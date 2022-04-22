Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220422/yurtdisi-turkler-ve-akraba-topluluklari-baskani-eren-balkanlardan-buyuk-goc-dalgasi-var-1055758545.html
Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanı Eren: Balkanlar'dan büyük göç dalgası var
Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanı Eren: Balkanlar'dan büyük göç dalgası var
Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanı (YTB) Abdullah Eren, Balkanlar'dan büyük bir göç dalgası olduğunu vurgulayarak, "Bizler Balkanları boş... 22.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-22T01:53+0300
2022-04-22T01:53+0300
türkiye
yurtdışı türkler ve akraba topluluklar (ytb)
abdullah eren
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/16/1055758520_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_90c8ac354cb0c3d8f1b9f1bdc56d78a1.jpg
Edirne'de Batı Trakya Öğrenci Birliği tarafından Meriç Nehri kenarındaki bir tesiste iftar programı düzenlendi. Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanı (YTB) Abdullah Eren, Edirne’de eğitim gören Batı Trakyalı öğrencilerle iftarda bir araya geldi. Programda Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ezanın okunmasının ardından oruçlar açıldı ve dualar edildi.Batı Trakyalı öğrencilerle bir araya gelen Yurt Dışı Türkler ve Akraba Toplulukları YTB Başkanı Abdullah Eren, ata toprağı Batı Trakya'dan gelen ve Edirne'de eğitim alan öğrencilerle iftar yemeğinde bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.Batı Trakya'dan verdikleri bursların âdetini arttırdıklarını söyleyen Eren, Türkiye'nin dört bir tarafından öğrencinin Edirne'de öğrenim gördüğünü hatırlattı. Batı Trakya'da zor şartlar altında yaşandığına değinen Eren, "Bizi biz yapan dilimiz, dinimiz, inancımız, geleneklerimiz, göreneklerimiz, öz benliğimiz. Bunun da merkezinde dinimiz var, ikincisi de dilimiz var. Dil kültürün taşıyıcısı. Dilimizi çok iyi anlayacağız, konuşacağız ve çok iyi ifade edeceğiz" diye konuştu.Böyle bir iftar sofrasında bir arada olmanın bize mutluluğunu yaşadıklarını belirten AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, öğrenci hareketini çok değerli bulduğunu belirtti.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/16/1055758520_147:0:2878:2048_1920x0_80_0_0_b12ad9991679719836f5127342fb75f9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
yurtdışı türkler ve akraba topluluklar (ytb), abdullah eren

Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanı Eren: Balkanlar'dan büyük göç dalgası var

01:53 22.04.2022
© İHA / MEHMET BASMACI - ÖZLEM CEYLANYurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanı (YTB) Abdullah Eren
Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanı (YTB) Abdullah Eren - Sputnik Türkiye, 1920, 22.04.2022
© İHA / MEHMET BASMACI - ÖZLEM CEYLAN
Abone olTelegram
Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanı (YTB) Abdullah Eren, Balkanlar'dan büyük bir göç dalgası olduğunu vurgulayarak, "Bizler Balkanları boş bırakmayacağız. Nüfusumuzu azaltmayacağız. Sizlerin yaptığı çalışmalar iki ülke arasındaki ilişkilere de katkı sağlayacak" dedi.
Edirne'de Batı Trakya Öğrenci Birliği tarafından Meriç Nehri kenarındaki bir tesiste iftar programı düzenlendi. Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanı (YTB) Abdullah Eren, Edirne’de eğitim gören Batı Trakyalı öğrencilerle iftarda bir araya geldi. Programda Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ezanın okunmasının ardından oruçlar açıldı ve dualar edildi.
Batı Trakyalı öğrencilerle bir araya gelen Yurt Dışı Türkler ve Akraba Toplulukları YTB Başkanı Abdullah Eren, ata toprağı Batı Trakya'dan gelen ve Edirne'de eğitim alan öğrencilerle iftar yemeğinde bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
Batı Trakya'dan verdikleri bursların âdetini arttırdıklarını söyleyen Eren, Türkiye'nin dört bir tarafından öğrencinin Edirne'de öğrenim gördüğünü hatırlattı. Batı Trakya'da zor şartlar altında yaşandığına değinen Eren, "Bizi biz yapan dilimiz, dinimiz, inancımız, geleneklerimiz, göreneklerimiz, öz benliğimiz. Bunun da merkezinde dinimiz var, ikincisi de dilimiz var. Dil kültürün taşıyıcısı. Dilimizi çok iyi anlayacağız, konuşacağız ve çok iyi ifade edeceğiz" diye konuştu.
Böyle bir iftar sofrasında bir arada olmanın bize mutluluğunu yaşadıklarını belirten AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, öğrenci hareketini çok değerli bulduğunu belirtti.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала