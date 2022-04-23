Türkiye'nin dört bir yanında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, büyük bir coşkuyla kutlandı

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Türkiye’nin dört bir yanında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, büyük bir coşkuyla kutlandı. İstanbul'dan Ankara’ya, Diyarbakır’dan Trabzon’a, Muğla'dan Çorum'a ülke genelinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında etkinlikler düzenlendi.