 ay olarak belirlenmişti. Söz konusu başvuru, Bakanlıkça yetki verilmiş kurum, kuruluş, gerçek veya tüzel kişilere yazılı veya elektronik ortamda da yapılabilecek.Mikroçip uygulanan ev hayvanları için pasaport düzenlenerek 15 gün içinde yetkili veteriner hekim tarafından veri tabanına kaydedilecek.Tanımlanan ev hayvanlarının mikroçip numaraları, hayvanlarla ilgili olarak hazırlanacak her türlü sertifika ve belge ile laboratuvar analiz raporlarında, yer alacak.Sahipsiz hayvanların barınaklar tarafından gerçek veya tüzel kişiliklere verilmesi ile kayıtlı ev hayvanlarının ölümü halinde 30 gün içinde, kaybolması durumunda ise 7 gün içinde bildirimde bulunulacak.Terk edilmiş hayvanın daha önce sahipli olduğuna dair bilgi ve bulguya rastlanırsa önceki sahibine durum bildirilecek ve ev hayvanını teslim alması için 72 saat süre verilecek. Hayvanı bulan kişi sahiplenmek istemediği durumlarda terk edilen sahipli ev hayvanı, bakımevi bulunan en yakın belediye tarafından hayvan bakımevine götürülecek.Kedi, köpek ve gelinciklerini kimliklendirmeyen ve kayıt altına aldırmayanlara, sahip değişikliklerini, kayıp ve ölüm halini bildirmeyen ev hayvanı sahiplerine, ev hayvanlarının kimliklendirilmesinde kullanılması gereken malzemeleri kullanmayanlara, kayıtlarında tahrifat yapanlara, ev hayvanlarını kimliklendirmiş fakat kayıt işlemini gerçekleştirmemiş serbest veteriner hekimlere, ev hayvanlarını terk eden hayvan sahiplerine ilgili mevzuatlar kapsamında yaptırımlar uygulanacak.Tüm kedi, köpek ve gelincik sahipleri, il, ilçe müdürlüklerine ya da Bakanlıkça yetki verilen kurum, kuruluş, gerçek veya tüzel kişilere ilgili beyannameyle başvuru yaparak her yaştaki hayvanlarını en geç 31 Aralık'a kadar kimliklendirerek kayıt altına aldırmakla yükümlü olacak.
https://tr.sputniknews.com/20220408/denizlide-20-kedi-ve-kopek-olu-bulundu-zehirlenen-1-kedi-son-anda-kurtarildi-1055414702.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/16/1055771876_0:65:2049:1601_1920x0_80_0_0_c2df66444ac8f410bd8c34bd61c9326b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kedi, köpek, evcil hayvan, türkiye, çip

Yeni doğan ev hayvanlarının kimliklendirilmesi için başvuru süresi 6 aya çıkarıldı

14:01 22.04.2022
© AFP 2022yavru kedi ve köpek
yavru kedi ve köpek - Sputnik Türkiye, 1920, 22.04.2022
© AFP 2022
Abone olTelegram
Yeni doğan ev hayvanları sahiplerinin, doğum tarihinden itibaren en geç 3 ay içerisinde kimliklendirme için yapması gereken başvuru süresi, 6 aya çıkarıldı.
Tarım ve Orman Bakanlığının "Kedi, Köpek ve Gelinciklerin Kimliklendirilmesi ve Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, kimliklendirilme işlemi için yeni doğan ev hayvanının sahibi, doğum tarihinden itibaren en geç 6 ay içinde Tarım ve Orman Bakanlığı il, ilçe müdürlüklerine başvuru yapmakla yükümlü olacak. Daha önce bu süre 3 ay olarak belirlenmişti. Söz konusu başvuru, Bakanlıkça yetki verilmiş kurum, kuruluş, gerçek veya tüzel kişilere yazılı veya elektronik ortamda da yapılabilecek.
Mikroçip uygulanan ev hayvanları için pasaport düzenlenerek 15 gün içinde yetkili veteriner hekim tarafından veri tabanına kaydedilecek.

Tanımlanan ev hayvanlarının mikroçip numaraları, hayvanlarla ilgili olarak hazırlanacak her türlü sertifika ve belge ile laboratuvar analiz raporlarında, yer alacak.

Sahipsiz hayvanların barınaklar tarafından gerçek veya tüzel kişiliklere verilmesi ile kayıtlı ev hayvanlarının ölümü halinde 30 gün içinde, kaybolması durumunda ise 7 gün içinde bildirimde bulunulacak.

Terk edilmiş hayvanın daha önce sahipli olduğuna dair bilgi ve bulguya rastlanırsa önceki sahibine durum bildirilecek ve ev hayvanını teslim alması için 72 saat süre verilecek. Hayvanı bulan kişi sahiplenmek istemediği durumlarda terk edilen sahipli ev hayvanı, bakımevi bulunan en yakın belediye tarafından hayvan bakımevine götürülecek.

Kedi, köpek ve gelinciklerini kimliklendirmeyen ve kayıt altına aldırmayanlara, sahip değişikliklerini, kayıp ve ölüm halini bildirmeyen ev hayvanı sahiplerine, ev hayvanlarının kimliklendirilmesinde kullanılması gereken malzemeleri kullanmayanlara, kayıtlarında tahrifat yapanlara, ev hayvanlarını kimliklendirmiş fakat kayıt işlemini gerçekleştirmemiş serbest veteriner hekimlere, ev hayvanlarını terk eden hayvan sahiplerine ilgili mevzuatlar kapsamında yaptırımlar uygulanacak.

Tüm kedi, köpek ve gelincik sahipleri, il, ilçe müdürlüklerine ya da Bakanlıkça yetki verilen kurum, kuruluş, gerçek veya tüzel kişilere ilgili beyannameyle başvuru yaparak her yaştaki hayvanlarını en geç 31 Aralık'a kadar kimliklendirerek kayıt altına aldırmakla yükümlü olacak.
Denizli'de zehirlenen kedi - Sputnik Türkiye, 1920, 08.04.2022
TÜRKİYE
Denizli'de 20 kedi ve köpek ölü bulundu, zehirlenen 1 kedi son anda kurtarıldı
8 Nisan, 14:31
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала