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Johnny Depp ve eski eşi Amber Heard davasında gizli kamera görüntüleri ortaya çıktı
Johnny Depp ve eski eşi Amber Heard davasında gizli kamera görüntüleri ortaya çıktı
Johnny Depp ve eski eşi Amber Heard davasında, Heard’ın cep telefonuyla kaydettiği ve mahkemede delil olarak sunulan görüntüler basına sızdırıldı. Gizli kamera... 23.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-23T18:47+0300
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yaşam
johnny depp
amber heard
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Johnny Depp ve eski eşi Amber Heard davasında yeni görüntüler ortaya çıktı. Heard'ün cep telefonuyla kaydettiği ve mahkemeye delil olarak sunulan görüntülerde Johnny Depp’in sabah saatlerinde içki içtiği ve mutfak dolaplarına vurduğu görülüyor. Hollywood yıldızı Johnny Depp, 2009'da film setinde tanıştığı, 2015'te evlendiği ve 2017'de boşandığı aktris Amber Heard'ün şiddet ve istismar suçlamalarından yargı önünde aklanabilmek için açtığı dava, sürüyor. Birbirlerini şiddet uygulamakla suçlayan çiftin duruşması dün de devam etti.Sadece iki yıl süren evliliğin ardından olaylı bir şekilde boşanan ünlü çiftin geçmişteki özel hayatıyla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı.Davanın dünkü duruşmasında gizli çekilen videolar, duvarlara ve dolaplara atılan tekmeler ön plana çıktı. Ünlü oyuncunun eski eşine kendisini bıçaklaması için yalvardığı ses kayıtları da duruşma salonunda dinletildi.Gizli kamera kaydıDuruşmada, Amber Heard'ün avukatları, çiftin yıllar önce bir tartışma sırasında gizlice çekilen bir videosunu da gösterdi. Videoda Johnny Depp, küfür ederek duvara ve mutfak dolaplarına hem yumruk hem tekme atarken görülüyor. Videoda Johnny Depp, mutfak dolaplarını çarpıyor ve tekme atıyor. Duruşmada yayınlanan bu görüntüleri Amber Heard'ün gizlice çektiği ortaya çıktı.
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johnny depp, amber heard, dava

Johnny Depp ve eski eşi Amber Heard davasında gizli kamera görüntüleri ortaya çıktı

18:47 23.04.2022 (güncellendi: 18:51 23.04.2022)
© BRENDAN SMIALOWSKIJohnny Depp, Amber Heard'e 50 milyon dolar tazminat talebiyle açtığı iftira davasının görüldüğü mahkemede (ABD, Virgina, Fairfax, 12 Nisan 2022)
Johnny Depp, Amber Heard'e 50 milyon dolar tazminat talebiyle açtığı iftira davasının görüldüğü mahkemede (ABD, Virgina, Fairfax, 12 Nisan 2022) - Sputnik Türkiye, 1920, 23.04.2022
© BRENDAN SMIALOWSKI
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Johnny Depp ve eski eşi Amber Heard davasında, Heard’ın cep telefonuyla kaydettiği ve mahkemede delil olarak sunulan görüntüler basına sızdırıldı. Gizli kamera kayıtlarında Johnny Depp’in sabah alkol aldığı ve sinirli tavırlar ile eski eşine davrandığı kaydedildi.


Johnny Depp ve eski eşi Amber Heard davasında yeni görüntüler ortaya çıktı. Heard'ün cep telefonuyla kaydettiği ve mahkemeye delil olarak sunulan görüntülerde Johnny Depp’in sabah saatlerinde içki içtiği ve mutfak dolaplarına vurduğu görülüyor.

Hollywood yıldızı Johnny Depp, 2009'da film setinde tanıştığı, 2015'te evlendiği ve 2017'de boşandığı aktris Amber Heard'ün şiddet ve istismar suçlamalarından yargı önünde aklanabilmek için açtığı dava, sürüyor. Birbirlerini şiddet uygulamakla suçlayan çiftin duruşması dün de devam etti.
Sadece iki yıl süren evliliğin ardından olaylı bir şekilde boşanan ünlü çiftin geçmişteki özel hayatıyla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı.

Davanın dünkü duruşmasında gizli çekilen videolar, duvarlara ve dolaplara atılan tekmeler ön plana çıktı. Ünlü oyuncunun eski eşine kendisini bıçaklaması için yalvardığı ses kayıtları da duruşma salonunda dinletildi.

Gizli kamera kaydı

Duruşmada, Amber Heard'ün avukatları, çiftin yıllar önce bir tartışma sırasında gizlice çekilen bir videosunu da gösterdi. Videoda Johnny Depp, küfür ederek duvara ve mutfak dolaplarına hem yumruk hem tekme atarken görülüyor. Videoda Johnny Depp, mutfak dolaplarını çarpıyor ve tekme atıyor. Duruşmada yayınlanan bu görüntüleri Amber Heard'ün gizlice çektiği ortaya çıktı.
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