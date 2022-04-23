https://tr.sputniknews.com/20220423/bakan-akar-kara-kuvvetleri-harekat-merkezinde-kuvvet-komutanlariyla-birlikte-operasyonu-takip-etti-1055788023.html

Bakan Akar, Kara Kuvvetleri Harekat Merkezi’nde kuvvet komutanlarıyla birlikte operasyonu takip etti

Bakan Akar, Kara Kuvvetleri Harekat Merkezi’nde kuvvet komutanlarıyla birlikte operasyonu takip etti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanları ile Kara Kuvvetleri Harekat Merkezi’nden Pençe... 23.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-23T02:16+0300

2022-04-23T02:16+0300

2022-04-23T02:16+0300

türkiye

hulusi akar

milli savunma bakanlığı (msb)

yaşar güler

pençe kilit operasyonu

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Akar, operasyona katılan birliklerin komutanları ile video konferans yöntemi ile yaptığı toplantıda sahadaki son durumu değerlendirdi. Akar beraberindeki TSK komuta kademesi ile şehit aileleri ve gazilerle gerçekleştirdiği iftarın ardından Kara Kuvvetleri Harekat Merkezi’ne geçti.Bakan Akar beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları ile operasyona katılan birliklerin komutanlarıyla video konferans toplantısı yaptı, sahadaki son duruma ilişkin bilgi aldı, talimatlar verdi.

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hulusi akar, milli savunma bakanlığı (msb), yaşar güler, pençe kilit operasyonu