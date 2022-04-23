https://tr.sputniknews.com/20220423/ak-partili-akkal-fiyat-artislari-goz-onune-alinarak-kisa-zamanda-tekrar-iyilestirmeler-yapilacak-1055794751.html

AK Partili Akkal: Fiyat artışları göz önüne alınarak, kısa zamanda tekrar iyileştirmeler yapılacak

AK Partili Akkal: Fiyat artışları göz önüne alınarak, kısa zamanda tekrar iyileştirmeler yapılacak

AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal, fiyat artışlarıyla ilgili olarak, "İnşallah bundan sonraki dönemde de bu fiyat artışları ve dünyanın maruz kaldığı bu... 23.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-23T17:19+0300

2022-04-23T17:19+0300

2022-04-23T17:20+0300

ekonomi

enflasyon

ak parti

fiyat

zam

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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde AK Parti teşkilatı tarafından iftar programı düzenlendi. Mevcut hayat şartlarında pahalılığı gördüklerini ve bu durumla ilgili çalışmalar yürüttüklerini söyleyen AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal, "Bugün kendimiz de yaşıyoruz, basında da görüyoruz, muhalefet de dile getiriyor, mevcut hayat şartlarında bir pahalılık söz konusu. Bunun biz de farkındayız. Bu pandeminin vermiş olduğu ve tüm dünyada yaşanan ekonomik sıkıntı ve hemen akabinde de maalesef Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan bu savaş özellikle enerji fiyatlarında ve tüm dünyada gıda fiyatlarında bir yükselişe sebep oldu. Bununla ilgili hükümetimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde elinden gelen tüm imkanları şu ana kadar sarf etti ve sarf etmeye devam ediyor. Bilindiği gibi asgari ücretle ücretli kesime yapılan iyileştirmeler son derece hızlı bir şekilde hayata geçirildi. İnşallah bundan sonraki dönemde de bu fiyat artışları ve dünyanın maruz kaldığı bu enflasyon oranları göz önünde bulundurularak en kısa zamanda tekrar iyileştirmeler yapılacaktır" dedi.Akkal sözlerine şöyle devam etti:

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enflasyon, ak parti, fiyat, zam