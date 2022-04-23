https://tr.sputniknews.com/20220423/gumushanede-supheli-paket-alarmi-trafik-cift-yonlu-kapatildi-1055798931.html

Gümüşhane’de şüpheli paket alarmı: Trafik, çift yönlü kapatıldı

Gümüşhane’de şüpheli paket alarmı: Trafik, çift yönlü kapatıldı

Gümüşhane'de İl Jandarma Komutanlığına yakın bölgede, trafik levhasının altında bulunan şüpheli bir paket, bomba imha ekiplerince kontrollü bir şekilde... 23.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-23T23:15+0300

2022-04-23T23:15+0300

2022-04-23T23:15+0300

türkiye

gümüşhane

şüpheli paket

bomba imha

bomba imha ekibi

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Olay saat 20.00 sıralarında Yeni Mahalle Kazım Karabekir Caddesi üzerinde meydana geldi. Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığına yakın bir bölgede, trafik levhasının altında sahipsiz bir çanta gören vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken yol çift taraflı olarak yaya ve araç trafiğine kapatıldı.Özel koruyucu kıyafet giyen bomba imha uzmanı pakete yerleştirdiği fünyeyi uzaktan kumanda ile patlattı. İmha edilen paketten kişisel eşyalar çıkarken, yol trafiğe açıldı.

türkiye

gümüşhane

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gümüşhane, şüpheli paket, bomba imha, bomba imha ekibi