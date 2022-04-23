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Türkiye'nin dört bir yanında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, büyük bir coşkuyla kutlandı
Türkiye'nin dört bir yanında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, büyük bir coşkuyla kutlandı
Türkiye’nin dört bir yanında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, büyük bir coşkuyla kutlandı. İstanbul'dan Ankara’ya, Diyarbakır’dan Trabzon’a... 23.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-23T13:48+0300
2022-04-23T13:48+0300
2022-04-23T14:16+0300
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23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı
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Türkiye'nin dört bir yanında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, büyük bir coşkuyla kutlandı 13:48 23.04.2022 (güncellendi: 14:16 23.04.2022) Abone ol
Türkiye’nin dört bir yanında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, büyük bir coşkuyla kutlandı. İstanbul'dan Ankara’ya, Diyarbakır’dan Trabzon’a, Muğla'dan Çorum'a ülke genelinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında etkinlikler düzenlendi.
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İstanbul