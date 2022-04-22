https://tr.sputniknews.com/20220422/yunanistana-kacmaya-calisan-3u-pkk-2si-feto-suphelisi-edirnede-yakalandi-1055771745.html

Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3'ü PKK, 2'si FETÖ şüphelisi Edirne'de yakalandı

Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3'ü PKK, 2'si FETÖ şüphelisi Edirne'de yakalandı

Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3'ü PKK, 2'si FETÖ şüphelisi 5 kişi Edirne'de yakalanarak gözaltına alındı. 22.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-22T13:55+0300

2022-04-22T13:55+0300

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türkiye

fetö/pdy

pkk

edirne

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Güvenlik güçleri, 1'inci derece askeri yasak bölgede Yunanistan'a kaçmaya çalışan PKK şüphelisi F.D., Ş.D. ve F.K.'yi yakalayarak gözaltına aldı.İpsala ilçesi yakınlarında yapılan kontrollerde de 2 şüpheli yakalandı.Jandarmaya teslim edilen A.Ö. ile A.Y.'nin, FETÖ'den arandığı ortaya çıktı.Gözaltına alınan 5 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

türkiye

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fetö/pdy, pkk, edirne