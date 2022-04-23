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https://tr.sputniknews.com/20220423/cumhurbaskani-yardimcisi-oktay-sinirlarimizdan-tum-teror-unsurlarini-temizlemeye-kararliyiz-1055787915.html
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Sınırlarımızdan tüm terör unsurlarını temizlemeye kararlıyız
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Sınırlarımızdan tüm terör unsurlarını temizlemeye kararlıyız
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Irak’ın kuzeyinde Pençe-Kilit Harekâtımızı gerçekleştiriyoruz. Terörü nerede olursa olsun kaynağında kurutmaya ve... 23.04.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
fuat oktay
suriye
irak
harekat
operasyon
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hatay’ın merkez ilçesi Antakya’da mobilya üretim işçileri ile iftarda bir araya geldi. Fuat Oktay, burada yaptığı konuşmasında, "Ne bizi biz yapan insani ve vicdani değerlerden ne de milletimizin menfaatlerinden taviz vermedik; vermeyeceğiz. Hatay dâhil sınır illerimize roketlerin düştüğü günler daha dün gibi aklımızdadır. Hem vatandaşlarımızın ve sınırlarımızın güvenliğinin korunması hem de ülkemizde bulunan sığınmacıların yuvalarına emniyet içinde geri dönüşlerinin sağlanması için sahada gerekeni yapmaktan da çekinmedik. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Operasyonlarını kararlılıkla gerçekleştirdik. Bunu yaparken de kimsenin bir karış toprağında gözümüz olmadan, sınırlarımızda istikrarın sağlanması için yaptık. Hiçbir tehdide ve şantaja aldırmadan en batıdan en doğuya bütün havzayı terör örgütünden temizlemeye kararlıyız dedik ve bu kararımızdan asla geri adım atmadık. Ülkemizin sahadaki varlığıyla terör ve terörden beslenenler kaybetmiş, huzur ve barıştan yana olan herkes kazanmıştır." diye konuştu.Oktay, şunları kaydetti:
türkiye
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fuat oktay, suriye, irak, harekat, operasyon

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Sınırlarımızdan tüm terör unsurlarını temizlemeye kararlıyız

01:16 23.04.2022
© İHA / GÖKHAN AKLANCumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay - Sputnik Türkiye, 1920, 23.04.2022
© İHA / GÖKHAN AKLAN
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Irak’ın kuzeyinde Pençe-Kilit Harekâtımızı gerçekleştiriyoruz. Terörü nerede olursa olsun kaynağında kurutmaya ve sınırlarımızdan tüm terör unsurlarını temizlemeye kararlıyız." dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hatay’ın merkez ilçesi Antakya’da mobilya üretim işçileri ile iftarda bir araya geldi.
Fuat Oktay, burada yaptığı konuşmasında, "Ne bizi biz yapan insani ve vicdani değerlerden ne de milletimizin menfaatlerinden taviz vermedik; vermeyeceğiz. Hatay dâhil sınır illerimize roketlerin düştüğü günler daha dün gibi aklımızdadır. Hem vatandaşlarımızın ve sınırlarımızın güvenliğinin korunması hem de ülkemizde bulunan sığınmacıların yuvalarına emniyet içinde geri dönüşlerinin sağlanması için sahada gerekeni yapmaktan da çekinmedik. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Operasyonlarını kararlılıkla gerçekleştirdik. Bunu yaparken de kimsenin bir karış toprağında gözümüz olmadan, sınırlarımızda istikrarın sağlanması için yaptık. Hiçbir tehdide ve şantaja aldırmadan en batıdan en doğuya bütün havzayı terör örgütünden temizlemeye kararlıyız dedik ve bu kararımızdan asla geri adım atmadık. Ülkemizin sahadaki varlığıyla terör ve terörden beslenenler kaybetmiş, huzur ve barıştan yana olan herkes kazanmıştır." diye konuştu.
Oktay, şunları kaydetti:
"Bugün de aynı kararlılıkla Irak’ın kuzeyinde Pençe-Kilit Harekâtımızı gerçekleştiriyoruz. Terörü nerede olursa olsun kaynağında kurutmaya ve sınırlarımızdan tüm terör unsurlarını temizlemeye kararlıyız. Harekâta katılan güvenlik güçlerimiz başta olmak üzere ülkemizin bekası için canını ortaya koyan tüm askerlerimize muvaffakiyetler diliyorum. Pençe-Kilit Harekât bölgesinde şehit verdiğimiz kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına bir kez daha başsağlığı diliyorum. Yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Bundan sonra da sınırlarımızın içinde ve dışında ülkemize yönelik tehditlere göz açtırmayacağız. Ülkemizde bulunan sığınmacıların güven içinde dönüşleri için de bölgede istikrarın sağlanmasına katkı vermeyi sürdüreceğiz”
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