https://tr.sputniknews.com/20220423/559-bin-tllik-vurgun-yapan-sahte-polis-ve-savci-yakalandi-1055789519.html
559 bin TL'lik vurgun yapan sahte polis ve savcı yakalandı
559 bin TL'lik vurgun yapan sahte polis ve savcı yakalandı
Kendilerini savcı ve polis olarak tanıtarak Kahramanmaraş, Hatay ve Gaziantep’teki 4 kişiyi 559 bin 800 TL dolandıran 2 şüpheli yakalandı. 23.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-23T08:31+0300
2022-04-23T08:31+0300
2022-04-23T08:34+0300
yaşam
dolandırıcılık
nitelikli dolandırıcılık
savcı
polis
operasyon
gaziantep
gözaltı
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Gaziantep Asayiş Şube Müdürlüğü, telefonla aradıkları kişilere kendilerini savcı ve polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.Mağdurların verdiği bilgiler üzerinden dolandırıcıların izini süren ekipler, güvenlik kamera görüntülerinden zanlıların kimliğini belirledi.Ekipler, Gaziantep’te iki vatandaşı 256 bin 300 lira, Kahramanmaraş’ta ve Hatay’da ise iki vatandaşı 303 bin 500 lira dolandıran zanlıların kaldığı adresi tespit etti.Dolandırıcılar U.A. ile A.M.'nin kaldığı adrese operasyon düzenleyen ekipler, iki şüpheliyi gözaltına aldı.Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan U.A. ile A.M. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık, savcı, polis, operasyon, gaziantep, gözaltı
559 bin TL'lik vurgun yapan sahte polis ve savcı yakalandı
08:31 23.04.2022 (güncellendi: 08:34 23.04.2022) Abone ol
Kendilerini savcı ve polis olarak tanıtarak Kahramanmaraş, Hatay ve Gaziantep’teki 4 kişiyi 559 bin 800 TL dolandıran 2 şüpheli yakalandı.
Gaziantep Asayiş Şube Müdürlüğü, telefonla aradıkları kişilere kendilerini savcı ve polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.
Mağdurların verdiği bilgiler üzerinden dolandırıcıların izini süren ekipler, güvenlik kamera görüntülerinden zanlıların kimliğini belirledi.
Ekipler, Gaziantep’te iki vatandaşı 256 bin 300 lira, Kahramanmaraş’ta ve Hatay’da ise iki vatandaşı 303 bin 500 lira dolandıran zanlıların kaldığı adresi tespit etti.
Dolandırıcılar U.A. ile A.M.'nin kaldığı adrese operasyon düzenleyen ekipler, iki şüpheliyi gözaltına aldı.
Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan U.A. ile A.M. tutuklanarak cezaevine gönderildi.