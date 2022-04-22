https://tr.sputniknews.com/20220422/yurtdisi-turkler-ve-akraba-topluluklari-baskani-eren-balkanlardan-buyuk-goc-dalgasi-var-1055758545.html
Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanı Eren: Balkanlar'dan büyük göç dalgası var
Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanı Eren: Balkanlar'dan büyük göç dalgası var
Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanı (YTB) Abdullah Eren, Balkanlar'dan büyük bir göç dalgası olduğunu vurgulayarak, "Bizler Balkanları boş... 22.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-22T01:53+0300
2022-04-22T01:53+0300
2022-04-22T01:53+0300
türkiye
yurtdışı türkler ve akraba topluluklar (ytb)
abdullah eren
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Edirne'de Batı Trakya Öğrenci Birliği tarafından Meriç Nehri kenarındaki bir tesiste iftar programı düzenlendi. Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanı (YTB) Abdullah Eren, Edirne’de eğitim gören Batı Trakyalı öğrencilerle iftarda bir araya geldi. Programda Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ezanın okunmasının ardından oruçlar açıldı ve dualar edildi.Batı Trakyalı öğrencilerle bir araya gelen Yurt Dışı Türkler ve Akraba Toplulukları YTB Başkanı Abdullah Eren, ata toprağı Batı Trakya'dan gelen ve Edirne'de eğitim alan öğrencilerle iftar yemeğinde bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.Batı Trakya'dan verdikleri bursların âdetini arttırdıklarını söyleyen Eren, Türkiye'nin dört bir tarafından öğrencinin Edirne'de öğrenim gördüğünü hatırlattı. Batı Trakya'da zor şartlar altında yaşandığına değinen Eren, "Bizi biz yapan dilimiz, dinimiz, inancımız, geleneklerimiz, göreneklerimiz, öz benliğimiz. Bunun da merkezinde dinimiz var, ikincisi de dilimiz var. Dil kültürün taşıyıcısı. Dilimizi çok iyi anlayacağız, konuşacağız ve çok iyi ifade edeceğiz" diye konuştu.Böyle bir iftar sofrasında bir arada olmanın bize mutluluğunu yaşadıklarını belirten AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, öğrenci hareketini çok değerli bulduğunu belirtti.
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yurtdışı türkler ve akraba topluluklar (ytb), abdullah eren
Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanı Eren: Balkanlar'dan büyük göç dalgası var
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Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanı (YTB) Abdullah Eren, Balkanlar'dan büyük bir göç dalgası olduğunu vurgulayarak, "Bizler Balkanları boş bırakmayacağız. Nüfusumuzu azaltmayacağız. Sizlerin yaptığı çalışmalar iki ülke arasındaki ilişkilere de katkı sağlayacak" dedi.
Edirne'de Batı Trakya Öğrenci Birliği tarafından Meriç Nehri kenarındaki bir tesiste iftar programı düzenlendi. Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanı (YTB) Abdullah Eren, Edirne’de eğitim gören Batı Trakyalı öğrencilerle iftarda bir araya geldi. Programda Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ezanın okunmasının ardından oruçlar açıldı ve dualar edildi.
Batı Trakyalı öğrencilerle bir araya gelen Yurt Dışı Türkler ve Akraba Toplulukları YTB Başkanı Abdullah Eren, ata toprağı Batı Trakya'dan gelen ve Edirne'de eğitim alan öğrencilerle iftar yemeğinde bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
Batı Trakya'dan verdikleri bursların âdetini arttırdıklarını söyleyen Eren, Türkiye'nin dört bir tarafından öğrencinin Edirne'de öğrenim gördüğünü hatırlattı. Batı Trakya'da zor şartlar altında yaşandığına değinen Eren, "Bizi biz yapan dilimiz, dinimiz, inancımız, geleneklerimiz, göreneklerimiz, öz benliğimiz. Bunun da merkezinde dinimiz var, ikincisi de dilimiz var. Dil kültürün taşıyıcısı. Dilimizi çok iyi anlayacağız, konuşacağız ve çok iyi ifade edeceğiz" diye konuştu.
Böyle bir iftar sofrasında bir arada olmanın bize mutluluğunu yaşadıklarını belirten AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, öğrenci hareketini çok değerli bulduğunu belirtti.