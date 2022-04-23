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ABD'nin başkenti Washington'da silahlı saldırı: 1'i çocuk 3 kişi yaralandı
ABD'nin başkenti Washington'da silahlı saldırı: 1'i çocuk 3 kişi yaralandı
ABD'nin başkenti Washington'da District of Columbia Üniversitesi (DCU) yakınlarındaki silahlı saldırıda 1'i çocuk 3 kişinin yaralandığı bildirildi. 23.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-23T00:27+0300
2022-04-23T00:27+0300
dünya
abd
silahlı saldırı
washington
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Washington DC Polis Departmanı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, DCU kampüsü yakınlarında silahlı saldırı düzenlendiği duyuruldu.Olayda 2 erkek ve 1 kız çocuğunun yaralandığı belirtilirken, bu kişilerin sağlık durumuna ilişkin bir bilgi paylaşılmadı.Polis, DCU kampüsünde bulunan kişilere ve bölge halkına bulundukları yerden çıkmamaları çağrısı yaptı.Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.
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abd, silahlı saldırı, washington

ABD'nin başkenti Washington'da silahlı saldırı: 1'i çocuk 3 kişi yaralandı

00:27 23.04.2022
© AAABD - Polis - Olay yeri
ABD - Polis - Olay yeri - Sputnik Türkiye, 1920, 23.04.2022
© AA
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ABD'nin başkenti Washington'da District of Columbia Üniversitesi (DCU) yakınlarındaki silahlı saldırıda 1'i çocuk 3 kişinin yaralandığı bildirildi.
Washington DC Polis Departmanı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, DCU kampüsü yakınlarında silahlı saldırı düzenlendiği duyuruldu.
Olayda 2 erkek ve 1 kız çocuğunun yaralandığı belirtilirken, bu kişilerin sağlık durumuna ilişkin bir bilgi paylaşılmadı.
Polis, DCU kampüsünde bulunan kişilere ve bölge halkına bulundukları yerden çıkmamaları çağrısı yaptı.
Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.
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