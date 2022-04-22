https://tr.sputniknews.com/20220422/yol-sorununa-dikkat-cekmek-isteyen-esnaf-kagittan-kayik-yapip-su-dolu-cukurlarda-yuzdurdu-1055782119.html

Yol sorununa dikkat çekmek isteyen esnaf, kağıttan kayık yapıp su dolu çukurlarda yüzdürdü

Yol sorununa dikkat çekmek isteyen esnaf, kağıttan kayık yapıp su dolu çukurlarda yüzdürdü

Tatvan'da sanayi sitesi esnafları, kağıttan kayıkları yollarda oluşan çukur ve su kanallarında yüzdürerek yıllardır yaşadıkları yol sorununa tepki gösterdi... 22.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-22T19:49+0300

2022-04-22T19:49+0300

2022-04-22T19:54+0300

türkiye

esnaf

tatvan

çukur

kağıt

bitlis

serhat kılıçaslan

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Bitlis’in Tatvan ilçesindeki Küçük Sanayi Sitesi esnafları sanayi içerisindeki yol sorununa sıra dışı bir eylemle tepki gösterdi. Esnaflar, kağıttan kayıkları yollarda oluşan çukur ve su kanallarında yüzdürerek yaşadıkları yol sorununa dikkat çekti. Taleplerine cevap olamadığı için belediye yönetimine tepki gösteren esnaflar Esnaf Sanatkarlar Odası ve Sanayi Kooperatifi gibi meslek örgütlerinin sorunlarına çözüm bulmadığından şikayetçi. Yaklaşık 500 esnafın yer aldığı Küçük Sanayi Sitesinde yıllardır yol sorunu olduğunu söyleyen sanayi esnafı, defalarca ilgili yerlere başvurmalarına karşın olumlu bir sonuç alamadıklarını söyledi.‘Bir dahaki sefere sebze meyve ekeriz’Toplanan esnaflar adına açıklama yapan Serhat Kılıçaslan “Sanayi esnafı olarak artık bu yol sorunundan bıktık. Karşımızda bir muhatap yok, sanayi örgütünden, esnaf odasından ses yok. Yollarımız 3 yıldır adeta köstebek yuvasına döndü. İşler iyice durdu. Bizler de son çare olarak soruna dikkat çekmek için böyle bir etkinlik yaptık. Görüyorsunuz her taraf çukur ve çukurların içi de su dolu. Bu yüzden esnaf arkadaşlarımızla birlikte bu gün işi gücü bıraktık kağıttan kayıklar yaptık. Gün boyu yaptığımız kayıkları da bu çukurlar ve su göletlerinde yüzdürdük. Yol yok diye madem araç gelemiyor bari kayıklar yüzsün yol boşa gitmesin. Bu formülde artık sorunu çözmezse bir dahakine kullanamadığımız yollarımıza sebze ve meyve ekmeyi planlıyoruz. Çünkü gerçekten tozdan ve topraktan gün boyu gözümüzü açamıyoruz. Lütfen artık biri bu soruna el atıp sanayi esnafının yol sorununu çözsün. Belediye ayrı duyarsız meslek örgütleri ayrı duyarsız” şeklinde konuştu.

türkiye

tatvan

bitlis

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esnaf, tatvan, çukur, kağıt, bitlis, serhat kılıçaslan