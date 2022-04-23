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https://tr.sputniknews.com/20220423/avrupa-birligi-dijital-platformlara-kati-kurallar-getiriyor-1055795603.html
Avrupa Birliği, dijital platformlara katı kurallar getiriyor
Avrupa Birliği, dijital platformlara katı kurallar getiriyor
Avrupa Birliği (AB) kurumları, Facebook, YouTube ve Twitter gibi dijital platformların içeriklerinin kullanıcılar için daha güvenli olmasını sağlayacak yasa... 23.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-23T18:28+0300
2022-04-23T18:28+0300
dünya
avrupa birliği
sosyal medya
dezenformasyon
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AB Komisyonu, Avrupa Parlamentosu (AP) ve AB Konseyi, 'Dijital Hizmetler Yasası' hakkında yapılan müzakerelerde anlaşma sağlandığını duyurdu.Buna göre, dijital platformlara yeni katı kurallar getirecek. Çevrimiçi platformların yasa dışı ve zararlı içerikle ilgili sorumlulukları artırılacak. Platformlar sahip oldukları içerikleri sıkı biçimde denetleyecek.Gerçek hayatta yasa dışı olanın internet ortamında da yasa dışı olması gerektiği ilkesi esas alınacak. İnternet kullanıcılarının temel hakları daha iyi korunacak. Platformlar bildirilen yasa dışı ürün, hizmet ve içeriği hızla kaldırmak zorunda olacak.Dijital platformlarda dezenformasyon önlenecek ve platformların algoritmalarının şeffaflığı artırılacak.Yasa çerçevesinde reşit olmayanlar internet ortamında daha iyi korunacak. Reşit olmayanlara yönelik doğrudan reklam yasaklanacak. Yasa dışı veya zararlı içeriğin yayılmasında oluşturdukları belirli riskler nedeniyle büyük çevrim içi platformlar ilave sorumluluklara tabi tutulacak.AB’de 45 milyondan fazla kullanıcısı olan büyük dijital platformlar ve arama motorları daha sıkı kurallara uymak durumunda kalacak ve bu dijital platformlar AB Komisyonu tarafından denetlenecek.Kural ihlalinde bulunan dijital platformlara küresel cirolarının yüzde 6'sına ulaşan para cezaları uygulanabilecek. İhlallerin tekrarı durumunda söz konusu dijital platformların AB'deki faaliyetine son verilebilecek.AB, 20 yıl önce hazırlanan e-ticaret kurallarını günün koşullarına uygun biçimde güncellemeye çalışıyor.Bu aşamadan sonra söz konusu yasanın yürürlüğe girmesi için AP ile AB Konseyi'nin resmi onayı gerekiyor.
https://tr.sputniknews.com/20220401/erdogan-sosyal-medya-dogru-kullanilmazsa-duseni-bataklik-gibi-yok-edecek-tehditler-barindiriyor-1055238055.html
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avrupa birliği, sosyal medya, dezenformasyon, kural

Avrupa Birliği, dijital platformlara katı kurallar getiriyor

18:28 23.04.2022
© İHATwitter - Logo - Sosyal Medya
Twitter - Logo - Sosyal Medya - Sputnik Türkiye, 1920, 23.04.2022
© İHA
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Avrupa Birliği (AB) kurumları, Facebook, YouTube ve Twitter gibi dijital platformların içeriklerinin kullanıcılar için daha güvenli olmasını sağlayacak yasa konusunda anlaştı.
AB Komisyonu, Avrupa Parlamentosu (AP) ve AB Konseyi, 'Dijital Hizmetler Yasası' hakkında yapılan müzakerelerde anlaşma sağlandığını duyurdu.
Buna göre, dijital platformlara yeni katı kurallar getirecek. Çevrimiçi platformların yasa dışı ve zararlı içerikle ilgili sorumlulukları artırılacak. Platformlar sahip oldukları içerikleri sıkı biçimde denetleyecek.
Gerçek hayatta yasa dışı olanın internet ortamında da yasa dışı olması gerektiği ilkesi esas alınacak. İnternet kullanıcılarının temel hakları daha iyi korunacak. Platformlar bildirilen yasa dışı ürün, hizmet ve içeriği hızla kaldırmak zorunda olacak.
Dijital platformlarda dezenformasyon önlenecek ve platformların algoritmalarının şeffaflığı artırılacak.
Yasa çerçevesinde reşit olmayanlar internet ortamında daha iyi korunacak. Reşit olmayanlara yönelik doğrudan reklam yasaklanacak. Yasa dışı veya zararlı içeriğin yayılmasında oluşturdukları belirli riskler nedeniyle büyük çevrim içi platformlar ilave sorumluluklara tabi tutulacak.

AB’de 45 milyondan fazla kullanıcısı olan büyük dijital platformlar ve arama motorları daha sıkı kurallara uymak durumunda kalacak ve bu dijital platformlar AB Komisyonu tarafından denetlenecek.
Kural ihlalinde bulunan dijital platformlara küresel cirolarının yüzde 6'sına ulaşan para cezaları uygulanabilecek. İhlallerin tekrarı durumunda söz konusu dijital platformların AB'deki faaliyetine son verilebilecek.
AB, 20 yıl önce hazırlanan e-ticaret kurallarını günün koşullarına uygun biçimde güncellemeye çalışıyor.
Bu aşamadan sonra söz konusu yasanın yürürlüğe girmesi için AP ile AB Konseyi'nin resmi onayı gerekiyor.
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