https://tr.sputniknews.com/20220423/bayern-munih-sezonun-bitimine-3-hafta-kala-sampiyonlugu-garantiledi-1055798779.html

Bayern Münih, sezonun bitimine 3 hafta kala şampiyonluğu garantiledi

Bayern Münih, sezonun bitimine 3 hafta kala şampiyonluğu garantiledi

Almanya Birinci Futbol Ligi’nde (Bundelisga) Bayern Münih sahasında Borussia Dortmund’u 3-1 yenerek sezonun bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. 23.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-23T23:11+0300

2022-04-23T23:11+0300

2022-04-23T23:11+0300

spor

bayern münih

borussia dortmund

bundesliga

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Lider Bayern Münih Bundesliga’nın 31. Haftasında Allianz Arena’da en yakın takipçisi Borussia Dortmund’u konuk etti.İlk yarıda üstün bir oyun sergileyen Bayern Münih 15. dakikada Serge Gnabry ve 34. dakikada Robert Lewandowski’nin golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.Çekişmeli geçen ikinci yarıda Borussia Dortmund 52. dakikada Emre Can'ın penaltıdan attığı golle skoru 2-1’e getirdi.Bavyera ekibi 83. dakikada Jamal Musiala ile bulduğu golle karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.Bayern Münih bu galibiyetle puanını 75’e çıkardı. Borussia Dortmund 63 puanla ikinci sırada yer alıyor.Böylelikle Bayern Münih sezonun bitimine 3 hafta şampiyonluğunu garantiledi.Bavyera ekibi üst üste 10’uncu, toplamda ise 32. şampiyonluğuna ulaştı.

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bayern münih, borussia dortmund, bundesliga