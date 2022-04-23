https://tr.sputniknews.com/20220423/cumhurbaskani-yardimcisi-oktay-sinirlarimizdan-tum-teror-unsurlarini-temizlemeye-kararliyiz-1055787915.html

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Sınırlarımızdan tüm terör unsurlarını temizlemeye kararlıyız

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Sınırlarımızdan tüm terör unsurlarını temizlemeye kararlıyız

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Irak’ın kuzeyinde Pençe-Kilit Harekâtımızı gerçekleştiriyoruz. Terörü nerede olursa olsun kaynağında kurutmaya ve... 23.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-23T01:16+0300

2022-04-23T01:16+0300

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türkiye

fuat oktay

suriye

irak

harekat

operasyon

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hatay’ın merkez ilçesi Antakya’da mobilya üretim işçileri ile iftarda bir araya geldi. Fuat Oktay, burada yaptığı konuşmasında, "Ne bizi biz yapan insani ve vicdani değerlerden ne de milletimizin menfaatlerinden taviz vermedik; vermeyeceğiz. Hatay dâhil sınır illerimize roketlerin düştüğü günler daha dün gibi aklımızdadır. Hem vatandaşlarımızın ve sınırlarımızın güvenliğinin korunması hem de ülkemizde bulunan sığınmacıların yuvalarına emniyet içinde geri dönüşlerinin sağlanması için sahada gerekeni yapmaktan da çekinmedik. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Operasyonlarını kararlılıkla gerçekleştirdik. Bunu yaparken de kimsenin bir karış toprağında gözümüz olmadan, sınırlarımızda istikrarın sağlanması için yaptık. Hiçbir tehdide ve şantaja aldırmadan en batıdan en doğuya bütün havzayı terör örgütünden temizlemeye kararlıyız dedik ve bu kararımızdan asla geri adım atmadık. Ülkemizin sahadaki varlığıyla terör ve terörden beslenenler kaybetmiş, huzur ve barıştan yana olan herkes kazanmıştır." diye konuştu.Oktay, şunları kaydetti:

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fuat oktay, suriye, irak, harekat, operasyon