https://tr.sputniknews.com/20220423/bebekken-kendisini-evlatlik-veren-babasini-oldurdu-1055789386.html

Bebekken kendisini evlatlık veren babasını öldürdü

Bebekken kendisini evlatlık veren babasını öldürdü

Antalya'da yaşayan Mehmet A.Y., bebekken kendisini evlatlık veren babası Mehmet Fuat Saral’ı para nedeniyle çıkan tartışmada başına mermer vurarak öldürdü. 23.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-23T08:26+0300

2022-04-23T08:26+0300

2022-04-23T08:26+0300

yaşam

cinayet

evlatlık

kavga

tartışma

darp

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Sabah'tan Erdoğan Öztürk'ün haberine göre olay, saat 21.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Ermenek Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi üzerinde bulunan kullanılmayan kokoreç dükkânında meydana geldi. İddiaya göre, iş yeri sahibi Cemil G. ile birlikte kokoreç dükkânında kalan Mehmet Fuat Saral’ın yanına, bebekken evlatlık verdiği Mehmet A.Y. para istemek için geldi.Başına mermerle vurduBaba ile oğlu arasında tartışma çıkarken, iş yeri sahibi Cemil G. dışarı çıktı. Mehmet A.Y., tartışmanın büyümesi üzerine babası Saral’ın başına mermerle vurdu. Cemil G.’nin cep telefonunu da kıran Mehmet A.Y., olay yerinden uzaklaştı. Gürültüyü duyan esnaf durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak kavga ihbarında bulundu. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kokoreç dükkânına giren sağlık ekipleri, Mehmet Fuat Saral’ın hayatını kaybettiğini belirledi.'Babama bir şey mi oldu?'Cemil G.’nin ifadesi ile çevredekilerin beyanına başvuran polis ekipleri, şüpheli Mehmet A.Y.’nin babasıyla kavga ettikten sonra olay yerinden uzaklaştığını, yolda durdurduğu iki vatandaşa da "Babama bir şey mi oldu?" dediğini belirledi. Çevrede arama yapan polis ekipleri, Mehmet A.Y.’yi yalın ayak vaziyette kaçarken yakalarken, ayakkabıları ise kokoreç dükkanında bulundu.Öldürdüğünü kabul etmediEkipler tarafından gözaltına alınan Mehmet A.Y.’nin sağlık kontrolünde, 1.03 promil alkollü olduğu belirlenirken, ilk ifadesinde suçlamaları kabul etmedi. Mehmet A.Y.’nin, babası Mehmet Fuat Saral'ın öldüğünden haberi olmadığını da söylediği öğrenildi.Mehmet Fuat Saral’ın cansız bedeni savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

cinayet, evlatlık, kavga, tartışma, darp