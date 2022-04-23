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CANLI | Çavuşoğlu: Ukrayna konusunda hassas konular müzakere ediliyor
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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220423/cavusoglu-ukrayna-konusunda-hassas-konular-muzakere-ediliyo-1055796452.html
Çavuşoğlu: Ukrayna konusunda hassas konular müzakere ediliyor
Çavuşoğlu: Ukrayna konusunda hassas konular müzakere ediliyor
Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakere süreci ile ilgili, "Hassas konular müzakere ediliyor, arka kapı diplomasisi işliyor”... 23.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-23T19:32+0300
2022-04-23T19:32+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
abd
f-16
müzakere
mevlüt çavuşoğlu
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Latin Amerika ziyaretine giderken uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.Çavuşoğlu, Ukrayna krizi, yaptırımlar ve ABD ile olan F-16 konusu üzerine açıklamalarda bulundu.'Hassas konular müzakere ediliyor'Bakan Çavuşoğlu, Rusya ie lUkrayna arasındaki müzakere süreci ile ilgili yaptığı açıklamada, "Hassas konular müzakere ediliyor, arka kapı diplomasisi işliyor” diyen Çavuşoğlu, son noktayı liderlerin koyacağını belirtti.Rusya-Ukrayna müzakereleriMüzakerelere dair açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı, “Geldiğimiz son noktada ortada. Müzakere ettikleri kapsamlı bir metin var, onun dışında yine bir arka kapı diplomasisi işliyor. O süreçte bir ortak deklarasyon taslağı da olduğunu görüyoruz. Daha çok tarafsızlık, güvenlik ve garantiler üzerine odaklandıklarını görüyoruz. Son noktayı liderlerin koyması lazım. Bir anlaşma istiyorlarsa bu kaçınılmaz" diye konuştu.'Rusya'ya hava sahasını kapattık'Rusya'nın Suriye'ye giden sivil uçaklarına hava sahasının kapatıldığını söyleyen Çavuşoğlu, "Rusya'nın askeri uçaklarına, hatta sivil Suriye'ye giden uçaklarına hava sahasını kapattık. Üçer aylık izinler veriyorduk. Nisan'a kadar izinleri vardı. Cumhurbaşkanımız da Putin'e söyledi. Daha sonra uçuşlar durdu. Yani aslına biz hem Montrö hem diğer konularda sureci diyalog yoluyla yürütüyoruz" dedi.Çavuşoğlu, Rus iş insanlarının Türkiye'ye gelmesiyle ilgili soruya da "Yaptırımlara katılmayan bir ülkeyiz, bir firma iş yapmak istiyorsa kanunlarımıza ve uluslararası hukuka uymaları lazım" yanıtını verdi.ABD'den F-16 talebiABD'yle ilişkileri de değerlendiren Dışişleri Bakanı, Türkiye'nin F-16 talebine ilişkin yapıcı bir tutum gördüğünü söyledi.Çavuşoğlu, “F-16'lar konusunda yönetimde kesinlikle yapıcı bir tutum var. Zaten yaptırımlara tabi değil biliyorsunuz. Ama genel anlamda savunma sanayiinde kısıtlamalar var ve Kongre'nin iznine tabi. Görüşmeler de gayet iyi geçiyor. Karşı çıkan Kongre üyelerinin sayısı çok fazla değil” değerlendirmesini yaptı.Ayrıca Çavuşoğlu, 24 Mayıs'ta Filistin'e 25 Mayıs'ta da İsrail'e gideceğini belirtti.
https://tr.sputniknews.com/20220423/rusya-disisleri-bati-rusyanin-cikarlarini-gozardi-ediyor-1055795139.html
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rusya, ukrayna, abd, f-16, müzakere, mevlüt çavuşoğlu

Çavuşoğlu: Ukrayna konusunda hassas konular müzakere ediliyor

19:32 23.04.2022
© AA / Fatih AktaşMevlüt Çavuşoğlu
Mevlüt Çavuşoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 23.04.2022
© AA / Fatih Aktaş
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Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakere süreci ile ilgili, "Hassas konular müzakere ediliyor, arka kapı diplomasisi işliyor” dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Latin Amerika ziyaretine giderken uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Çavuşoğlu, Ukrayna krizi, yaptırımlar ve ABD ile olan F-16 konusu üzerine açıklamalarda bulundu.

'Hassas konular müzakere ediliyor'

Bakan Çavuşoğlu, Rusya ie lUkrayna arasındaki müzakere süreci ile ilgili yaptığı açıklamada, "Hassas konular müzakere ediliyor, arka kapı diplomasisi işliyor” diyen Çavuşoğlu, son noktayı liderlerin koyacağını belirtti.

Rusya-Ukrayna müzakereleri

Müzakerelere dair açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı, “Geldiğimiz son noktada ortada. Müzakere ettikleri kapsamlı bir metin var, onun dışında yine bir arka kapı diplomasisi işliyor. O süreçte bir ortak deklarasyon taslağı da olduğunu görüyoruz. Daha çok tarafsızlık, güvenlik ve garantiler üzerine odaklandıklarını görüyoruz. Son noktayı liderlerin koyması lazım. Bir anlaşma istiyorlarsa bu kaçınılmaz" diye konuştu.

'Rusya'ya hava sahasını kapattık'

Rusya'nın Suriye'ye giden sivil uçaklarına hava sahasının kapatıldığını söyleyen Çavuşoğlu, "Rusya'nın askeri uçaklarına, hatta sivil Suriye'ye giden uçaklarına hava sahasını kapattık. Üçer aylık izinler veriyorduk. Nisan'a kadar izinleri vardı. Cumhurbaşkanımız da Putin'e söyledi. Daha sonra uçuşlar durdu. Yani aslına biz hem Montrö hem diğer konularda sureci diyalog yoluyla yürütüyoruz" dedi.

Çavuşoğlu, Rus iş insanlarının Türkiye'ye gelmesiyle ilgili soruya da "Yaptırımlara katılmayan bir ülkeyiz, bir firma iş yapmak istiyorsa kanunlarımıza ve uluslararası hukuka uymaları lazım" yanıtını verdi.

ABD'den F-16 talebi

ABD'yle ilişkileri de değerlendiren Dışişleri Bakanı, Türkiye'nin F-16 talebine ilişkin yapıcı bir tutum gördüğünü söyledi.

Çavuşoğlu, “F-16'lar konusunda yönetimde kesinlikle yapıcı bir tutum var. Zaten yaptırımlara tabi değil biliyorsunuz. Ama genel anlamda savunma sanayiinde kısıtlamalar var ve Kongre'nin iznine tabi. Görüşmeler de gayet iyi geçiyor. Karşı çıkan Kongre üyelerinin sayısı çok fazla değil” değerlendirmesini yaptı.

Ayrıca Çavuşoğlu, 24 Mayıs'ta Filistin'e 25 Mayıs'ta da İsrail'e gideceğini belirtti.
Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 23.04.2022
Ukrayna krizi
Rusya Dışişleri: Batı, Rusya'nın çıkarlarını gözardı ediyor
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