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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Dünyayı verelim çocuklara'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Dünyayı verelim çocuklara'
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da Başakşehir Millet Bahçesi'nde, 23 Nisan TRT Çocuk Şenliği'ne katıldı. Burada yaptığı konuşmada Erdoğan, "Yarın... 23.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-23T14:38+0300
2022-04-23T14:51+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı
trt
çocuk
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Erdoğan, konuşmasına Nazım Hikmet'in 'Dünyayı verelim çocuklara' şiiriyle başladı.Erdoğan, "Bizim savaşları bitirmek krizleri sona erdirmek huzur iklimini genişletmek için gösterdiğimiz gayretin en önemli motivasyon kaynağı çocuklardır. Çocukların kulakları bomba sesleri ile değil akranlarının neşeli sesleriyle çınlamalıdır. Çocukların yürekleri tedirginliklerle değil sevgi coşku umutla çarpmalıdır. Çocuklar korkunun pençesinde değil huzurun kucağında uyumalıdır. Ankara'da toplanan TBMM'nin açılış tarihi bundan dolayı mili mücadelemizin en kritik dönüm noktası olan 24 Nisan'ın çocuklarımıza armağan edilmesinin ardında işte bu inanç vardı" ifadelerini kullandı.Erdoğan çocuklara, "Yarın hayatın farklı alanlarında söz etki, yetki sahibi olduğunuzda sakın ola zamana yenik düşmeyin sakın ola kirlenmeyin ailenize arkadaşlarınıza okulunuza sıkı sıkıya sahip çıkın. Tekolojinin imkanlarını kullanın ama asla onun esiri olmayın. Okulda size öğretenleri mutlaka alın ama onunla sınırlı kalmayın. En iyi öğretici hayattır. Hayatla bağlarınızı asla koparmayın" diyerek seslendi.
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recep tayyip erdoğan, 23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, trt, çocuk

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Dünyayı verelim çocuklara'

14:38 23.04.2022 (güncellendi: 14:51 23.04.2022)
© AACumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 23.04.2022
© AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da Başakşehir Millet Bahçesi'nde, 23 Nisan TRT Çocuk Şenliği'ne katıldı. Burada yaptığı konuşmada Erdoğan, "Yarın hayatın farklı alanlarında söz etki, yetki sahibi olduğunuzda sakın ola zamana yenik düşmeyin sakın ola kirlenmeyin ailenize arkadaşlarınıza okulunuza sıkı sıkıya sahip çıkın" dedi.
Erdoğan, konuşmasına Nazım Hikmet'in 'Dünyayı verelim çocuklara' şiiriyle başladı.

Erdoğan, "Bizim savaşları bitirmek krizleri sona erdirmek huzur iklimini genişletmek için gösterdiğimiz gayretin en önemli motivasyon kaynağı çocuklardır. Çocukların kulakları bomba sesleri ile değil akranlarının neşeli sesleriyle çınlamalıdır. Çocukların yürekleri tedirginliklerle değil sevgi coşku umutla çarpmalıdır. Çocuklar korkunun pençesinde değil huzurun kucağında uyumalıdır. Ankara'da toplanan TBMM'nin açılış tarihi bundan dolayı mili mücadelemizin en kritik dönüm noktası olan 24 Nisan'ın çocuklarımıza armağan edilmesinin ardında işte bu inanç vardı" ifadelerini kullandı.

Erdoğan çocuklara, "Yarın hayatın farklı alanlarında söz etki, yetki sahibi olduğunuzda sakın ola zamana yenik düşmeyin sakın ola kirlenmeyin ailenize arkadaşlarınıza okulunuza sıkı sıkıya sahip çıkın. Tekolojinin imkanlarını kullanın ama asla onun esiri olmayın. Okulda size öğretenleri mutlaka alın ama onunla sınırlı kalmayın. En iyi öğretici hayattır. Hayatla bağlarınızı asla koparmayın" diyerek seslendi.
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