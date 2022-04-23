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Erdoğan ceketini çıkardı, gençlerle masa tenisi oynadı
Erdoğan ceketini çıkardı, gençlerle masa tenisi oynadı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da öğrencilerle birlikte iftarını açtı. Erdoğan gençlerle sohbetine devam ederken ceketini çıkarttı ve gençlerle... 23.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-23T05:56+0300
2022-04-23T05:56+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
masa tenisi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mimar Sinan Yurdu'nda kalan öğrencilerle iftar programında bir araya geldi.İftar yemeği sonrası konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrencilere burs ve kredi ödemeleriyle müjde verdi.Erdoğan, "Kredi- burs ödemeleri 1'i ile 10'u arasıydı. Kredi ve burs ödemelerini mayıs ayı için bu ayın 25'inden itibaren yatıracağız. Şimdiden hayırlı olsun" dedi.Konuşmasının ardından gençlerle sohbet eden Erdoğan'ın programı renkli anlara sahne olduCeketini çıkartan Erdoğan, yurt içindeki masa tenisinin başına geçti.
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recep tayyip erdoğan, masa tenisi

Erdoğan ceketini çıkardı, gençlerle masa tenisi oynadı

05:56 23.04.2022
© AACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da öğrencilerle birlikte iftarını açtı. Erdoğan gençlerle sohbetine devam ederken ceketini çıkarttı ve gençlerle masa tenisi oynadı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da öğrencilerle birlikte iftarını açtı. Erdoğan gençlerle sohbetine devam ederken ceketini çıkarttı ve gençlerle masa tenisi oynadı. - Sputnik Türkiye, 1920, 23.04.2022
© AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da öğrencilerle birlikte iftarını açtı. Erdoğan gençlerle sohbetine devam ederken ceketini çıkarttı ve gençlerle masa tenisi oynadı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mimar Sinan Yurdu'nda kalan öğrencilerle iftar programında bir araya geldi.
İftar yemeği sonrası konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrencilere burs ve kredi ödemeleriyle müjde verdi.
Erdoğan, "Kredi- burs ödemeleri 1'i ile 10'u arasıydı. Kredi ve burs ödemelerini mayıs ayı için bu ayın 25'inden itibaren yatıracağız. Şimdiden hayırlı olsun" dedi.
Konuşmasının ardından gençlerle sohbet eden Erdoğan'ın programı renkli anlara sahne oldu
Ceketini çıkartan Erdoğan, yurt içindeki masa tenisinin başına geçti.
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