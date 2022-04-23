Fenerbahçe'den 'SkandalLig' açıklaması: 2021-22 sezonu, yarışla değil skandallarla anılacaktır

"Bu sezon, yarışın adil rekabetle değil skandallarla belirlendiği, bugün kamuoyu vicdanında bir kez daha net bir şekilde görülmüştür. Hakemler eliyle puanların alınıp verildiği, MHK kararları ve hakem facialarıyla mütemadiyen gündemin meşgul edildiği, adil rekabetin yerle bir edildiği, güven müessesesinin tamamen yok olduğu bu sezonda, TFF başkanından başkan vekiline ve tüm yönetim kuruluna, MHK'sinden hakemlerine ve emeği geçen bütün paydaşlarına kadar herkesi kutluyoruz. Türk futbolundaki bu rezilliklerin son bulması adına bugüne kadar verdiğimiz mücadeleye var gücümüzle devam edeceğimizi vurguluyor, bu durumdan rahatsız olan her kulübü, futbolun tüm paydaşlarını bu duruşa davet ettiğimizi kamuoyuna ilan ediyoruz."