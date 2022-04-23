https://tr.sputniknews.com/20220423/cumhurbaskani-erdogan-ve-esi-emine-erdogan-cocuklarla-iftar-yapti-1055798036.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan çocuklarla iftar yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan çocuklarla iftar yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, çocuklarla iftar yaptı. 23.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-23T22:32+0300

2022-04-23T22:32+0300

2022-04-23T22:32+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

emine erdoğan

iftar

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/17/1055798011_0:0:1231:692_1920x0_80_0_0_61f2d825512f89bb034f43c09d8740cf.jpg

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Maltepe Küçükyalı Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü'nde çocuklarla iftar yaptı.Çocukların ilgisi ile karşılaşan Erdoğan, iftar sırasında çocuklarla sohbet etti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iftar programının ardından İstanbul'da Küçükyalı Mahallesi'ndeki bir esnafın çay ikramı davetini kabul etti.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

recep tayyip erdoğan, emine erdoğan, iftar