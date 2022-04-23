https://tr.sputniknews.com/20220423/bakan-ozer-cocuklarimiza-daha-guclu-bir-turkiye-birakmak-icin-calismaya-devam-edecegiz-1055789785.html
Bakan Özer: Çocuklarımıza daha güçlü bir Türkiye bırakmak için çalışmaya devam edeceğiz
Bakan Özer: Çocuklarımıza daha güçlü bir Türkiye bırakmak için çalışmaya devam edeceğiz
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. 23.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-23T08:39+0300
2022-04-23T08:39+0300
2022-04-23T08:40+0300
türkiye
mahmut özer
23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı
sesli mesaj
milli eğitim bakanlığı (meb)
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Bakan Özer, mesajında şunları söyledi:"Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 102. yıldönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı millet olarak büyük bir gurur ve sevinçle kutluyoruz.'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' ilkesiyle açılan Türkiye Büyük Millet Meclisimiz, bağımsızlığımızın, milli iradenin ve demokrasinin öncüsü olmuştur.23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Milletimizin geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza verdiği değerin en güzel tezahürlerinden birisidir.En değerli varlıklarımız olan çocuklarımız, sevginin, barışın ve kardeşliğin temsilcileri olarak bugünlerimizin umudu, yarınlarımızın güvencesidir.Bizler de çocuklarımıza daha müreffeh, daha adil ve daha güçlü bir Türkiye bırakmak için tüm gayretimizle çalışmaya devam edeceğiz.Bu duygularla Türkiye Büyük Millet Meclisimizin ilk Başkanı, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum.Tüm çocuklarımızın ve dünya çocuklarının bayramını tebrik ediyorum."Özer ayrıca, 81 ilden gelen çocuklarla birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti.
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mahmut özer, 23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, sesli mesaj, milli eğitim bakanlığı (meb)
Bakan Özer: Çocuklarımıza daha güçlü bir Türkiye bırakmak için çalışmaya devam edeceğiz
08:39 23.04.2022 (güncellendi: 08:40 23.04.2022) Abone ol
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Bakan Özer, mesajında şunları söyledi:
"Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 102. yıldönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı millet olarak büyük bir gurur ve sevinçle kutluyoruz.
'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' ilkesiyle açılan Türkiye Büyük Millet Meclisimiz, bağımsızlığımızın, milli iradenin ve demokrasinin öncüsü olmuştur.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Milletimizin geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza verdiği değerin en güzel tezahürlerinden birisidir.
En değerli varlıklarımız olan çocuklarımız, sevginin, barışın ve kardeşliğin temsilcileri olarak bugünlerimizin umudu, yarınlarımızın güvencesidir.
Bizler de çocuklarımıza daha müreffeh, daha adil ve daha güçlü bir Türkiye bırakmak için tüm gayretimizle çalışmaya devam edeceğiz.
Bu duygularla Türkiye Büyük Millet Meclisimizin ilk Başkanı, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum.
Tüm çocuklarımızın ve dünya çocuklarının bayramını tebrik ediyorum."
Özer ayrıca, 81 ilden gelen çocuklarla birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti.