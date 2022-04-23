https://tr.sputniknews.com/20220423/cumhurbaskani-erdogan-ve-esi-emine-erdogan-cocuklarla-iftar-yapti-1055798036.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan çocuklarla iftar yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan çocuklarla iftar yaptı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, çocuklarla iftar yaptı. 23.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-23T22:32+0300
2022-04-23T22:32+0300
2022-04-23T22:32+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
emine erdoğan
iftar
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Maltepe Küçükyalı Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü'nde çocuklarla iftar yaptı.Çocukların ilgisi ile karşılaşan Erdoğan, iftar sırasında çocuklarla sohbet etti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iftar programının ardından İstanbul'da Küçükyalı Mahallesi'ndeki bir esnafın çay ikramı davetini kabul etti.
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recep tayyip erdoğan, emine erdoğan, iftar
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan çocuklarla iftar yaptı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, çocuklarla iftar yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Maltepe Küçükyalı Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü'nde çocuklarla iftar yaptı.
Çocukların ilgisi ile karşılaşan Erdoğan, iftar sırasında çocuklarla sohbet etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iftar programının ardından İstanbul'da Küçükyalı Mahallesi'ndeki bir esnafın çay ikramı davetini kabul etti.