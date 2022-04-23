Kılıçdaroğlu, TBMM'deki 23 Nisan Özel Oturumu'nda konuştu: Baskıcı dönemin sonu yaklaşmaktadır

"TBMM'ye sunulan, milletvekillerine verilen kanun tekliflerinin tek elden çıkması, ahlaki vicdandan yoksun olması ve düşünülmeden kabul edilmesi yanlıştır. Bu Meclis 100 yıl önce tüm fikirlerin birlikte tartışıldığı bir Meclis'ti. Bir yandan da işgal güçlerine karşı savaşıyordu. Biz de tek adam rejimini dünyaya örnek olacak şekilde demokrasi ve sandık yoluyla ortadan kaldıracağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Hep beraber yapacağız. Türkiye'nin çoğu sorununu çözeceğiz. Çocuğuna bir bardak süt içiremeyen annelerin, hakkı yenen öğrencilerin, işsiz bırakılma tehdidiyle zor şartlarda çalıştırılan işçilerin, elektriğini ödeyemediği için elektriği kesilen, karanlığa mahkum edilen 4 milyon abonenin sorununu çözeceğiz. Türkiye'ye huzur getireceğiz." 128 milyar doların hesabının verileceği, İstanbul Sözleşmesi'nin yürürlüğe gireceği, Süleyman Şah Türbesi'nin tekrar alınacağı günler yakındır. Siyasi görüşü ne olursa olsun kimsenin ötekileştirmeyeceği, yönetim erkinin hesap vereceği günler yakındır. Gelecek tarihimizde umutsuzluğa yer yoktur. Mücadelemiz tek bir çocuğun bile yatağa aç girmeyeceği bir gelecek içindir. 100 yıl önce ulu önderimiz bu cumhuriyeti nasıl kurduysa 100 yıl sonra bu parlamento demokrasiyi gerçek anlamda yerleştirecek. Tüm çocuklarımızın Atatürk'ün kendilerine armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı ve önümüzdeki Ramazan Bayramı'nı kutluyorum."