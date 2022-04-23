https://tr.sputniknews.com/20220423/559-bin-tllik-vurgun-yapan-sahte-polis-ve-savci-yakalandi-1055789519.html

559 bin TL'lik vurgun yapan sahte polis ve savcı yakalandı

559 bin TL'lik vurgun yapan sahte polis ve savcı yakalandı

Kendilerini savcı ve polis olarak tanıtarak Kahramanmaraş, Hatay ve Gaziantep’teki 4 kişiyi 559 bin 800 TL dolandıran 2 şüpheli yakalandı. 23.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-23T08:31+0300

2022-04-23T08:31+0300

2022-04-23T08:34+0300

yaşam

dolandırıcılık

nitelikli dolandırıcılık

savcı

polis

operasyon

gaziantep

gözaltı

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Gaziantep Asayiş Şube Müdürlüğü, telefonla aradıkları kişilere kendilerini savcı ve polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.Mağdurların verdiği bilgiler üzerinden dolandırıcıların izini süren ekipler, güvenlik kamera görüntülerinden zanlıların kimliğini belirledi.Ekipler, Gaziantep’te iki vatandaşı 256 bin 300 lira, Kahramanmaraş’ta ve Hatay’da ise iki vatandaşı 303 bin 500 lira dolandıran zanlıların kaldığı adresi tespit etti.Dolandırıcılar U.A. ile A.M.'nin kaldığı adrese operasyon düzenleyen ekipler, iki şüpheliyi gözaltına aldı.Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan U.A. ile A.M. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık, savcı, polis, operasyon, gaziantep, gözaltı