https://tr.sputniknews.com/20220423/gumushanede-supheli-paket-alarmi-trafik-cift-yonlu-kapatildi-1055798931.html
Gümüşhane’de şüpheli paket alarmı: Trafik, çift yönlü kapatıldı
Gümüşhane’de şüpheli paket alarmı: Trafik, çift yönlü kapatıldı
Gümüşhane'de İl Jandarma Komutanlığına yakın bölgede, trafik levhasının altında bulunan şüpheli bir paket, bomba imha ekiplerince kontrollü bir şekilde... 23.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-23T23:15+0300
2022-04-23T23:15+0300
2022-04-23T23:15+0300
türkiye
gümüşhane
şüpheli paket
bomba imha
bomba imha ekibi
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Olay saat 20.00 sıralarında Yeni Mahalle Kazım Karabekir Caddesi üzerinde meydana geldi. Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığına yakın bir bölgede, trafik levhasının altında sahipsiz bir çanta gören vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken yol çift taraflı olarak yaya ve araç trafiğine kapatıldı.Özel koruyucu kıyafet giyen bomba imha uzmanı pakete yerleştirdiği fünyeyi uzaktan kumanda ile patlattı. İmha edilen paketten kişisel eşyalar çıkarken, yol trafiğe açıldı.
türkiye
gümüşhane
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gümüşhane, şüpheli paket, bomba imha, bomba imha ekibi
Gümüşhane’de şüpheli paket alarmı: Trafik, çift yönlü kapatıldı
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Gümüşhane'de İl Jandarma Komutanlığına yakın bölgede, trafik levhasının altında bulunan şüpheli bir paket, bomba imha ekiplerince kontrollü bir şekilde patlatıldı. Paketin içinden kişisel eşyalar çıktığı görülürken, ihbar üzerine çift yönlü trafiğe kapatılan yol, tekrar ulaşıma açıldı.
Olay saat 20.00 sıralarında Yeni Mahalle Kazım Karabekir Caddesi üzerinde meydana geldi. Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığına yakın bir bölgede, trafik levhasının altında sahipsiz bir çanta gören vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken yol çift taraflı olarak yaya ve araç trafiğine kapatıldı.
Özel koruyucu kıyafet giyen bomba imha uzmanı pakete yerleştirdiği fünyeyi uzaktan kumanda ile patlattı. İmha edilen paketten kişisel eşyalar çıkarken, yol trafiğe açıldı.