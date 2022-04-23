https://tr.sputniknews.com/20220423/erdogan-ceketini-cikardi-genclerle-masa-tenisi-oynadi-1055789255.html

Erdoğan ceketini çıkardı, gençlerle masa tenisi oynadı

Erdoğan ceketini çıkardı, gençlerle masa tenisi oynadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da öğrencilerle birlikte iftarını açtı. Erdoğan gençlerle sohbetine devam ederken ceketini çıkarttı ve gençlerle... 23.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-23T05:56+0300

2022-04-23T05:56+0300

2022-04-23T05:56+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

masa tenisi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/17/1055789230_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_94dc14adb897180d0cb127498a6dcb75.jpg

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mimar Sinan Yurdu'nda kalan öğrencilerle iftar programında bir araya geldi.İftar yemeği sonrası konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrencilere burs ve kredi ödemeleriyle müjde verdi.Erdoğan, "Kredi- burs ödemeleri 1'i ile 10'u arasıydı. Kredi ve burs ödemelerini mayıs ayı için bu ayın 25'inden itibaren yatıracağız. Şimdiden hayırlı olsun" dedi.Konuşmasının ardından gençlerle sohbet eden Erdoğan'ın programı renkli anlara sahne olduCeketini çıkartan Erdoğan, yurt içindeki masa tenisinin başına geçti.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

recep tayyip erdoğan, masa tenisi