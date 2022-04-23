https://tr.sputniknews.com/20220423/iran-abd-viyanada-anlasma-icin-asiri-taleplerini-kenara-birakmali-1055794972.html
İran: ABD, Viyana'da anlaşma için aşırı taleplerini kenara bırakmalı
İran: ABD, Viyana'da anlaşma için aşırı taleplerini kenara bırakmalı
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, ABD dışındaki tüm tarafların Viyana'daki nükleer müzakereleri sonuçlandırmaya hazır olduğunu söyleyerek... 23.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-23T17:29+0300
2022-04-23T17:29+0300
2022-04-23T17:29+0300
dünya
iran
abd
iran nükleer anlaşması
müzakere
viyana
hüseyin emir abdullahiyan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101790/58/1017905890_0:279:2923:1923_1920x0_80_0_0_e9028b166df7afe9a1b38af3ae6436f4.jpg
İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Abdullahiyan ile Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Görüşmede, Viyana'daki nükleer müzakereler sonucunda iyi bir anlaşma için hazır olduklarını kaydeden Abdullahiyan, "İran hükümetinin iyi, güçlü ve kalıcı bir anlaşmaya varma konusundaki iradesinde hiçbir şüphe yoktur" diye konuştu.Şu anda nükleer anlaşmanın tarafı İngiltere, Fransa ve Almanya ile Rusya ve Çin'in anlaşmayı sonuçlandırmaya hazır olduğuna dikkati çeken Abdullahiyan, "Beyaz Saray, aşırı taleplerini ve şüphelerini bir kenara bırakarak, gerçekçiliğe ve çözüme doğru bir adım atmalıdır" ifadelerini kullandı.Abdullahiyan, ABD yönetiminin eski Başkanı Donald Trump döneminde 'Beyaz Saray'ın yaptığı hataları düzeltmesi gerektiğini' söyledi. Borrell ise İran'ın anlaşma için sürdürdüğü çabaları memnuniyetle karşıladı.Bununla birlikte müzakerelerin uzatılmasını yapıcı görmediklerini vurgulayan Borrell, AB Siyasi Direktörü ve müzakerelerin koordinatörü Enrique Mora ile İran'ın Başmüzakerecisi Ali Bakıri arasındaki görüşmelerin yeniden başlatılmasını önerdi.
https://tr.sputniknews.com/20211206/iran-nukleer-anlasma-icin-muzakere-penceresi-sonsuza-kadar-acik-olmayacak-1051504933.html
iran
viyana
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101790/58/1017905890_101:0:2832:2048_1920x0_80_0_0_21baafa1ee357263fa02a27c342cebc0.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
iran, abd, iran nükleer anlaşması, müzakere, viyana, hüseyin emir abdullahiyan
İran: ABD, Viyana'da anlaşma için aşırı taleplerini kenara bırakmalı
Abone ol
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, ABD dışındaki tüm tarafların Viyana'daki nükleer müzakereleri sonuçlandırmaya hazır olduğunu söyleyerek, "Beyaz Saray, aşırı taleplerini ve şüphelerini bir kenara bırakarak, gerçekçiliğe ve çözüme doğru bir adım atmalıdır" dedi.
İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Abdullahiyan ile Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, Viyana'daki nükleer müzakereler sonucunda iyi bir anlaşma için hazır olduklarını kaydeden Abdullahiyan, "İran hükümetinin iyi, güçlü ve kalıcı bir anlaşmaya varma konusundaki iradesinde hiçbir şüphe yoktur" diye konuştu.
Şu anda nükleer anlaşmanın tarafı İngiltere, Fransa ve Almanya ile Rusya ve Çin'in anlaşmayı sonuçlandırmaya hazır olduğuna dikkati çeken Abdullahiyan, "Beyaz Saray, aşırı taleplerini ve şüphelerini bir kenara bırakarak, gerçekçiliğe ve çözüme doğru bir adım atmalıdır" ifadelerini kullandı.
Abdullahiyan, ABD yönetiminin eski Başkanı Donald Trump döneminde 'Beyaz Saray'ın yaptığı hataları düzeltmesi gerektiğini' söyledi. Borrell ise İran'ın anlaşma için sürdürdüğü çabaları memnuniyetle karşıladı.
Bununla birlikte müzakerelerin uzatılmasını yapıcı görmediklerini vurgulayan Borrell, AB Siyasi Direktörü ve müzakerelerin koordinatörü Enrique Mora ile İran'ın Başmüzakerecisi Ali Bakıri arasındaki görüşmelerin yeniden başlatılmasını önerdi.