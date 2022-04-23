Türkiye
CANLI | Konaşenkov: Ukrayna ordusunun 919 müstahkem mevkisi ve 124 topçu ateş mevzisi imha edildi
Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışmasının finalistleri - Sputnik Türkiye, 1920
MULTİMEDYA
Politika, uluslararası ilişkiler, bilim, magazin, tarih, sanat gibi farklı alanlarda hazırlanan fotoğraf galerisi, video galerisi, infografik, hareketli grafik ve karikatürler.
https://tr.sputniknews.com/20220423/1055791740.html
Türkiye'nin dört bir yanında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, büyük bir coşkuyla kutlandı
Türkiye'nin dört bir yanında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, büyük bir coşkuyla kutlandı
Türkiye’nin dört bir yanında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, büyük bir coşkuyla kutlandı. İstanbul'dan Ankara’ya, Diyarbakır’dan Trabzon’a... 23.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-23T13:48+0300
2022-04-23T14:16+0300
multimedya
tbmm
23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/17/1055791978_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_0e52390adfb54ef7a701aa7a14b0075f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/17/1055791978_67:0:1134:800_1920x0_80_0_0_7ebf4555b79bc0c961df8d2e16c97415.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
фото, tbmm, 23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı

Türkiye'nin dört bir yanında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, büyük bir coşkuyla kutlandı

13:48 23.04.2022 (güncellendi: 14:16 23.04.2022)
Abone olTelegram
Türkiye’nin dört bir yanında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, büyük bir coşkuyla kutlandı. İstanbul'dan Ankara’ya, Diyarbakır’dan Trabzon’a, Muğla'dan Çorum'a ülke genelinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında etkinlikler düzenlendi.
© AA

Anıtkabir

Anıtkabir - Sputnik Türkiye
1/18
© AA

Anıtkabir

© AA
Anıtkabir - Sputnik Türkiye
2/18
© AA
© AA
Anıtkabir - Sputnik Türkiye
3/18
© AA
© AA
Anıtkabir - Sputnik Türkiye
4/18
© AA

Aksaray

Aksaray - Sputnik Türkiye
5/18

Aksaray

Aksaray

Aksaray - Sputnik Türkiye
6/18

Aksaray

Çorum

Çorum - Sputnik Türkiye
7/18

Çorum

Diyarbakır

Diyarbakır - Sputnik Türkiye
8/18

Diyarbakır

© İHA / ONUR DURSUN-AW602614

İstanbul

İstanbul - Sputnik Türkiye
9/18
© İHA / ONUR DURSUN-AW602614

İstanbul

Diyarbakır

Diyarbakır - Sputnik Türkiye
10/18

Diyarbakır

Uşak

Uşak - Sputnik Türkiye
11/18

Uşak

Giresun

Giresun - Sputnik Türkiye
12/18

Giresun

Bilecik

Bilecik - Sputnik Türkiye
13/18

Bilecik

Türkiye'nin dört bir yanında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, büyük bir coşkuyla kutlandı - Sputnik Türkiye
14/18
Türkiye'nin dört bir yanında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, büyük bir coşkuyla kutlandı - Sputnik Türkiye
15/18
Türkiye'nin dört bir yanında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, büyük bir coşkuyla kutlandı - Sputnik Türkiye
16/18

Muğla

Muğla - Sputnik Türkiye
17/18

Muğla

Tokat

Tokat - Sputnik Türkiye
18/18

Tokat

KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала