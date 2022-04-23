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https://tr.sputniknews.com/20220423/bakan-akar-kara-kuvvetleri-harekat-merkezinde-kuvvet-komutanlariyla-birlikte-operasyonu-takip-etti-1055788023.html
Bakan Akar, Kara Kuvvetleri Harekat Merkezi’nde kuvvet komutanlarıyla birlikte operasyonu takip etti
Bakan Akar, Kara Kuvvetleri Harekat Merkezi’nde kuvvet komutanlarıyla birlikte operasyonu takip etti
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanları ile Kara Kuvvetleri Harekat Merkezi’nden Pençe... 23.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-23T02:16+0300
2022-04-23T02:16+0300
türkiye
hulusi akar
milli savunma bakanlığı (msb)
yaşar güler
pençe kilit operasyonu
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Akar, operasyona katılan birliklerin komutanları ile video konferans yöntemi ile yaptığı toplantıda sahadaki son durumu değerlendirdi. Akar beraberindeki TSK komuta kademesi ile şehit aileleri ve gazilerle gerçekleştirdiği iftarın ardından Kara Kuvvetleri Harekat Merkezi’ne geçti.Bakan Akar beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları ile operasyona katılan birliklerin komutanlarıyla video konferans toplantısı yaptı, sahadaki son duruma ilişkin bilgi aldı, talimatlar verdi.
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hulusi akar, milli savunma bakanlığı (msb), yaşar güler, pençe kilit operasyonu

Bakan Akar, Kara Kuvvetleri Harekat Merkezi’nde kuvvet komutanlarıyla birlikte operasyonu takip etti

02:16 23.04.2022
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MSB: 19 terörist etkisiz hale getirildi - Sputnik Türkiye, 1920, 23.04.2022
© AA
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanları ile Kara Kuvvetleri Harekat Merkezi’nden Pençe Kilit Operasyonu’nu takip etti.
Akar, operasyona katılan birliklerin komutanları ile video konferans yöntemi ile yaptığı toplantıda sahadaki son durumu değerlendirdi.
Akar beraberindeki TSK komuta kademesi ile şehit aileleri ve gazilerle gerçekleştirdiği iftarın ardından Kara Kuvvetleri Harekat Merkezi’ne geçti.
Bakan Akar beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları ile operasyona katılan birliklerin komutanlarıyla video konferans toplantısı yaptı, sahadaki son duruma ilişkin bilgi aldı, talimatlar verdi.
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